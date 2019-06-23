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28 российских хоккеистов было выбрано на драфте НХЛ-2019

28 русских на драфте НХЛ
Елена Кузнецова
28 русских на драфте НХЛ! Такого не было уже 16 лет
По количеству задрафтованных игроков Россия впервые за долгие годы определила шведов.
Хоккей / НХЛ 0

Завершился драфт новичков НХЛ-2019. Для России он получился урожайным – впервые с 2003 года клубы НХЛ задрафтовали более 20 россиян. Напомним, в первом раунде был выбран только Василий Подколзин («Ванкувер», №10), зато в следующих шести – ещё 27 человек.

Подколзин – в топ-10 драфта НХЛ. Его выбрал клуб, где блистали Буре и Могильный
Василий Подколзин стал первым россиянином в истории, выбранным «Ванкувером» в первом раунде.

Второй раунд: Пётр Кочетков («Каролина», №36), Владислав Фирстов («Миннесота», №42), Егор Афанасьев («Нэшвилл», №45), Артемий Князев («Сан-Хосе», №48), Никита Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита Александров («Сент-Луис», №62)

Лучший вратарь МЧМ-2019 Пётр Кочетков стал вторым вратарём после Спенсера Найта, выбранным в этом году. И выбран он был достаточно рано – в начале второго раунда. Кочетков изумлял во время суперсерии, был невероятен на молодёжном первенстве, и даже некоторые беспокойства о возможной травме нижней части тела не поколебали уверенность «ураганов» в этом россиянине.

Кроме Кочеткова, который прошлый сезон провёл в ВХЛ, остальные россияне, выбранные во втором раунде, уехали за океан как минимум год назад. Во-первых, в USHL или CHL они находятся на виду у скаутов, во-вторых, привыкают к языку, новой культуре и североамериканскому хоккею. И вызывают у клубов больше доверия.

Фирстов уехал в Северную Америку год назад и не собирается возвращаться. «Здесь хоккей лучше», — сказал форвард. После сезона в USHL Владислав перешёл в NCAA. Ему надо работать над скоростью и катанием. Афанасьев стал лучшим бомбардиром «Маскегона» в этом сезоне и занял 10-е место по результативности в USHL. Огромный, с мощным броском, он продолжит карьеру в OHL, где будет играть за «Виндзор».

Князев провёл сезон в «Шикутими», и был крайне рад оказаться в «Сан-Хосе», ведь там играет его кумир, Эрик Карлссон. Князев тоже любит подключаться к атаке и может вырасти в отличного защитника.

Интересен Никита Александров – его отец Игорь уехал в Германию в конце 1990-х и играл там более 15 лет. Никита родился в Бургведеле, является воспитанником «Изерлёна», но имеет российское гражданство.

Третий раунд

Даниил Мисюль («Нью-Джерси», №70), Павел Дорофеев («Вегас», №79), Илья Коновалов («Эдмонтон», №85), Илья Николаев («Калгари», №88)

В третьем раунде выбирали исключительно игроков КХЛ/МХЛ, примечательно, что трое хоккеистов являются воспитанниками «Локомотива». Ярославская школа хорошо представлена на этом драфте, в третьем раунде ушли и габаритный защитник Мисюль, который уже успел отыграть

плей-офф за основу, и лучший новичок сезона в КХЛ вратарь Коновалов, и молоденький нападающий Николаев, которому ещё нет и 18 лет.

Нападающий «Магнитки» Дорофеев по всем рейтингам должен был уйти в начале второго раунда, но был выбран только в середине третьего. Павел уже сказал, что собирается провести ещё один год в России, после чего уедет в Северную Америку.

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Если Россия побьёт прошлогоднюю планку, этот драфт может стать самым «русским» с 2003 года.

Четвёртый раунд: Александр Дарьин («Аризона», №107), Егор Спиридонов («Сан-Хосе», №108), Дмитрий Воронков («Коламбус», №114), Михаил Абрамов («Торонто», №115), Семён Чистяков («Нэшвилл», №117)

Пятый раунд: Арсений Грицюк («Нью-Джерси», № 129), Матвей Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл Слепец («Каролина», №152), Роман Бычков («Бостон», №154)

Шестой раунд: Тимур Ибрагимов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк («Филадельфия», №165), Арсен Хисамутдинов («Монреаль», №170), Данил Савунов («Аризона», №174)

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев («Детройт», №190), Максим Денежкин («Эдмонтон», №193), Михаил Шалагин («Тампа», №198), Вадим Жеренко («Сент-Луис», №208)

Выше мы уже писали, что сразу трое ярославцев были задрафтованы в третьем раунде, всего же на этом драфте было выбрано сразу восемь воспитанников «Локомотива» – Фирстов, Мисюль, Коновалов, Николаев, Дарьин, Бычков, Слепец и Денежкин. Это больше половины из тех, кто значился в финальных рейтингах центрального скаутского бюро НХЛ. Пусть мы и ругаем «Локомотив» за то, что он превратился в команду вечной молодёжи, но развитие юных хоккеистов у них поставлено на славу.

Из всех российских клубов «железнодорожники» поставили на этот драфт больше всего игроков. Также было задрафтовано три воспитанника ЦСКА, по два — «Трактора», «Металлурга», «Авангарда» и «Дизеля», по одному – «Авангарда», «Спартака», «Автомобилиста», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Ермака», «Белых львов», московских «Ястребов» и «Серебряных Львов».

Естественно, канадцев и америкацев выбирают чаще всего, но в последние годы и среди европейских стран Россия была далеко не самой представленной на драфте. Нас вечно опережали шведы, финны, а бывало, даже и чехи. Этот драфт – самый массовый для России за последние 16 лет и первый за то же время, на котором Россия расположилась сразу за Канадой и США по количеству игроков. Кстати, рекорд по количеству россиян был установлен в 2000 году, когда было задрафтовано 42 человека. Конечно, заиграют в НХЛ единицы, но радует, что нашим ребятам уже не боятся давать шанс, пусть для некоторых он и призрачный.

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