Дона Черри уволят с ТВ? Этот старик нещадно критикует русских хоккеистов

Как однажды написал Марк Твен, слухи о гибели Дона Черри и его программы сильно преувеличены. В 2020-м году передача «Уголок тренера», которую ведёт одиозный канадец, отпразднует 40-летний юбилей.

Черри увольняют? Не дождётесь!

Пару недель назад в канадском издании Toronto Sun появилась заметка о том, что Дона Черри могут уволить с телеканала Sportsnet, а его знаменитую рубрику — закрыть. Обозреватель газеты Стив Стиммонс заявил, что возвращение Черри в эфир не подтвердилось, но уже буквально через несколько дней сам хоккейный старец опроверг эту информацию. Сделал он это в привычной эпатажной манере.

«Я ранен и разочарован тем, что мой друг Стив Симмонс опубликовал такую информацию. Я получил подтверждение о том, что наша программа продолжит выходить спустя неделю после окончания плей-офф. Задаюсь вопросом о том, почему Симмонс не позвонил мне и не спросил. Я не мог в это поверить. Он был одним из тех, кого я считал другом, потому что знал его с 19 лет. Теперь я понимаю, что друзей в этом бизнесе нет. «Уголку тренера» исполняется 40 лет? Неужели так много? Тогда я понимаю, почему от меня так хотят избавиться», — заявил Черри.



Впервые он появился в качестве телевизионного хоккейного аналитика в 1980 году. До 1987 года рубрику Coach's Corner Черри вёл в дуэте с Дейвом Ходжем, а затем его партнёром стал Рон Маклин, который остаётся соведущим и по сей день.

«Я не знаю телешоу в Канаде, которое было бы живо столько лет. Уверен, на американском телевидении такого тоже нет. В Великобритании есть шоу Coronation Street, но актёры и участники там постоянно меняются. Моя жена его смотрит. Когда я уйду на пенсию? Тогда, когда мне перестанет быть весело и интересно. Телевизионщики знают — на экране нельзя быть фальшивым, иначе это сразу будет заметно. Я рад, что продюсеры меня понимают. Но я и сам понимаю, что никто не может быть в телевизоре вечно, потому что это бизнес. Через пару лет после того, как я закончу, меня могут спросить: «Разве не вы были Доном Черри из телевизора?» Что касается заметки Симмонса, то, вероятно, он был прав. Я имею в виду свой возраст, ведь мне 85 лет. Помню, что когда я был молодым, то считал, что человек в 85 — это мертвец и есть», — добавил Черри.



Он не любит признавать своих ошибок, но ветеран заметно снизил градус неприязни к «Каролине Харрикейнз», которой достался громкий эпитет «Банда придурков» из-за театрализованных празднований побед. «Они действительно действовали как придурки, но их пиарщики сразу поняли что к чему. В субботу я сказал фразу про придурков, а в воскресенье для продажи уже был готов тираж футболок с этой надписью. В глубине души они понимали, что не должны были так себя вести. Я смеюсь, когда мне говорят, что это молодёжь так себя выражает. Это хоккей, здесь подобным не занимаются. Это не футбол или баскетбол», — сказал Черри, который потихоньку готовится к новому хоккейному сезону.

«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова Евгений ответил, а его фирменное празднование уже стало достоянием всего хоккейного мира. Её не остановить!

Один матч в НХЛ — тоже опыт

Дональд Стюарт Черри родился в 1934 году в канадском городе Кингстоне — оттуда же родом певец Брайан Адамс, рок-группа The Tragically Hip, режиссёр Брюс Макдональд и актёр Хью Диллон. У Черри двое детей — Синди и Том, его первая жена Роуз умерла от рака печени в 1997 году. Тим Черри, которому сейчас 55 лет, работает скаутом в молодёжной лиге Онтарио, а сам Дон женат вторым браком, причём его супругу зовут русским именем Люба.



Родной брат Дик Черри, которому сейчас 82, был самым удачным хоккеистом в семье. Он сыграл 145 матчей в НХЛ за «Бостон» и «Филадельфию», в то время как сам Дон отметился лишь одним матчем в сильнейшей лиге мира (1955 год, «Бостон Брюинз»). До этого Дон выступал в лиге Онтарио и за «Херши Бэарз» в АХЛ, в 1969 году был в составе «Ванкувер Кэнакс», который тогда не вступил в НХЛ, а играл в Западной лиге. Черри выиграл один Мемориальный кубок и четырежды стал чемпионом АХЛ.



В 1971 году Дон Черри стал тренировать «Рочестер Американз», а затем стал главным тренером «Бостон Брюинз», получив в 1976 году приз лучшему наставнику «Джек Адамс Эворд». За свою тренерскую карьеру он выиграл 250 матчей регулярного чемпионата и 31 игру плей-офф, но стать тренером команды, завоевавшей Кубок Стэнли, Дону так и не удалось.

Строитель, ресторатор и любитель собак

В конце 1980 года Черри был нанят телеканалом CBC в качестве телевизионного эксперта, причём поначалу Дона использовали только на трансляциях матчей «Бостона» и «Торонто». В первом перерыве для него была придумана передача «Уголок тренера», но помимо неё он вёл шоу «Неделя Дона Черри» и «Виноградная лоза Дона Черри».

По неофициальным данным, гонорар Дона Черри за один эфир передачи Coach's Corner — $ 1 млн.

Любопытно, что помимо телеведущего Дон перепробовал множество профессий. Он работал продавцом автомобилей, строителем и маляром. В середине 1980-х он основал несколько тематических ресторанов быстрого питания под названием «Виноградная лоза Дона Черри», затем сделал из них франшизу, которую продавал по всей Канаде. В 2007 году он продал эту компанию, которая теперь известна как Don Cherry’s Sports Grill и насчитывает более десятка закусочных.



Кроме ресторанов, Черри активно рекламировал ряд фирм: сеть магазинов Quiznos, был лицом в рекламе страховщиков Cherry Blue Pet Insurance, а совсем недавно засветился в рекламе центра кредитования. «Я знаю всё про костюмы, собак и хоккей. Но ничего не знаю про ипотеку», — такой слоган говорит Дон в рекламных роликах.

Без ордена Канады

В 2004 году шоу СВС «Величайшие канадцы» назвало его седьмым самыми великим гражданином Канады после основателя скорой помощи Томми Дугласа, бегуна Терри Фокса, бывшего премьер-министра Пьера Трюдо, изобретателя инсулина Фредерика Бантинга, защитника окружающей среды Дэвида Судзуки и ещё одного премьер-министра Лестера Б. Пирсона. Из первых 10 фамилий Черри — один из трёх, кто ещё жив и единственный, кто не награждён орденом Канады.

«Вашингтон» — самая противная и грубая команда». Черри – об Овечкине С любовью.

«Я этот орден никогда не получу. В Зал хоккейной славы меня тоже не примут. Я — как Дэйл Хантер, не в их вкусе. Пусть ордена получают пожарные, спасатели, врачи, полицейские. Это намного важнее, чем я», — сказал Дон.



В 1997 году Черри был приглашён на роль в сериале «Мурашки по коже» — играл он, как нетрудно догадаться, тренера. У него также была постоянная роль в сериале Power Play, а в 2011 году он появился в телевизионном кино Long Story Short. Несколько раз Черри принимал участие в озвучивании мультфильмов и передач о дикой природе. А в 2010 году сняли кино о жизни самого Дона: первоначальная скромная задумка разрослась на два мини-сериала.

Музыка и танцы

На церемонии инаугурации мэра Торонто Роба Форда в 2010 году Черри называл Форда честным и правдивым политиком. «То, что вы видите, то вы и получаете. Он не фальшивый. Насколько я могу судить, он станет величайшим мэром в истории города», — призывал тогда Дон. Три года спустя Форд признался, что имел большие проблемы с алкоголем и употреблял наркотики, когда чувствовал себя подавленным — после этого Черри заявил, что очень разочарован им.



В 1993 году Черри записал видеоклип на композицию Rock ‘Em Sock ‘Em Techno вместе с канадской танцевальной группой BKS. Видео разошлось тиражом более 500 тыс. копий, но было названо худшим клипом года по версии журнала Much Music.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Прямая речь

Приводить цитаты Черри можно бесконечно — настолько они необычные, яркие и скандальные. Черри называл русских лодырями, критиковал франкоканадцев, поставил под сомнение решение Канады не вступать в войну в Ираке (последнее вызвало нескончаемый поток жалоб на телеканал). Всё, что скажет этот человек, будет иметь широкий резонанс. Охватить все интересные высказывания невозможно, но вот некоторая часть из них.



О празднования гола в исполнении Кузнецова:

«Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова ещё даже на экране нет.

Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника».



О драках в хоккее:

«Это всегда было частью игры. Болельщики любят драки, игроки не против, тренерам тоже нравится. В чём же дело? Любой, кто говорит, что ему не нравятся драки в НХЛ, выжил из ума».

Кузнецов — о критике Черри: клоун, который и существует, чтобы народ смешить

О канадской футбольной лиге:

«Лучшее, что есть в ней — это то, что там не играют русские и шведы».



О промахе в пустые ворота защитника Рэнди Грегга, имеющего медицинское образование:

«Вы и правда хотите, чтобы вас оперировал доктор с такими руками?»



О двух российских лыжниках с положительной допинг-пробой на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити:

«Я так долго пытался рассказать вам о русских. О том, что это за люди. Вы почему-то любите их в Канаде со своим мультикультурализмом».

О финском помощнике тренера «Виннипег Джетс» Алпо Сухонене в 1989 году:

«Альпо? Разве это не корм для собак?»

О канадской помощи жителям Гаити, пострадавшим от землетрясения:

«Большинству канадцев нравится помогать другим людям и я из этого числа. Но иногда это заставляет задуматься. У нас в Торонто умирает парень, который 3 часа ждал скорую помощь. У нас есть люди, которые 7,8, 10 часов ждут приёма доктора, который один на миллионную очередь. Мы платим за наших врачей, медсестёр, ветеранов и ещё миллион других вещей, но, в то же время, можем отправить $ 50 млн на Гаити. Может быть, это только моё мнение, но я всё равно спрошу. Мы чокнутые?»



О своей поддержке правых политиков:

«Я не беспокоюсь, что меня за это критикуют. Например, мне нравится Дональд Трамп и я этого не скрываю. Когда экономика на своём пике за всё время, а безработица — самая низкая, значит, он всё делает правильно».

Перезрелая вишня. Дон Черри снова против русских А ведь когда-то он предлагал сломать Ковальчуку руку.

О включении Пола Хендерсона в Зал славы:

«Это вообще не должно обсуждаться, он должен быть там автоматически. Смешно, что его там нет. Туда включили Третьяка, который задохнулся в четырёх последних матчах Суперсерии-1972, хотя всё, что от него требовалось — выиграть хотя бы один домашний матч. А Хендерсон забил 7 голов и не попал в Зал славы. Принять его туда сейчас, когда прошло уже столько лет? Это тоже самое, что включить туда тренера Пэта Бёрнса. Что, разве его тренировки стали лучше после его смерти?»



О владельце «Оттавы Сенаторз» Юджине Мельнике:

«Его так легко не любить. Мне жаль Юджина. Он теряет деньги, а его все ненавидят».