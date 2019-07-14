Лукашенко будет доволен? Чего ждать от худшего клуба КХЛ в новом сезоне

Там не теряют оптимизма. Но на что они могут рассчитывать?

Клубы КХЛ уже вышли из отпуска и начинают активную подготовку к новому сезону. Двенадцатый по счету сезон обещает быть интересным: почти половина клубов лиги перешла на уменьшенный размер площадки, приближающийся потолок зарплат немного уровнял команды, а один из явных фаворитов чемпионата питерский СКА изменился почти до неузнаваемости.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

После нескольких лет мучений КХЛ покинул представитель Словакии – братиславский «Слован». Статус аутсайдера западной конференции, да и всей лиги в целом может отойти минскому «Динамо». Этот факт без обид принимают даже белорусские болельщики. С клубом из столицы Беларуси постоянно творятся непонятные вещи, по которым уже можно написать книгу. От одного из самых интересных и необычных клубов лиги «зубры» скатились на самое дно. Всё ли так плохо в минском «Динамо» перед стартом очередного сезона КХЛ? За счёт чего в Беларуси собираются выбраться из ямы?

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Уверенность Баскова в своём выборе

После провального сезона в Минске случилась очередная перестройка. Пришедший еще в октябре Дмитрий Басков пригласил в команду Михаила Грабовского и Крейга Вудкрофта:



— Идея возвращения наставника была совместной с Вудкрофтом. Крэйг не скрывал своего желания. Мы с Мишей (Михаил Грабовский. — Прим. «Чемпионата») обсуждали перспективы и пришли к выводу, что Крейг — хорошая кандидатура. Если говорить о финансах, то с этим проблем не было. Крэйг и Михаил — два человека, которые очень мотивированны. У них есть огромное желание сделать «Динамо» лучше. Их контракты рассчитаны на два года.

Фото: vk.com

Крейг Вудкрофт и ранее работал в «Динамо»: в сезоне 2016/17 «зубры» под его руководством заняли 5 место на западе и провели тусклую серию с ярославским «Локомотивом». Но та команда оставила о себе приятные воспоминания: минчане не боялись грозных соперников, показывая быстрый и агрессивный хоккей.



Помогать Вудкрофту и Грабовскому будут Андрей Мезин, Павел Перепихин, Александр Журик и Адриан Вальво. Стоит согласиться с тем фактом, что тренерский штаб в Минске собрался вполне себе приличный по меркам аутсайдера лиги.

Оптимизм Вудкрофта и Грабовского

Лучший тренер в КХЛовской истории минчан и легенда белорусского хоккея не сомневаются в том, что всё получится. Вот, что сказал Вудкрофт:



— Сплав молодости и опыта поможет команде быть сильнее. Как только мы добьёмся этого сплава, я могу вас уверить, что у нас будет быстрая и агрессивная команда. Если мы будем выходить заряженными на каждый матч, то сможем выйти в плей-офф, а там уже может случиться всё что угодно. Мы не боимся неудач, у нас совершенно новая стратегия развития. Мой приход в этом году — это очень интересно. Нас ждёт много нового.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.

Крейг – старший из 3 братьев. Чета Вудкрофтов достаточно популярна в североамериканских хоккейных кулуарах: все братья имеют опыт работы в НХЛ, Джей тренировал сборную Северной Америки на Кубке Мира в 2016, а Тод работал в сборной Швеции на Чемпионатах Мира. В Минске Вудкрофта-старшего запомнили как тренера, который может «оживить» почти любого хоккеиста, и который умеет работать с молодежью. Например, лучшим снайпером в команде стал Александр Матерухин – игрок уровня 4 звена. Кстати, совсем недавно Александр подписал с «Динамо» просмотровый контракт. Да, были и конфликтные ситуации, чего только стоит расставание с Бэйленом, но позитивная составляющая для «Динамо» сейчас важнее. Немаловажную роль сыграли и прежние помощники Крейга. В предстоящем сезоне канадцу будет помогать новоиспеченный спортивный директор клуба – Михаил Грабовский. Вот его слова:



— Карьера игрока завершена. Буду полностью уделять время тренерской работе. Семья будет со мной, мне трудно без жены и детей. Вообще, я им сказал, что мы переезжаем в Минск до тех пор, пока не завоюем Кубок Гагарина.



Оптимизм Грабовского не может не радовать. У Михаила горят глаза, и это очень хорошо для «Динамо», что в кризисные времена есть те люди, которые готовы поднимать команду с колен.

Фото: vk.com

Ответственность перед болельщиками и президентом

Феномен белорусского хоккея – пристальное внимание президента Беларуси Александра Лукашенко. «Динамо» и сборной постоянно достается за любой провал, причем очень серьезно. Лукашенко очень сильно влияет на белорусский хоккей, это признает и генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков:



— Президент Беларуси имеет возможность влиять на хоккей, и он влияет на него. Александр Григорьевич следит за нашим хоккеем. У меня есть уникальная возможность беседовать с Лукашенко два раза в неделю (Басков также является тренером команды президента. – Прим. «Чемпионата»), мы с ним обсуждаем и «Динамо». У меня было время, чтобы аргументировать тренерскую связку Вудкрофт — Грабовский. Он часто говорит: «Это ваш выбор, и вы, если что, будете отвечать за него».



Но Минск в КХЛ знают не только по любви Президента к хоккею. Белорусская команда не раз становилась самой посещаемой во всей лиге и входила в топ-5 Европы. Уже 2 сезона в Минске не видели плей-офф, а качество хоккея оставляло желать лучшего. Местная публика просто не простит очередной провал.

Стоит ли списывать со счетов минское «Динамо»?

Определенно нет. В первый месяц за этой командой будет интересно наблюдать: получиться ли тот самый сплав опыта и молодости? Да, в «Динамо» самый маленький бюджет в КХЛ, но в команде есть такие мастеровитые игроки, как Энрот, Эллиот, Паре или те же Братья Костицыны. Команду еще пополнят 2 иностранца и целая россыпь молодых игроков.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

— У нас есть две цели — помочь развиться молодым белорусам и показать хороший результат в чемпионате КХЛ. Мы не смотрим на российский рынок. Хотим, чтобы белорусская молодёжь получила возможность развиваться лучше, чем в минорных лигах Северной Америки, — сказал Дмитрий Басков.



Очень большая ставка сделана на местную молодежь. Да, есть несколько более-менее опытных игроков, но они в одиночку не смогут все время тащить за собой команду. Не стоит забывать, что менее чем через 2 года Минск и Рига примут Чемпионат Мира по хоккею. В Беларуси рассчитывают, что за это время смогут подтянуть молодежь и вырастить несколько неплохих игроков.

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В Минске спрашивают за результат при любых условиях, не важно какой бюджет или легионерская формула. Кто-то назовет трио Баскова, Грабовского и Вудкрофта самоубийцами, кто-то — спасителями. Для них это не просто очередной вызов, а возможность доказать, что они чего-то стоят. Если план Баскова сработает и «Динамо» выйдет в плей-офф, то ему можно смело отдавать приз лучшему руководителю клуба КХЛ.



В Минске собирается банда андердогов, которой ниже уже некуда падать. В нынешней ситуации избранная тактика, где рассчитывают на конкретных людей и молодежь, кажется самым оптимальным вариантом. Но так ли это? Не случится ли в Минске очередной конфуз? Сезон покажет, нам остается только ждать.