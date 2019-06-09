Биннингтон тащит «Сент-Луис» к победе, а себя – в компанию к Руа и Жигеру

«Сент-Луис» находится в шаге от Кубка Стэнли, а главный творец такого успеха «блюзменов» не Райан О’Райлли, Владимир Тарасенко или Алекс Пьетранджело, а голкипер Джордан Биннингтон. Хоккеист с неординарной карьерной историей, о которой вы уже могли прочесть на «Чемпионате».

«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису» Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».

По данным опроса на официальном сайте НХЛ, в котором приняли участие тренеры, руководители клубов и журналисты, следящие за событиями в финальной серии Кубка Стэнли, Биннингтон сейчас является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» среди игроков «Сент-Луиса». В этом тексте мы не будем в очередной раз восхищаться выступлением 25-летнего голкипера, а вспомним всех предыдущих вратарей, кто удостаивался титула MVP плей-офф.

Роже Крозье («Детройт»)

Сезон – 1965/66



Этот приз был учреждён в 1964 году в честь легендарного управленца «Торонто» Конна Смайта, его первым обладателем стал нападающий «Монреаля» Жан Беливо, а уже в следующем сезоне «Конн Смайт» достался голкиперу Роже Крозье. Это были последние годы «оригинальной шестёрки» НХЛ, в «Детройте» блистал Горди Хоу, а Крозье в плей-офф 1966 года показывал свою лучший хоккей в карьере. «Ред Уингз» в полуфинале прошли «Чикаго», но в финале уступили «Монреалю» в шести поединках. Несмотря на это, приз MVP плей-офф достался именно голкиперу «Детройта».



Это был пик карьеры Крозье, Кубок Стэнли он так и не выиграл. После «Детройта» Роже ушёл в «Баффало», последний сезон в качестве хоккеиста провёл в «Вашингтоне», и там же безуспешно попробовал свои силы в роли главного тренера. Крозье скончался в 1996-ом, ему было 53 года.

Роже Крозье Фото: ru.wikipedia.org

Гленн Холл («Сент-Луис»)

Сезон – 1967/68



Легендарный канадский голкипер Гленн Холл, прародитель стиля «баттерфляй» и обладатель вратарского рекорда по количеству сыгранных матчей подряд (502), лучшие годы в карьере провёл в «Чикаго», где выиграл и Кубок Стэнли, и две «Везины», но титул MVP плей-офф Холл заработал уже на излёте своего пути игрока в составе «Сент-Луиса». В 1968 году «блюзмены» впервые в своей истории добрались до финала плей-офф, обыграв «Филадельфию» и «Миннесоту», но там были остановлены «Монреалем», который выиграл решающую серию 4-0. Тем не менее, «Конн Смайт» вновь достался голкиперу проигравшей команды.



В следующие два сезона «Сент-Луис» Холла также добирался до финала, но всякий раз уступал главную серию плей-офф «всухую». В 1969 году Гленн выиграл свою третью «Везину» вместе с другим легендарным вратарём Жаком Плантом, а через два года закончил игровую карьеру. Сейчас Холлу 87 лет, он находится в добром здравии и в минувшем сезоне даже занимал должность помощника тренера в одной из команд лиги OEMHL AA.

Гленн Холл Фото: gettyimages.com

Кен Драйден («Монреаль»)

Сезон – 1970/71



Драйден отыграл в НХЛ лишь семь полных сезонов, потому что его интересы вовсе не ограничивались хоккеем. До дебюта в лучшей лиге мира он обучался в Корнеллском университете, а в сезоне-1973/74 даже брал перерыв в хоккейной карьере ради получения научной степени в области права. И при этом Драйден выиграл шесть Кубков Стэнли и пять «Везин»! Единственный «Конн Смайт» Кен получил в своём первом же сезоне в НХЛ. В регулярке Драйден тогда провёл всего шесть матчей, зато в плей-офф отыграл 20 поединков и помог «Канадиенс» последовательно пройти «Бостон», «Миннесоту» и «Чикаго» и завоевать главный трофей.



Драйден стал легендой «Монреаля», одним из символов побед клуба во второй половине 70-х. Участвовал в Суперсерии СССР – Канада в 1972 году, а также без отрыва от хоккея получил диплом адвоката. После окончания карьеры работал комментатором на телевидении, преподавал в Университете Торонто и работал в Министерстве образования. Написал несколько книг, а с 1997 по 2003 год был президентом «Торонто Мэйпл Лифс».

Кен Драйден Фото: gettyimages.com

Берни Парент («Филадельфия»)

Сезоны – 1973/74 и 1974/75



Парент стал первым вратарём в истории НХЛ, которому удалось дважды завоевать «Конн Смайт Трофи». Более того, сделать это подряд. В период с 1973 по 1975 годы в НХЛ не было команды сильнее «Филадельфии», и Берни был ключевым хоккеистом «лётчиков». В обоих сезонах он получал «Везину», а в плей-офф приводил «Флайерз» к Кубку Стэнли и получал титул MVP. Словом, был хорош и в регулярке, и в кубковых поединках.



После победного дубля Парент провёл в «Филадельфии» ещё четыре сезона, но больше ничего, кроме статуса легенды клуба, не заработал. В 1981 году Берни стал тренером вратарей «Флайерз» и проработал на этой должности более 10 лет.

Сезоны – 1985/86, 1992/93 и 2000/01



В 1975 году «Конн Смайт Трофи» был вручён Берни Паренту, а в следующие 11 лет главными героями плей-офф становились полевые игроки. До появления легендарного Патрика Руа. Сезон-1985/86 стал первым полноценным для голкипера в НХЛ, и Руа сразу же смог привести «Монреаль» к Кубку Стэнли, пропуская в плей-офф менее двух шайб за игру. На 10 лет «Святой Патрик» стал основным голкипером «Канадиенс», и в 1993 году «канадцы» вновь выиграли главный трофей НХЛ, а Руа получил свой второй приз MVP.



Со временем у Руа ухудшились отношения с главным тренером «Монреаля» Марио Трамбле, вратарь попросил обмена, и в декабре 1995-го Патрик оказался в «Колорадо», любимом клубе детства. С «лавинами» Руа выиграл ещё два Кубка Стэнли, а в 2001 году стал уникальным рекордсменом НХЛ – получил третьего «Конн Смайта». В том плей-офф Руа показал свою лучшую статистику в карьере – КН 1,70 и 93,4% ОБ.



В 2003 году Руа завершил славную игровую карьеру и стал главным тренером юниорской команды «Квебек Ремпартс», приведя её в 2006 году к Мемориальному кубку. С 2013 по 2016 годы без особого успеха возглавлял «Колорадо», а с предыдущего сезона вернулся к работе с «Квебеком».

Сезон – 1986/87



Великий и ужасный Рон Хекстолл, один из самых жёстких и агрессивных голкиперов в истории НХЛ тоже есть в нашем списке. Помимо драк и задираний соперника Хекстолл всегда отличался блестящей игрой в воротах, и в 1987 году его старания были отмечены «Конн Смайтом». «Филадельфия» тогда проиграла финал «Эдмонтону» 3-4 в серии, но Хекстолл в том сезоне был просто лучшим. В 1986-87 годах Рон со сборной выиграл Кубок Канады (хотя не провёл на турнире ни одной встречи), а в составе «Филадельфии» завоевал «Везину», стал лучшим голкипером по проценту отражённых бросков (90,2%), попал в первую сборную Матча всех звёзд и одержал больше всех побед среди вратарей в регулярке (37). Кстати, это был первый сезон Хекстолла в НХЛ, а в последующие годы он был менее успешен и отличался в основном крутым нравом и заброшенными шайбами.

Рон Хекстолл Фото: Rick Stewart /Allsport

Хекстолл завершил карьеру в 1999 году и сразу переключился на управленческую деятельность. Экс-вратарь был президентом по хоккейным операциям сначала в «Лос-Анджелесе», а затем и в «Филадельфии», откуда был уволен в ноябре 2018 года.

Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии»

Билл Ренфорд («Эдмонтон»)

Сезон – 1989/90



Ренфорд застал концовку золотой эпохи «Эдмонтона» второй половины восьмидесятых, а в 1990 году выиграл с «нефтяниками» свой второй Кубок Стэнли (первый в качестве основного вратаря). В том плей-офф Ренфорд и был признан MVP. Это было самое начало карьеры голкипера, а в 90-е Ренфорд преуспевал только со сборной Канады. Выиграл Кубок Канады в 1991, а в 1994 взял золото чемпионата мира. Клубная карьера в основном прошла в «Эдмонтоне», где Ренфорд и повесил коньки на гвоздь в 2000-м году. В 2006 Билл стал тренером вратарей «Лос-Анджелеса», и на этой должности он трудится до сих пор.

Майк Вернон («Детройт»)

Сезон – 1996/97



Вернон большую часть карьеры провёл в «Калгари» (11 сезонов»), и с «огоньками» Майк выиграл Кубок Стэнли в 1989 году. Но «Конн Смайт» голкипер получил будучи вратарём «Детройта» — в сезоне-1996/97 Вернон был основным игроком «Красных крыльев», где блистала Русская пятёрка. Тогда «Детройт» также выиграл Кубок Стэнли и во многом благодаря игре Вернона в финале со счётом 4-0 вынес «Филадельфию».



Майк закончил игровую карьеру в 2002 году, а с 2008 по 2010 годы Вернон был ассистентом генерального менеджера в «Тампе», но управленческая деятельность экс-голкипера не завлекла.

Жан-Себастьян Жигер («Анахайм»)

Сезон – 2002/03



В карьере Жигера было два фантастических выступления в плей-офф, но свой «Конн Смайт» Жан-Себастьян получил не в триумфальном для «Анахайма» Кубке Стэнли-2007, а четырьмя годами ранее, когда всех чудес в исполнении Жигера «могучим уткам» не хватило для победы в финале над «Нью-Джерси». Это был пятый (и пока последний) случай в истории, когда титул MVP достался представителю проигравшей команды.

Жан-Себастьян Жигер Фото: Elsa/Getty Images/NHLI

В 2007 году «Анахайм» с Жигером выиграли свой Кубок Стэнли, и больше ничего впечатляющего с голкипером не происходило. В составе «уток» он проиграл конкуренцию Йонасу Хиллеру, затем поиграл в «Торонто» и «Колорадо», а в 2014 году закончил игровую карьеру.

Кэм Уорд («Каролина»)

Сезон – 2005/06



Живая легенда «Каролины», чья карьера неумолимо клонится к своему завершению. Сезон-2005/06, первый для Уорда в НХЛ, вряд ли можно было назвать для вратаря успешным – основным голкипером «ураганов» был Мартин Гербер, а Уорд даже на пару матчей спускался в АХЛ. Но в плей-офф Кэм переиграл швейцарца и в результате привёл «Каролину» к неожиданному Кубку Стэнли. Вопрос о кандидате на MVP даже не стоял.

Кэм Уорд Фото: Grant Halverson/Getty Images

Уорд защищал ворота «Харрикейнз» 13 лет, но чего-то ещё добиться с этой командой было трудно. Зато Кэм выиграл золото чемпионата мира в 2007 году со сборной Канады. Прошлым летом Уорд впервые в жизни поменял команду в НХЛ, перейдя в «Чикаго», но его статистика в минувшем чемпионате удручала, и в 35 лет голкипер может вновь оказаться на рынке свободных агентов.

Тим Томас («Бостон»)

Сезон – 2010/11



Томас дебютировал в НХЛ только в 28 лет, долго пробиваясь в лучшую лигу мира не только через АХЛ, но и через чемпионаты Финляндии и Швеции. Основным голкипером «Бостона» Тим и вовсе стал лишь в сезоне-2006/07, когда голкиперу было уже 32 года. Звёздный час для Томаса наступил в 2008-2011 годах: американец выиграл две «Везины», завоевал серебро Олимпиады в Ванкувере, попадал на Матчи Звёзд, а в июне 2011 года Томас поднял над головой Кубок Стэнли. За блестящее выступление в плей-офф 37-летнего вратаря абсолютно заслуженно наградили «Конн Смайтом».

Тим Томас Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Уже в чемпионском сезоне Томаса понемногу стал задвигать молодой Туука Раск, и голкипер-ветеран вскоре после триумфальной победы завершил карьеру. Последними клубами для Тима в сезоне-2013/14 стали «Флорида» и «Даллас».

Сезон – 2011/12



Куик – проспект «Лос-Анджелеса», важнейший хоккеист «королей», без которого бы у клуба не было двух Кубков Стэнли в 2012 и 2014 годах. Первый успех «Кингз» получился особенно эпичным (впервые главный трофей НХЛ выиграла команда, занявшая восьмое место в конференции в регулярке), и главным героем тех кубковых матчей стал именно Куик, показавший феноменальную статистику (КН 1,41, 94,6% ОБ).



Через два года Куик вновь поднял над головой Кубок Стэнли, но на этот раз особенно был отмечен вклад в успех нападающего Джастина Уильямса. Сейчас Джастин продолжает выступать за «королей» (у него действует контракт до 2023 года), но дела в последнее время и у него, и у команды идут из рук вон плохо.