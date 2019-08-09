СКА Кудашова стал последним в Сочи. Это случайность или символизм?

О многом ли может рассказать предсезонный турнир? Тем более тот, который проходит в самом начале августа, почти за месяц до старта регулярного чемпионата? Наверное, немного. Тренировочный процесс в самом разгаре, клубы впервые выходят на лёд в новых составах, у многих команд и вовсе новый тренер. Ноги под нагрузкой, и всё такое. Обращать внимание на результаты в таких обстоятельствах – последнее дело.



Однако условия для всех участников летних турниров более-менее равны. Все просматривают новичков, делают упор на физику и не стремятся победить любой ценой, но кто-то при этом побеждает, а другие – проигрывают. Вот взять, например, сочинский форум, завершившийся вчера безоговорочной победой хозяев. Подопечные Сергея Зубова выиграли четыре матча из четырёх, каждый раз добиваясь успеха в примерно одинаковом стиле, который обещает стать фирменной фишкой сочинцев в сезоне. Обыграть СКА и «Авангард» южанам не помешали регулярные тренировки и значительное обновление состава.

А последнее место в Сочи занял как раз питерский клуб, ставший одним из главных ньюсмейкеров межсезонья в КХЛ. Уход лидеров прошлых лет, подписание новых звёзд, смена тренера – СКА был активен летом, и из-за этого рассматривать первый предсезонный турнир с участием питерцев просто как тренировку не получалось. В итоге «армейцы» уступили в трёх играх из четырёх, и дебют Алексея Кудашова на главной должности в современном российском хоккее оказался смазанным.

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Кудашов стал последним, а Воробьёв год назад всех порвал

СКА, мягко говоря, непростой клуб, и даже на августовском турнире к питерцам приковано особое внимание. Последнее место Алексея Кудашова, конечно, ни о чём не говорит, но настроение новому наставнику питерцев оно подпортит изрядно. Тем более, никуда не уйти от сравнений с Ильёй Воробьёвым. Кудашов, как выяснилось, и так исполнял роль серого кардинала при предыдущем наставнике СКА и сборной России, а сейчас и вовсе был выдвинут на первый план. Воробьёва же просто убрали со всех руководящих постов, оставив ему формальную должность в ФХР. Турнир в Сочи стал первой самостоятельной работой для Кудашова на новом уровне, и он её провалил. Тогда как Илья Воробьёв год назад не оставил соперникам никаких шансов. СКА тогда разгромил «Куньлунь» и «Ак Барс», уверенно обыграл «Локомотив» и «Сочи». За четыре встречи было пропущено лишь две шайбы, а нападение всякий раз забивало не менее трёх.

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Понятно, что нет особого смысла сравнивать эти турниры: разные составы, разные обстоятельства, да и вообще, кому нужны эти августовские результаты? Но когда мы говорим о базовом клубе сборной России и первой пробе сил для нового рулевого национальной команды, мелочей быть не может. СКА летом избавился от Ильи Воробьёва без объяснения, но было понятно, что с прошлым тренером в Санкт-Петербурге не видели победного будущего. Сейчас в «армейском» клубе надеются на Кудашова, но первый раунд заочного сравнения с Воробьёвым оказался совсем не в пользу Алексея Николаевича.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

СКА будут тащить Ткачёв и Лехтеря. Питерцы больше не гроза КХЛ?

Вообще, такой вывод созрел, конечно, не после турнира в Сочи. Состав питерцев мельчает с каждым годом, и уже в прошлом плей-офф приходилось задаваться вопросом – кто же, кроме Гусева, способен вытащить СКА хотя бы в финал Кубка Гагарина?



СКА в эпоху КХЛ привык побеждать не за счёт силы тренерской мысли или эффективной работы менеджеров – успех питерцам приносил самый звёздный в лиге состав. Так было и в 2015, и в 2017 годах, а главными достоинствами Вячеслава Быкова и Олега Знарка было умение создать правильную атмосферу в команде и просто не мешать лидерам выполнять свою работу.



За последние два года СКА стал совсем другой командой. В это время питерский клуб только терял звёзд, в то время как новыми надеждами клуба становились хорошие, но не уникальные игроки. Сейчас СКА, безусловно, остаётся лидером российского хоккея, но питерцев больше никто не боится. Практически любая команда КХЛ при должном уровне настроя и концентрации теперь может рассчитывать на победу над СКА – нет никакой космической разницы в уровне. По длине скамейки питерский клуб по-прежнему превосходит многих, но по уровню ведущих хоккеистов – едва ли. И сейчас, в августе, я бы не стал говорить о том, что в финале Западной конференции весной нас вновь ждёт «армейское» дерби. В том, что с нынешним СКА совладает в плей-офф, например, «Локомотив» с Мактавишем вряд ли будет что-то удивительное.

Что показал нам турнир в Сочи? У Алексея Кудашова появились первые намётки на ударное звено. Отличное взаимодействие показали новички питерцев Йори Лехтеря и Владимир Ткачёв, их хорошо дополнял в звене Сергей Плотников. Промолчали на южном турнире Дмитрий Кагарлицкий и Йоонас Кемппайнен (спишем на адаптацию в новом коллективе), из-за травмы не сыграл Наиль Якупов. Вероятно, это и есть топ-6 нового СКА, и в таком случае с питерцев точно можно снимать звание грозы КХЛ. Состав лидеров у подопечных Алексея Кудашова ничем не лучше, чем у «Локомотива» или «Авангарда», «Ак Барса» или «Салавата Юлаева», «Металлурга» или «Йокерита». Про ЦСКА не говорим специально, там рулит система.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

СКА стал, если можно так сказать, рядовым топ-клубом КХЛ. В Санкт-Петербурге по-прежнему сосредоточена вся верхушка руководства национальной сборной и КХЛ, но на льду и тренерском мостике эта команда не будет ничем не выделяться. У СКА нет суперзвёздного состава, именитого и опытного тренера – теперь это просто сильный клуб, без ауры непобедимости.



Игры в Сочи это снова доказали. СКА стал последним на турнире в августе, и этому, конечно, не стоит придавать большого значения. Но также не нужно будет удивляться, если питерцы, например, в регулярке окажутся ниже «Локомотива», «Йокерита» или даже «Спартака».

Для питерцев ничего не потеряно, а в КХЛ с таким СКА будет гораздо лучше

При этом, конечно, глупо сейчас всерьёз говорить о проблемах в СКА. У Алексея Кудашова куча времени, чтобы во всём разобраться и подвести питерцев к регулярке в хорошем состоянии. Обязательно проснётся Кагарлицкий, наладится игра в неравных составах, придёт в норму оборона.



Нет сомнений, что СКА в сезоне-2019/20 будет боеспособным коллективом с самыми высокими целями и задачами. Питерцы остаются претендентами на Кубок Гагарина, и провал на турнире в августе не говорит об уменьшении их амбиций. Настоящий СКА мы будем оценивать не сейчас и не в сентябре, а весной.

Но речь о том, что СКА стал проще. В жирные времена питерцы даже на предсезонках были практически непобедимы, а в регулярках любое поражение воспринимали как личное оскорбление. И вот уже второй год питерцы стали ближе к остальным командам КХЛ. А в новом чемпионате у них не будет суперзвёзд Гусева и Дацюка, на тренерском мостике будет стоять человек, который ни разу не выигрывал Кубок Гагарина. Теперь это команда, которую никто не будет бояться. И если этот факт ущемит самолюбие питерцев, то для КХЛ – это замечательная тенденция.



КХЛ понемногу уходит от звания лиги имени двух клубов, и это здорово. Приближающийся ли потолок зарплат тому виной, или что-то иное, но есть надежда, что будущий сезон станет самым крутым за долгое время в плане конкуренции. Да, пока над всеми возвышается ЦСКА со своей отточенной до автоматизма системой, требовательнейшим Игорем Никитиным у руля и давно сформировавшимся костяком. Но скоро и московским «армейцам» придётся меняться и, скорее всего, становиться в один ряд с другими топ-клубами.

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Пока же только СКА теряет лоск напичканного звёздами суперклуба, всемогущей и несокрушимой команды, которой в глазах обывателя помогают и в судейских комнатах, и в высоких кабинетах. Но питерцы страдают не зря. Отдавая часть своего величия, они делают лучше всю КХЛ.