«Это же придурок. Дети, не делайте так». Черри наехал на «птичку» Кузнецова

Дон Черри не любит веселье ни в каком виде. Он любит, когда хоккеисты приходят на игру в строгих костюмах, делают своё дело и с такой же сдержанностью празднуют победы. Сейчас под острый язык канадского эксперта попал нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Его «птичку» узнает каждый любитель хоккея, в такой позе Евгения изобразили в виде игрушки, это празднование уже повторяли Овечкин, соперники «Вашингтона», а также Алексей Бывальцев из СКА.

Откуда взялась «птичка»

Впервые Кузнецов продемонстрировал «птичку» на Кубке Мира-2016 в матче с молодыми звёздами Северной Америки. Ту игру сборная России выиграла со счётом 4:3.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



После этого он сделал необычное празднование своим фирменным жестом в НХЛ. Некоторые болельщики даже соорудили специальный плакат с двигающимися руками и призывом к Кузнецову «показать им птичку».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.



В серии с «Питтсбургом» в плей-офф 2017 года Кузнецов временно отказался от своего празднования, сказав, что это «плохая карма». «Столичным» это помогло затянуть серию до семи встреч (Кузнецов в шестом матче отдал две передачи), но в итоге они всё равно проиграли.

Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова

«За «птичку» надо наказывать!»

Черри начал нападки на Кузнецова прошлым летом. «Вашингтон» наконец-то преодолел второй раунд и впервые в эпоху Овечкина одолел «Питтсбург» и вышел в финал. Кузнецов играл божественно, о плохой карме «птички» не вспоминал и с удовольствием использовал свой жест. «Я не ненавижу «Кэпиталз». Когда Овечкина пару лет назад критиковали, я выступал в его защиту. Мне не нравится «птичка». В Канаде мы так не поступаем. Как его зовут, Кундисов? Кузнецов? Неважно. Большинство канадских игроков стараются так не делать. В общем, мне не нравится только человек-птичка», — говорил Черри перед решающей пятой встречей с «Вегасом». «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, и на чемпионском параде Кузнецов повторил свой жест.

Кузнецов — Брызгалову: после забитых голов я показываю голубя, а не цыплёнка

«Птичка» продолжила набирать популярность и пошла в народ. Её пародировали при любой возможности – на чемпионате мира в матче против сборной России, вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, игроки «Коламбуса». Черри не упустил возможность вновь подколоть Кузнецова после матча «Вашингтона» с «Коламбусом». «Посмотрите, что происходит. Я глазам своим не поверил, он сделал «птичку» перед скамейкой соперника. Посмотрите, что сделал «Коламбус», когда забил. Нельзя высмеивать другую команду, когда забиваешь гол. Надо играть по-канадски, и «Коламбус» это показал», — отметил довольный Черри.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.



Черри упирает на карму – празднуешь, задирая соперника, и будешь наказан. Так в недавнем матче с «Тампой» Кузнецов сравнял счёт на последней минуте основного времени, только чтобы получить «минус», когда Виктор Хедман забил в овертайме. «Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова ещё даже на экране нет. Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника», — сказал Черри.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» rmnb_blog.



Кузнецов не стал медлить с ответом, но в войну решил не ввязываться. А зачем? «Птичка» суперпопулярна, она всем нравится, а Черри пусть говорит, что хочет. «Он хороший мужик. Я иногда смотрел раньше видео с ним. Если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе. Даже если говорит плохо, то для тебя это всё равно хорошо. Он классный, людям он нравится. Знаете, если бы это произошло восемь лет назад, я бы сказал вам то, что вы хотите от меня услышать. Но сейчас… Мне всё равно. Гораздо больше меня волнует, что думают семья и партнёры. Я ценю именно это. Он должен посмотреть парочку моих голов этим летом. Их покажут по телевизору. Всё в порядке. С этим он тоже сможет жить», — сказал Кузнецов.



Справедливости ради, следует отметить, что Черри критикует не только Кузнецова. Не так давно он обращался к Остону Мэттьюсу с призывом праздновать голы менее вызывающе: «Я был в шоке, не мог поверить, что это Мэттьюс, обычно так делают европейцы. Не мог поверить, что он так праздновал, а потом в матче с «Чикаго» сделал ещё раз. А затем, кажется, ему кто-то сказал, что так делать не надо, наверное, его папа. И посмотрите, как он празднует теперь: «Я уже забивал, и ещё забью. Ничего особенного». Так и надо делать, дети. Это называется классом», — сказал Черри.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube (начало на 5:03).

«Каролина» сорвала куш на «придурках» Черри

Кузнецов – не первый, кого Черри в этом году называет придурком. Такое нелестное прозвище получила «Каролина» за свои весёлые празднования. После домашних побед «Харрикейнз» проводят боксёрские поединки, играют в баскетбол, в детские игры. Нравится всем, кроме Черри, но «Каролина» поступила мудро – взяла и сделала «банду придурков» своим слоганом. После этого команду стали любить ещё больше, а футболки с надписью «банда придурков» разлетаются как горячие пирожки.

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Так что наезды Черри при правильном подходе дают сплошные дивиденды тем, кого он пытается задеть. И пусть канадец пытается уговорить молодое поколение слушать только его, у другой стороны есть печеньки.

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