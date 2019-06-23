28 русских на драфте НХЛ! Такого не было уже 16 лет

Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян. Напомним, в первом раунде был выбран только Василий Подколзин («Ванкувер», №10), зато в следующих шести – ещё 27 человек.

Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.

Второй раунд: Пётр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62)



Лучший вратарь МЧМ-2019 Пётр Кочетков стал вторым вратарём после Спенсера Найта, выбранным в этом году. И выбран он был достаточно рано – в начале второго раунда. Кочетков изумлял во время суперсерии, был невероятен на молодёжном первенстве, и даже некоторые беспокойства о возможной травме нижней части тела не поколебали уверенность «ураганов» в этом россиянине.

Кроме Кочеткова, который прошлый сезон провёл в ВХЛ, остальные россияне, выбранные во втором раунде, уехали за океан как минимум год назад. Во-первых, в USHL или CHL они находятся на виду у скаутов, во-вторых, привыкают к языку, новой культуре и североамериканскому хоккею. И вызывают у клубов больше доверия.



Фирстов уехал в Северную Америку год назад и не собирается возвращаться. «Здесь хоккей лучше», — сказал форвард. После сезона в USHL Владислав перешёл в NCAA. Ему надо работать над скоростью и катанием. Афанасьев стал лучшим бомбардиром «Маскегона» в этом сезоне и занял 10-е место по результативности в USHL. Огромный, с мощным броском, он продолжит карьеру в OHL, где будет играть за «Виндзор».



Князев провёл сезон в «Шикутими», и был крайне рад оказаться в «Сан-Хосе», ведь там играет его кумир, Эрик Карлссон. Князев тоже любит подключаться к атаке и может вырасти в отличного защитника.



Интересен Никита Александров – его отец Игорь уехал в Германию в конце 1990-х и играл там более 15 лет. Никита родился в Бургведеле, является воспитанником «Изерлёна», но имеет российское гражданство.

Третий раунд

Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88)



В третьем раунде выбирали исключительно игроков КХЛ/МХЛ, примечательно, что трое хоккеистов являются воспитанниками «Локомотива». Ярославская школа хорошо представлена на этом драфте, в третьем раунде ушли и габаритный защитник Мисюль, который уже успел отыграть



плей-офф за основу, и лучший новичок сезона в КХЛ вратарь Коновалов, и молоденький нападающий Николаев, которому ещё нет и 18 лет.



Нападающий «Магнитки» Дорофеев по всем рейтингам должен был уйти в начале второго раунда, но был выбран только в середине третьего. Павел уже сказал, что собирается провести ещё один год в России, после чего уедет в Северную Америку.

Русские на драфте юниоров НХЛ. Кого и когда выберут Если Россия побьёт прошлогоднюю планку, этот драфт может стать самым «русским» с 2003 года.

Четвёртый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семён Чистяков («Нэшвилл», №117)



Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154)



Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174)



Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208)



Выше мы уже писали, что сразу трое ярославцев были задрафтованы в третьем раунде, всего же на этом драфте было выбрано сразу восемь воспитанников «Локомотива» – Фирстов, Мисюль, Коновалов, Николаев, Дарьин, Бычков, Слепец и Денежкин. Это больше половины из тех, кто значился в финальных рейтингах центрального скаутского бюро НХЛ. Пусть мы и ругаем «Локомотив» за то, что он превратился в команду вечной молодёжи, но развитие юных хоккеистов у них поставлено на славу.

Из всех российских клубов «железнодорожники» поставили на этот драфт больше всего игроков. Также было задрафтовано три воспитанника ЦСКА, по два — «Трактора», «Металлурга», «Авангарда» и «Дизеля», по одному – «Авангарда», «Спартака», «Автомобилиста», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Ермака», «Белых львов», московских «Ястребов» и «Серебряных Львов».



Естественно, канадцев и америкацев выбирают чаще всего, но в последние годы и среди европейских стран Россия была далеко не самой представленной на драфте. Нас вечно опережали шведы, финны, а бывало, даже и чехи. Этот драфт – самый массовый для России за последние 16 лет и первый за то же время, на котором Россия расположилась сразу за Канадой и США по количеству игроков. Кстати, рекорд по количеству россиян был установлен в 2000 году, когда было задрафтовано 42 человека. Конечно, заиграют в НХЛ единицы, но радует, что нашим ребятам уже не боятся давать шанс, пусть для некоторых он и призрачный.