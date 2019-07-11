Канадский машинист русского «Локомотива». Что даст Мактавиш Ярославлю

Невероятные достижения иностранца в России

В прошлом году в омском «Авангарде» произошло существенное и, как оказалось, весьма удачное изменение. Вместо Германа Титова тренерское кресло занял канадский специалист Боб Хартли, и занял не случайно. После серии не самых впечатляющих сезонов омичам нужен был человек, который не просто вывел бы команду на новый уровень, но ещё и, посмотрев свежим взглядом, предложил новые решения старых проблем.



Безусловно, по части «свежих взглядов» лучшая кандидатура — это человек из совершенно другой среды хоккейного обитания, то есть североамериканец. Разумеется, Боб Хартли оказался на посту главного тренера «ястребов» не только потому, что родился на родине хоккея. Под руководством Хартли «Колорадо Эвеланш» выиграл свой уже не первый, но пока единственный в XXI веке Кубок Стэнли.

Весь сезон мы наблюдали за тем, как под флагом кардинальных перемен (сменилась домашняя арена, логотип клуба и главный тренер) «Авангард» оправдывал своё имя и впереди всех мчался в финал, где не появлялся уже семь лет. Сам финал не задался, но факт остаётся фактом – в непростое для клуба время команда сумела перестроиться и провести один из лучших сезонов в истории. Роль наставника здесь переоценить сложно. Он стал главным режиссёром балашихинского спектакля.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.

Ярославцы хотят того же

Теперь, возможно, подглядев за коллегами, обратиться за помощью к родоначальникам хоккея решили и в Ярославле. Весной «Локомотив» объявил о подписании двухлетнего контракта с канадским тренером Крейгом Мактавишем. Отнестись к этому можно по-разному.

С одной стороны, история КХЛ знает несколько примеров вполне успешного импорта заокеанских кадров. Помимо Хартли был ещё Майк Кинэн, который в 2013 году с «Магниткой» выиграл Кубок Гагарина, так что вариант с Мактавишем может быть выигрышным. Но Мактавиш это не Кинэн и не Хартли. Кубок Стэнли он, в отличие от своих соотечественников, не выигрывал (зато четыре раза как игрок), да и вообще не работал тренером аж с 2012 года. Отсюда и возникают сомнения в том, что работа 60-летнего специалиста благотворно скажется на успехах команды.

Кто вы, мистер Мактавиш?

Сегодня фамилия Мактавиш на слуху у всей российской хоккейной общественности. Как об игроке о нём кое-что известно. Он никогда не был рекордсменом по результативности (хотя это вообще сложно достижимая цель, если ты одноклубник Гретцки) и не выделялся индивидуальным мастерством, но был одним из лидеров (а в своё время и капитаном) «нефтяников». И всё это только благодаря своему характеру, самоотдаче и огромному трудолюбию. Именно эти качества помогли ему стать обладателем четырёх Кубков Стэнли.



Кроме этого, Мактавиш последний игрок в НХЛ, выходивший на лёд без шлема. Но что же на тренерском поприще? Под началом Мактавиша «Эдмонтон» провёл целых девять сезонов, в одном из которых дошёл до финала Кубка Стэнли, и было это в первый год после введения потолка зарплат, а значит, не в самых простых условиях. Но команда только дошла до финала – выиграть всё же не вышло.

И всё. На этом список тренерских достижений в НХЛ заканчивается. Справедливо ли говорить, что Мактавиш-тренер ничего не добился? Наверное, не совсем. Силы в той финальной серии были равны, и «Каролина» выиграла кубок только в седьмом матче. Одержи тогда победу «Эдмонтон», и о новом тренере ярославцев был бы совсем другой разговор.

Зеркальная ситуация и с Бобом Хартли. Его «Колорадо» победил «Нью-Джерси» также в седьмой игре. Качнись маятник удачи в другую сторону, и сейчас бы скептики говорили, что Хартли это не Мактавиш, а не наоборот.

Но история не терпит сослагательного наклонения, что было (а точнее, чего не было), то прошло. Нужно двигаться дальше, возможно, триумф ещё впереди.

Малкин: мне не нравится, что в России работает много иностранных тренеров

Почему Мактавиш и «Локомотив» – идеальная пара

«Крейг был тренером-игроком», – вспоминает тренер «Спартака» Игорь Уланов, который играл под руководством Мактавиша в «Эдмонтоне».

«Вскоре после завершения карьеры игрока он получил тренерскую должность. Общался с командой всегда на равных. Было ощущение, что он сам всё ещё игрок, такой же, как и мы.

Конечно, были моменты, что мог в раздевалке каждому рёбрышки перебрать, но голос никогда не повышал, всегда был спокойный, сдержанный. Говорил с нами на одном языке, всё было понятно и доходчиво. Тот же Майк Кинэн мог команду с симфоническим оркестром сравнить, у Мактавиша такого не было.

Вне хоккея таким же был. Простым. Мы неоднократно устраивали командный ужин, на котором о хоккее говорили очень мало. Крейг всегда интересовался, как у меня дела, как семья и т.д.



Если говорить о тактике, то хоккей Мактавиша не был суперизобретательным. Мы всегда серьёзно готовились к каждому сопернику отдельно, играли по заданию, но ничего изощрённого не было.

Вуйтек: не знаю, что ждёт Мактавиша в «Локомотиве». Он давно не тренировал

Что касается приезда Крейга в «Локомотив» – ему досталась молодая команда, там есть из кого лепить победный состав. Несмотря на то что наши команды будут соперничать, хочется пожелать ему удачи», – сказал Игорь Уланов.



«И что?» – спросите вы. Ещё не поняли? Во-первых: «Локомотив», действительно одна из самых молодых команд в КХЛ. Если зрелым хоккеистам не так страшно попасть под авторитарного тренера, то молодым игрокам гораздо комфортнее развиваться под руководством человека, который будет с ними на одной волне.

Поэтому характер Мактавиша, его методы работы и непринуждённый стиль общения должны пойти коллективу на пользу. Нельзя не вспомнить работу нового русского канадца в «Чикаго Вулвз» – фарм-клубе «Блэкхоукс». В фармах в основном играет молодёжь, а значит, что опыт общения с ней у Мактавиша есть. К тому же в одном из интервью тренер признавался, что имеет огромное желание развивать молодых хоккеистов на новом месте и показывать с ними результат. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями, не правда ли?



Во-вторых: традиционный канадский стиль игры будет очень близок для молодёжи, которая, как правило, активно борется за шайбу, играет агрессивно, на высоких скоростях и с большим количеством бросков.



Конечно, долгое отсутствие практики может привести к тому, что Мактавиш адаптируется под то, что будет его окружать, и не сможет спроецировать весь свой канадский потенциал на новых подопечных. Но команда своей молодостью наверняка будет сама подталкивать тренера к построению верной тактической схемы. К тому же как раз многолетний отдых спровоцирует «голодного» специалиста к максимальной самоотдаче и включённости в работу команды.

Фото: hclokomotiv.ru

Но радоваться пока рано

Руководство «Локомотива» провело весьма занятный, рискованный и интересный трансфер, который непременно даст плоды, но, вероятнее всего, не сразу.



Поэтому двухлетний контракт можно считать своего рода клубной предусмотрительностью. Посудите сами, человек много лет не работал по специальности, а теперь ему предстоит переезд на другой материк, где отличается не только хоккей, но и само общество. Всё предстоит вспоминать и создавать не сказать что с нуля, но всё же заново.



Поэтому болельщикам «Локомотива» рекомендуется запастись терпением и не набрасываться с вилами на нового наставника, если тот дебютирует в Ярославле не с победы в Кубке Гагарина, а с чего-то поскромнее. Если у Хартли сразу не вышло, то нужно дать время и Мактавишу.