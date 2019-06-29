10 главных свободных агентов НХЛ. Чего ждать от открытия рынка?

1 июля в НХЛ официально открывается рынок свободных агентов и начнётся «большой базар». В прошлом году все пристально следили за тем, куда отправится капитан «Айлендерс» Джон Таварес, но нынче интересных сделок будет куда больше, а среди главных героев много российских игроков.

Предыдущий контракт — $ 6 млн в год.



Парень из Коркино — главный возмутитель спокойствия нынешним летом. В последнюю неделю Артемий активно общается с потенциальными кандидатами на подписание контракта, среди которых называют «Колорадо», «Флориду» и две ньюйоркские команды — «Рейнджерс» и «Айлендерс». Считается, что у «лавин» шансов чуть меньше, так как Денверу нечего предложить в плане жизненных удобств и климата по сравнению с Майами или Большим яблоком. Знакомый тренер Джоэль Кенневилль, мягкое налогообложение, прекрасная погода и перспективная команда — всё это делает фаворитом именно «кошек». Впрочем, «рейнджеры» имеют на это свою точку зрения и даже поприветствовали Панарина на видеокубе, сделав фотомонтаж и «одев» форварда в синюю форму. Вряд ли в список финалистов в борьбе за россиянина вклинится кто-то третий, поэтому все ждут решения Панарина: либо «Флорида», либо «Рейнджерс».

Нью-Йорк заманивает Панарина! И вообще «Рейнджерс» становится русским С приветствием Артемия на своём видеокубе «рейнджеры» дали маху.

Предыдущий контракт — $ 7,4 млн.



Нынешней весной Боб впервые в карьере выиграл раунд плей-офф, сумев улучшить свою репутацию в кубковых поединках. Но это не отменяет того, что Бобобровский — один из лучших вратарей в лиге и двукратный обладатель «Везины», который может претендовать на зарплату в $ 9 млн за сезон. Выбор у новокузнечанина почти такой же, как у Панарина — либо «Флорида», оставшаяся без ушедшего на пенсию Луонго, либо Нью-Йорк, но не «Рейнджерс», а «Айлендерс». Переговоры «островитян» с Робином Ленером не продвигаются, и в таких условиях генменеджер Лу Ламорелло может рискнуть и сделать ставку на российского стража ворот.



Почти нет сомнений в том, что либо Бобровский, либо Панарин заключат контракт с «Флоридой», но вряд ли «пантеры» смогут «приземлить» обоих россиян сразу.

Предыдущий контракт — $ 6 млн.



Лучший центрфорвард на рынке вызывает бурю эмоций у многих потенциальных покупателей. «Монреаль» заманивает Дюшейна своей историей и антуражем, напоминая всем о том, что Мэтт носил 9-й игровой номер в честь легенды «Канадиенс» Мориса Ришара. «Нэшвилл» специально под Дюшейна освободил место под потолком зарплат, отправив Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси» и также намекнул на нехоккейные детали: Мэтт играет на гитаре, что очень уместно в столице музыки кантри. Других претендентов на Дюшейна пока не появлялось, но умелый плеймейкер нужен всем, поэтому здесь можно ждать неожиданностей.

Как украсть звезду у конкурента. Всё об оффершитах в НХЛ Последний раз, когда игрок сменил команду таким способом, дело едва не дошло до драки.

Предыдущий контракт — $ 6 млн.



35-летний бывший капитан «Сан-Хосе» столкнулся с тем, что у «акул» просто не хватает денег, чтобы подписать его заново — этот дефицит случился после заключения крупного контракта с Эриком Карлссоном. В прошлом сезоне Павелски забил 38 голов, поэтому он вполне может стать ценным активном для команды, которой нужен квалифицированный ветеран. По неофициальной информации, Павелски провёл беседу с представителями «Далласа» и «Тампы», но нельзя исключать вариант, что он останется в «Шаркс» — правда, для этого генменеджеру калифорнийцев Дагу Уилсону придётся сдвинуть горы.

з. Джейк Гардинер

Предыдущий контракт — $ 4 млн.



Гардинер — лучший защитник на открывающемся рынке. Он не поражает результативностью (30 очков в 62 матчах прошлого сезона), но умело действует в собственной зоне и отлично катается. Среднее игровое время Гардинера за «Торонто» в прошлом сезоне превысило 21 минуту, и в команде, где более терпимо относятся к небольшим огрехам защитников, он мог бы стать безоговорочным лидером. Среди претендентов называют «Монреаль» и «Ванкувер», но если Джейк примет любое из этих предложений, то снова вернётся в скороварку.

Панарин будет выбирать из четырёх клубов. Он – главный свободный агент в НХЛ Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».

Предыдущий контракт — $ 4,5 млн.



Норвежца нельзя назвать элитным форвардом, но он вполне подходит на роль катализатора и «батарейки» в самые важные моменты матчей. Его переход в «Даллас» превратил «Старз» из команды одного звена в коллектив с более глубоким составом. Учитывая, что Цуккарелло уже 31 год, он вряд ли ищет максимальную сумму сделки, но его интересует длительный срок. Матс отлично подошёл бы «Далласу», но его переподписание означает, что техасцы должны отправить в «Рейнджерс» не третий, а первый раунд драфта-2020. Отмечается, что интерес к Цуккарелло есть у «Коламбуса», который может потерять многие свои активы.

з. Тайлер Майерс

Предыдущий контракт — $ 5,5 млн



Здоровенный Майерс так и не стал доминирующим защитником НХЛ, что прогнозировалось после завоевания им «Колдер Трофи» в сезоне-2009/10. Рынок складывается в его пользу, поскольку качественных защитников мало, а спрос на них большой, поэтому Тайлер вполне может рассчитывать на повышение зарплаты. Габариты 29-летнего Майерса и его атакующие навыки остаются его главным козырем, а вот в своей зоне он нередко ошибается. Среди потенциальных покупателей называют половину команд лиги, а самые неожиданные варианты — «Лос-Анджелес» и «Коламбус».

Предыдущий контракт — $ 3,9 млн



Минувший сезон был очень тяжёлым для Симмондса, который набрал только 3 очка за 19 матчей после перехода в «Нэшвилл». В свои 30 лет он ещё не стар для многолетнего контракта, но его ценность в роли человека, когда-то забрасывавшего по 30 шайб за чемпионат, вызывает сомнения. В качестве форварда чекинг-лайн Симмондс может быть очень полезен, но такие люди зарабатывают раза в четыре меньше.



В течение долгого времени Симмондс был игроком, которого хотел в состав каждый генменеджер лиги, и наверняка найдётся тот, кто рискнёт предложить Уэйну новый договор. Другое дело, что форварду прогнозируют пятилетнее соглашение аж на $ 5 млн в год, и такой контракт станет ужасным ещё до того, как высохнут чернила после подписания.

Предыдущий контракт — $ 5,9 млн.



Приобретение «лавинами» Филиппа Грубауэра и заключение с ним нового контракта подтолкнуло Семёна к двери. 31-летний Варламов ещё достаточно молод, чтобы быть первым номером в НХЛ, но нестабильность, травматизм и высокая зарплата делают его слишком рискованным приобретением. Среди вариантов обсуждают лишь один — переход голкипера в «Каролину», которая, похоже, попрощалась с Петром Мразеком.

Предыдущий контракт — $ 8,6 млн.



Ещё пять лет назад Перри, будучи обладателем Кубка Стэнли, приза MVP, «Ришара» и олимпийского золота уверенно двигался ко включению в Зал славы, и это казалось вполне заслуженным. Увы, но звезда «Анахайма» стремительно сдал свои позиции, чему способствовали травмы, и его контракт был выкуплен. Сейчас Перри может рассчитывать на сценарий, которым в своё время воспользовались Эрик Стаал и Александр Сёмин: короткий тестовый контракт с главным принципом: «Докажи, что ещё можешь». Как правило, такие договоры заключают с командами, которые давно не попадали в плей-офф. Варианты — «Оттава», «Баффало», «Аризона», а также возможный интерес со стороны «Детройта» и «Коламбуса».

