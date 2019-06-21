«Вегас» готов обменять Гусева. Совсем не ценят звезду КХЛ

«Вегас» может обменять Гусева

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил о возможности обмена форварда «Вегас Голден Найтс» Никиты Гусева.



«Вегас» продолжает вести переговоры с некоторыми командами, которые могут помочь освободить им место под потолком зарплат. Идут разговоры о защитнике Колине Миллере и Никите Гусеве, которого связывают с несколькими командами», — написал Лебрюн в «Твиттере».

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1».



14 апреля 2019 года российский форвард подписал контракт с «рыцарями», но не сыграл за команду ни одного матча. Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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НХЛ объявила об изменениях в правилах

Национальная хоккейная лига внесла изменения в правила, серьёзно расширив границы применения видеопросмотров.



Начиная с сезона-2019/20 будет изменено правило использования видеопросмотра и случаев подачи запроса со стороны тренерского штаба. Ранее тренеры имели возможность подать запрос только на офсайд и блокировку вратарю. Отныне они смогут подать запрос на моменты во время атаки соперника, которые должны были привести к остановке встречи, но не привели из-за ошибки судьи.



Это может касаться попадания шайбы в заградительную сетку, передачи партнёру при игре высоко поднятой клюшкой и так далее. Подобные запросы тренеры смогут подавать только лишь в том случае, если шайба не покидала атакующую зону. Помимо этого, у тренеров не будут отбирать тайм-ауты за неудачные запросы. Однако за первый неудачный челлендж команда будет получать малый штраф, а за второй — двойной малый штраф.



Вдобавок арбитры обязаны будут просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе. При решении о двойном малом штрафе либо малом штрафе это не будет обязательным. В случае если игрок остался без шлема во время игры, он должен или покинуть лёд, или снова надеть шлем. В противном случае он получит малый штраф. В изменениях правил указано и то, что в случае намеренного сдвигания ворот голкипером в ворота защищающейся команды будет засчитан гол.

КХЛ тоже изменила правила

Рабочая группа Континентальной хоккейной лиги инициировала изменения в правилах с сезона-2019/20.



В рабочую группу помимо главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова входят также руководитель управления судейства Федерации хоккея России Михаил Карпушин, вице-президент КХЛ Валерий Каменский, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Алексей Морозов, олимпийский чемпион, член правления ФХР Алексей Жамнов и трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров.



«Основных изменений будет восемь, но сейчас я хотел бы заострить внимание на двух, касающихся разметки площадки. Первый – появится трапецевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией. Игра за воротами этой зоны будет наказываться малым штрафом. Это приведёт к уменьшению количества остановок игры.



Второе изменение: лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров. То есть вместо четырёх метров теперь будет 3 метра 35 сантиметров. Это уменьшит расстояние за воротами, хоккеисты реже будут там находиться. Это значит – больше игры непосредственно перед воротами, больше моментов, поскольку увеличится количество позиций, с которых можно бросать в створ. Из-за передвижения лицевых линий немного сдвинутся и круги вбрасывания», — заявил Анисимов.

Паре продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с центральным нападающим Франсисом Паре, информирует официальный сайт белорусского клуба.

31-летний форвард начинал свой путь в большой хоккей в одной из главных молодёжных лиг Канады. Выступал за «Шавиниган» и «Шикутими», причём в последний сезон набрал 110 очков в 75 матчах, вошёл в символическую сборную чемпионата и стал MVP. Это позволило попасть в систему «Детройт Ред Уингз», правда, в НХЛ Паре так и не дебютировал. Он провёл пять лет в фарм-клубе — «Гранд-Рэпидс».



После этого Франсис подался в Европу — сначала в финнский ТПС, где набирал по очку за матч, а в ходе сезона оказался в магнитогорском «Металлурге», с которым взял Кубок Гагарина. Канадцу удалось закрепиться в КХЛ. В дальнейшем он защищал цвета «Трактора», «Слована» и «Медвешчака» (с небольшими отлучками в ТПС и швейцарский «Серветт»).



Два предыдущих сезона Паре провёл в «Автомобилисте». В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков.

Тальбо объявил о завершении карьеры

Канадский нападающий Максим Тальбо принял решение завершить карьеру, заявил известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.



В минувшем сезоне 35-летний хоккеист выступал за «Авангард». Он провёл 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «0». На счету канадского хоккеиста 2 (1+1) очка в пяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина. До перехода в стан «ястребов» Тальбо на протяжении двух лет защищал цвета «Локомотива».



Максим является обладателем Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбург Пингвинз». В решающем матче финала с «Детройт Ред Уингз» (2:1, 4-3) Максим забросил обе шайбы команды. Всего в регулярных сезонах НХЛ провёл 704 матча и набрал 204 (91+113) балла. В плей-офф НХЛ сыграл 84 матча и набрал 39 (18+21) очков.

Нападающий «Авангарда» Максим Тальбо попрощался с Россией

Ещё три клуба КХЛ перешли на «канадские» площадки

Московское «Динамо» в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке, информирует официальный сайт клуба. В новом сезоне домашние матчи бело-голубых будут проходить на ледовой площадке с размерами 60×26 метров.



«Мы знаем о решениях конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60×26 метров. Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей — будет больше голов и силовой борьбы. «Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдёт на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам.



Наша домашняя арена является одной из лучших в Европе. Технически она очень современна и даёт возможность без труда изменять размер коробки. Закладные элементы позволяют установить любой из трёх видов бортовой системы — и канадский вариант, и финский, и европейский. Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы», — прокомментировал решение спортивный директор «Динамо» Роман Бобков.



Также о переходе на уменьшенный размер площадки сегодня объявили ХК «Сочи» и ЦСКА.

ХК «Сочи» в сезоне-2019/20 также будет играть на «канадской» площадке

ЦСКА в новом сезоне будет играть на площадке уменьшенного размера

Мацек стал игроком «Автомобилиста»

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Бруксом Мацеком, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне 27-летний форвард выступал за «Чикаго Вулвз», являющийся фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате Брукс провёл 64 игры, в которых забросил 26 шайб и сделал 34 результативные передачи. В 17 играх плей-офф Мацек отметился 6 (5+1) очками. «Волки» дошли до финала Кубка Колдера, где проиграли «Шарлотт Чекерс».



Мацек является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии. В семи играх на турнире в Пхёнчхане Брукс забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Также игрок является участником двух чемпионатов мира.