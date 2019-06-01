Зайцев хочет уйти из «Торонто». Почему это может стать лучшим решением для всех

Никита Зайцев хочет покинуть «Торонто» — именно так стоит трактовать последние новости, поступившие из стана «Мэйпл Лифс» в концовке нынешней недели. Это известие стало полной неожиданностью для всех, поскольку позиции Зайцева в стане «кленовых» выглядели очень прочно: в 2017 году прежний генеральный менеджер «Торонто» Лу Ламорелло подписал россиянина на 7 лет со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн, а место в двух первых парах защитников гарантировало Никите приличное игровое время. Однако после завершения чемпионата мира Зайцев обратился к руководству клуба с просьбой его обменять.

Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать Атака, хиты и ненависть. Это было классно.

«По личным причинам»

Причины, по которой Зайцев захотел покинуть «Торонто», не называются. Известно лишь, что у Никиты были для этого какие-то личные резоны, о чём упомянул генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас.

«Это будет нашей целью — попытаться найти для него новый старт. По его личным, приватным причинам. Я уже встречался с агентом Дэном Мильштейном, в подробности вдаваться не буду. Оставим это до переговоров. Не стоит говорить, что Зайцев на сто процентов покидает команду, особенно после неплохого сезона, который был у Никиты. Он играл в паре с Джейком Маззином, его игра приобрела новые краски. Его умение играть в меньшинстве, хороший бросок правым хватом — всё это было причиной того, что ему предложили долгосрочный контракт. Зайцева подписали на семь лет, но я больше не хочу спекулировать на эту тему», — сказал Дубас. Никаких комментариев от самого Зайцева или агента Мильштейна не последовало.



В стан «Торонто» Никита перешёл из столичного ЦСКА, где до этого успешно отыграл 3 сезона. Дебютный чемпионат в НХЛ получился для Зайцева очень удачным — 43 гола и 32 передачи в 82 матчах, однако затем прогресс защитника несколько замедлился. Минувший сезон вышел для россиянина очень скромным (14 очков в 81 игре), а неудачная игра в обороне, особенно в конце регулярки и в серии плей-офф против «Бостона», затмили все плюсы. В плей-офф он допустил 11 потерь в 7 матчах серии с «Брюинз» — это худший показатель в команде.



Спад в игре россиянина может наложиться на серьёзное обновление линии обороны в стане «Торонто», которое произойдёт в будущем. Если не считать Зайцева, Морган Райлли — единственный защитник команды, который подписан после сезона-2019/20. Уже нынешним летом команду наверняка покинут Джейк Гардинер, Мартин Маринчин и Рон Хэйнси, а Джейк Маззин доигрывает последний год по действующему контракту. Обновление оборонительной линии может привести к приобретению новых серьёзных конкурентов для Зайцева, и тогда его нынешняя роль защитника топ-4 и игрока спецбригады меньшинства может стать намного более скромной.

«Торонто» без русских? Кого нужно обменять, чтобы выиграть Кубок Стэнли Таварес и Мэттьюс, само собой, останутся.

Жертва для нового контракта Марнера

«Зайцев – неоднозначная личность. Скорее всего, клубу будет сложно обменять его в ближайшее время. Контракт с хоккеистом подписало предыдущее руководство «Лифс», а нынешняя власть испытывает симпатии к способному защитнику, который может играть в топ-4.

Джейк Гардинер, скорее всего, не вернётся в следующем сезоне. Трэвис Дермотт перенёс операцию на плече и не сможет вернуться в строй к началу сезона. Если Зайцев уйдёт, то появятся дыры в обороне. Будет интересно посмотреть на того, кто займёт его место и во что это обойдётся клубу. Можно сказать, что в «Торонто» будут рады избавиться от долгосрочных финансовых обязательств перед Зайцевым. Проблема в том, что такой контракт связывает им руки. Им будет сложно получить что-то стоящее взамен. Когда Зайцев стал доступен для обмена, несколько команд отправили запрос. Но пока неясно, сколько клубов ждут, что «Лифс» сохранят в своей платёжной ведомости часть зарплаты игрока», — отметил обозреватель TSN Боб Маккензи.



«Кленовые листья» действительно будут рады расчистить место под потолком зарплат для того, чтобы иметь возможность сделать нормальное предложение лидеру атаки Митчу Марнеру, а также Каспери Капанену и Андреасу Юнссону. Если Зайцев уйдёт, это добавит к свободным $ 8,8 млн ещё $ 4,5 млн, а кроме этого «Торонто» может поместить в список долгосрочно травмированных Зака Хаймана (колено), Трэвиса Дермотта (плечо) и Натана Хортона, что дополнительно расчистит место «под кепкой».



По неофициальной информации, для Марнера готовят контракт, близкий по сумме к соглашению Остона Мэттьюса ($ 11,6 млн в год). Даже с учётом всех подвижек, это означает, что без расчистки ведомости никак не обойтись.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube

3 варианта для обмена

Сумма контракта у Никиты относительно невысока, но 5 оставшихся лет делают его действительно сложной фигурой для обмена. Кроме того, начиная с сезона-2019/20 у него вступает в действие частичный запрет на обмен, согласно которому Зайцев может дать руководству клуба список из 10 команд, куда он не желает переходить. Кто же может рискнуть и пригласить к себе российского оборонца?

Вариант первый — «Нью-Йорк Айлендерс». В «островитянах» генеральным менеджером трудится знаменитый Лу Ламорелло, который и подписывал с Никитой нынешний договор. В «Айлендерс» любят приглашать хоккеистов, которым нужна смена обстановки, но проблема заключается в том, что в команде есть уже 7 защитников на односторонних контрактах. Не исключено, что в качестве компенсации за Зайцева Ламорелло отдаст кого-то из оборонцев, за исключением Джонни Бойчака и Ника Ледди.



Вариант второй — «Даллас Старз». Техасцам как раз необходим праворукий игрок обороны, поскольку этим хватом у них играет только Джон Клингберг, да и всего подписанных защитников пока значится лишь четверо. Другое дело, что Зайцев вряд ли будет приоритетным вариантом, если на рынок снова выйдет Эрик Карлссон.



Вариант третий — «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволам» необходимо укрепление оборонительной линии, где праворуких всего двое — Деймон Сиверсон и Стив Сантини. В «Дэвилз» Зайцев мог бы сыграть в привычной ему второй паре и попытаться заработать твёрдое место в спецбригаде большинства. Захочет ли Никита перебираться из амбициозного «Торонто» в скромный Нью-Арк — большой вопрос, поскольку «Нью-Джерси» ещё не скоро будет претендовать на серьёзные цели.