Олимпийская сборная России рвёт лидеров КХЛ. Даже канадцы в восхищении

Первый летний турнир в самом разгаре – в Сочи приехали СКА, «Авангард», «Локомотив», рижское «Динамо» и олимпийская сборная России. Подводим итоги первых трёх игровых дней.

Олимпийская сборная восхищает

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после традиционного комментария об игре, не дожидаясь вопросов, снова взял слово, чтобы выразить восхищение командой Олега Браташа. «Хочу отметить большой подбор талантливых игроков, которые есть у России. Это хоккейная держава, и я не сомневаюсь, что олимпийская сборная была бы конкурентноспособной в КХЛ. Это одна из самых быстрых команд, которые я видел за очень долгое время. Защитники здорово играют, поддерживают атаку, хорошо двигают шайбу. Нападающие у них быстрые, а вратарь делает ключевые сейвы», — сказал Хартли. А ведь Хартли есть с чем сравнивать, и не только в КХЛ. На чемпионатах мира видел и скоростных канадцев, и швейцарцев, и россиян.

Вторил Хартли и другой канадский специалист Крэйг Мактавиш: «Россия провела очень хороший матч, особенно для команды, которая только недавно собралась. Они играли очень организованно», — заявил тренер «Локомотива», получив 1:4.

По пути Капризова и Зернова. Кто из молодых пробьётся в сборную России? В составе олимпийской сборной на турнир в Сочи точно есть игроки, которые выстрелят в новом сезоне.

А ведь средний возраст этой сборной – меньше 21 года! Денисенко, Романов, Подколзин, Манукян, Кочетков и другие – многие из этого состава играли на прошлом или позапрошлом молодёжных чемпионатах мира. Понятно, что это летний турнир, на который команды съехались в самый разгар предсезонной подготовки. Изнуряющие тренировки, который подчас заканчиваются поздно вечером, не самые оптимальные составы, не самая оптимальная форма. Но все находятся в одинаковых условиях, и сборники пока – лучшая команда турнира, обыгравшая сначала «Авангард», а сегодня – «Локомотив». Конечно, не без удачи – за них тут вовсю играют рикошеты, но ведь везёт тем, кто везёт? Очень даже неплохо для вчерашних юниоров.

Для этого ведь эта команда и создавалась, но пока что крайне молодые составы мы видим только летом в Сочи. Хотелось бы, чтобы в олимпийскую сборную привлекали больше молодёжи и во время сезона. Завтра у них будет третий матч за три дня, с отдохнувшим «Сочи».

«Авангард» проиграл два матча, всё плохо?

По первым двум матчам складывается традиция – «Авангард» пропускает три шайбы, а затем начинает отыгрываться. C «Локомотивом» почти не получилось, хотя третий период омичи провели здорово и смогли размочить счёт, с олимпийской сборной счёт сравняли, но потом пропустили решающий гол.

На самом деле, не всё так плохо. Во-первых, у команды не хватает трёх игроков основы – Артём Манукян находится в олимпийской сборной, Вячеслав Войнов пока травмирован и не тренируется, а Свен Андригетто только-только освободился из сборной Швейцарии и ещё не играл. В прошлом году «ястребы» тоже начал первый предсезонный турнир с двух поражений – «Трактору» и «Салавату Юлаеву» на Кубке губернатора Челябинской области, и ничего. Тем более сейчас закладывается физическая форма, без которой у Хартли с его энергичным хоккеем никуда. Не стоит бить в набат, в сезоне у команды всё должно наладиться.

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«Локомотив» находит баланс

Ярославцы несколько лет были крайне молодой и дерзкой командой, которой, однако, не хватало на то, чтобы бороться за выход в финал Кубка Гагарина. Чрезмерная ставка на собственных молодых воспитанников была интересна, но не эффективна в плей-офф. Против мастерюг, собранных в СКА и ЦСКА, одним задором и наглостью серию не вытащишь.

Летом «Локомотив», судя по всему, немного пересмотрел взгляды. Пришли три новых легионера, которые должны создать ударное звено, — Ландер, Рэтти и Да Коста, пришёл опытный дядька-наставник Свитов, вокруг которого должны построить мощную силовую тройку, а оставшиеся места займёт молодёжь. Вполне возможно, это тот баланс, которого не хватало команде раньше.

Новый тренер «железнодорожников» Крэйг Мактавиш на вопрос, будет ли он, как Дмитрий Квартальнов, вовсю полагаться на молодёжь, а не на опытных ребят, ответил: «Многие решения будут приниматься исходя из состояния здоровья игроков и готовности молодёжи проводить на льду много времени. У нас большая глубина состава, но также есть много опытных игроков, которые выглядят лучше некоторых молодых ребят. Сегодня за олимпийскую сборную сыграло звено «Локомотива» (Денисенко – Алексеев – Каюмов. – Прим. «Чемпионата»), оно будет важной частью и нашей команды». Мактавиш выразился достаточно корректно, но ясно дал понять, что в ущерб результату молодёжь ставить не будет, но и задвигать воспитанников — тоже.

СКА не доминирует

СКА, постоянный участник турнира, обычно катком проходился по всем соперникам в Сочи, но не в этом году. 1:2 с «Сочи», теперь 5:6 с рижским «Динамо» — причём «армейцы» вели и 4:1, и 5:3… Пока положительную оценку при всём желании не поставить – СКА мучился с хозяева турнира, беспорядочно действовал в обороне с рижанами. Конечно, будь сегодня в раме не Иван Налимов, который пропускал нелепые голы, результат мог бы быть другим, но не сама игра. Брак в передачах, потери, обрезы. Уход Гусева, Прохоркина, Дацюка, Гаврикова и Херсли оставил огромные пробоины в составе, которые очень сложно восполнить. В атаке сегодня всё было не так плохо – звено Лехтеря с Ткачёвым и Плотниковым сыграло очень слаженно, соорудив четыре гола, но былого доминирования пока не видно. Что это, игра под нагрузками, притирка к новому тренеру (хотя не совсем и новому) или СКА теряет былую мощь?

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Алексей Кудашов говорит, что идёт нормальный подготовительный процесс. Сергей Плотников, который второй матч выводит команду в качестве капитана, тоже отметил недопустимость ошибок: «Не хочется допускать такие ошибки в сезоне, команда у нас с амбициями, всегда идёт за одной целью. Впредь будем осторожны. Что-то в модели игры после прихода Кудашова меняется, но не сказал бы, что кардинально. У каждого тренера свои наработки, схемы. Сейчас пытаемся их внедрять, не всё получается, но впереди много игр, будем нарабатывать». Что ж, посмотрим, как петербуржцы сыграют с «Локомотивом» и «Авангардом».