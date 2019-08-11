«Россия свергла Канаду с трона». Что пишут за океаном о победе наших на Глинке

Целую вечность – если быть точнее, с 1995 года – Россия не выигрывала Кубок Глинки/Гретцки. Тогда он ещё даже назывался Тихоокеанским Кубком, в общем, времени утекло с тех пор немало. Вообще, на этом турнире доминирует Канада – за 29 лет у неё 22 золота, тем слаще эта победа.

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.

«Это третье серебро для Канады на Кубке Глинки/Гретцки и первое – с 1995 года. Теперь у сборной 22 золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль – всего 26 за 29 лет существования турнира (Интересный факт – кроме России, никто никогда не обыгрывал Канаду в финале этого турнира. – Прим. «Чемпионата»).

Канадцы доминировали во владении шайбой, перебросали русских 37-13, но раз за разом их останавливал вратарь Ярослав Аскаров, который был великолепен. Голкипер канадцев сменился за две минуты до конца матча, и Канада устроила навал, но Аскаров сделал пару выдающихся сейвов, в том числе на последней секунде, и предрешил судьбу Канады», — написано в отчёте на сайте Федерации хоккея Канады.

Видео можно посмотреть в «твиттере» TSN.

«Россия свергла Канаду с трона»

«Александр Пашин остался «горяч», но настоящим героем России был Ярослав Аскаров, который сверг с трона Канаду в матче за золото на Кубке Глинки/Гретцки. Аскаров был невероятен, продолжая доказывать, что он является лучшим вратарским проспектом для драфта-2020, а Пашин стал настоящим открытием на этом турнире, забив семь голов и чуть-чуть не дотянув до рекорда турнира. Вместе они привели Россию к золоту, а Аскаров выиграл пятую медаль на международном уровне за последние 12 месяцев», — отмечает The Hockey Writers.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ФХР.

Новый Кэри Прайс и Русский волшебник

«Аскаров загнал Канаду в угол», — так озаглавлен видео-ролик, в котором известный эксперт TSN Крэйг Баттон подводит итоги финала. На протяжении всего турнира Баттон называл Аскарова новым вратарём поколения и сравнивал с Кэри Прайсом, который приводил Канаду к победам на МЧМ, Кубке мира и Олимпиаде.

Русские на драфте НХЛ — 2020. Тут будет лучший вратарь со времён Василевского Защитник-крушитель, «брат» Шэна и два таланта, променявших Москву на Северную Америку, — кто будет претендовать на первый раунд.

«Каждый раз, когда Аскаров играет за сборную России, он даёт ей шанс на победу. Это его второе золото после победы на Кубке мира U17. Его игра – это совершенное великолепие во всех аспектах – заряженности на борьбу, атлетизме, технике, чтении игры. Канада обрушила на него град бросков, но он не собирался ломаться и пропускать третий гол», — сказал эксперт TSN Крэйг Баттон.

«Это отстой, проигрывать совсем невесело, у нас останется горький привкус во рту до следующего турнира», — сказал лучший снайпер турнира Коул Перфетти. До финала он забивал в каждой игре, но Аскарова переиграть так и не смог.



«Не могу не задаться вопросом, а что если Россия сделает Аскарова основным вратарём на МЧМ в этом году? Знаю, что он молод, но разве кто-то сейчас будет в нём сомневаться?», — написал автор The Hockey News Райан Кеннеди.



Несмотря на невероятное выступление Александра Пашина (хет-трик в полуфинале и дубль в финале), всё внимание было именно на нашем вратаре. В Чехии, где проходил финал, тоже не скупились на комплименты талантливому юниору. «Русский волшебник! С таким вратарём можно выиграть всё, что угодно! Аскаров играл фантастически на Глинке и взял второе золото на втором главном турнире для команд 2002 года рождения. Такие выступления нечасто встретишь. Мы помним геройства Якуба Шкарека в Бржецлаве-2016, когда он тоже внёс решающий вклад в победе чехов на Глинке, но Аскаров сделал ещё больше. Он противостоял канадскому превосходству и отстоял победный счёт на последних минутах. Если вы ещё не знаете это имя, самое время запомнить», — пишет Hokej.cz.

«У Канады был убийственный состав»

«Россия выиграла Глинку! Это их первое юниорское золото в крупнейших турнирах с ЮЧМ-2007, и первое золото Глинки с 1995 года, когда он назывался Тихоокеанский Кубок. Обескураживающее поражение для Канады, которая привезла убийственный состав. Во второй раз за последние четыре года они не смогли взять золото (должны были брать три раза из четырёх).



Невозможно представить, что Канада в этом календарном году выиграла только женский юниорский чемпионат мира. МЧМ и ЮЧМ – без медалей, ЧМ и Глинка – серебро. Но всё равно, ребята из этого состава будут доминировать на драфте-2020», — пишет автор The Draft Analyst Стив Курнианос.