Звезда «Бостона» и главный критик Уфы. Кем стали золотые юниоры из 1995-го

Юниорская сборная России стала победителем Кубка Глинки/Гретцки. Не стоит недооценивать значимость этого успеха, ведь традиционное августовское соревнование носит звание неофициального чемпионата мира среди юниоров. Сборные везут сюда сильнейшие составы, а по итогам турнира корректируются рейтинги проспектов будущего драфта НХЛ.



Победа России значима ещё и тем, что наша юниорская сборная не выигрывала этот Кубок долгих 24 года. В 1995 году международный летний смотр молодых талантов ещё назывался Тихоокеанский кубок и проходил в Йокогаме со 2 по 7 августа. Вспоминаем, в каком составе сборная России – U18 последний раз выигрывала престижный трофей, и что сейчас стало с победителями того соревнования в Японии.

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.

Как проходил турнир

Для начала пару слов о результатах Тихоокеанского кубка-1995. Это был пятый подобный турнир для юниорских сборных, а йокогамский лёд в третий раз принимал соревнование молодых талантов. Кстати, в 1991 году в портовом японском городе победила сборная СССР, спустя два года золото взяла уже Россия. Так что место проведения было счастливым для нашей команды.



В августе 1995-го сборная России начала с уверенной победой над американцами со счётом 6:2, а вот канадцам наши юниоры проиграли на следующий день 1:3. Последним матчем предварительного этапа стал поединок с хозяевами льда, и японская сборная была разгромлена 9:2. В полуфинале турнира Россия вновь не оставила шансов США (6:3), а в финале неожиданно легко справилась с «кленовыми листьями». 6:1, сборная нашей страны вновь стала первой в Йокогаме, выиграв третий Кубок за пять лет его проведения.

Главный тренер

Владимир Шадрин

Руководил российскими юниорами на том турнире Владимир Шадрин, легендарный «спартаковец», двукратный олимпийский чемпион и участник Суперсерии СССР – Канада 1972 года. У Владимира Николаевича не получилось богатой тренерской карьеры: ещё в восьмидесятых он немного поработал ассистентом в «Спартаке», а затем лишь спустя десять лет получил назначение на пост наставника в юниорскую команду. Победа на Тихоокеанском кубке-1995 стала первой для Шадрина в качестве главного тренера, а в 1996 российские юниоры под его началом выиграли ещё и чемпионат Европы. Правда, больше Владимир Николаевич нигде наставником не работал.



В «нулевые» Шадрин трудился гендиректором дворца спорта «Сокольники», с 2004 по 2010 годы был вице-президентом «Спартака» по хоккейным операциям.

Фото: photo.khl.ru

Кстати, помощником Шадрина на турнире в Йокогаме был Сергей Гимаев. В той юниорской сборной было немало воспитанников Сергея Наильевича, который долгое время возглавлял детскую школу ЦСКА.

Вратари

Константин Чащухин

Воспитанник пермского хоккея лишь раз за всю свою карьеру призывался в какую-либо сборную России, было это как раз в сезоне-1995/96 для юниорской команды. Чащухин немного поиграл в родном «Молоте», затем в «Сибири» в Суперлиге, а в результате стал голкипером уровня второго дивизиона российского хоккея. Повесил коньки на гвоздь в 2014 году, последней командой Чащухина стал нижнетагильский «Спутник» из ВХЛ.

Денис Хлопотнов

Московский «армеец» Хлопотнов был основным вратарём сборной России в Йокогаме, да и вообще Денис в начале карьеры подавал надежды. После юниорской команды попал в молодёжную, довольно рано закрепился в ЦСКА и даже был задрафтован «Флоридой» в 1996 году.



Но большим игроком Хлопотнов не стал. После пробного сезона в Северной Америке он вернулся в ЦСКА, где был только вторым вратарём, затем были «Магнитка», «Спартак», «Кристалл» из Электростали, а последней командой для Хлопотнова стал воскресенский «Химик». В 2004 году голкипер завершил карьеру в возрасте 26 лет. Но Хлопотнов не ушёл из хоккея. Ещё в бытность игроком он закончил МГАФК и МЭГУ, получив специальность тренера и с 2009 года начал активную деятельность в этой должности, работая в детских спортивных школах Москвы и Подмосковья. В нынешнем году экс-голкипер закончил Высшую школу тренеров в Екатеринбурге.

Защитники

Николай Игнатов

Воспитанник «армейского» хоккея в 1996 году был задрафтован в дальнем раунде «Тампой», но его карьера складывалась исключительно в России. После ЦСКА Игнатов сменил немало команд, поиграв и за «Ак Барс», и за «Магнитку», и за «Локомотив», и за «Авангард», но нигде Николаю не удалось стать чемпионом страны. В сезоне-2008/09 Игнатов даже сыграл в КХЛ за «Химик», но затем спустился на уровень ниже, и в 2011 году закончил карьеру после 15 матчей за «Сарыарку» в чемпионате Казахстана.

Павел Траханов

Траханов долгое время выступал за родной ЦСКА в Суперлиге, снискав славу надёжного защитника-домоседа. Затем в карьере Павла была «Северсталь», а на уровне КХЛ он дважды подряд (с ХК МВД и «Атлантом») доходил до финалов Кубка Гагарина. В мае 2011 года Траханов стал игроком «Локомотива», а 7 сентября вместе со всей командой разбился в авиакатастрофе.

Зюзин – самый крутой защитник из той юниорской сборной. В Йокогаме уфимец уже выступал в качестве игрока основы «Салавата Юлаева», в 1996-м Зюзина под вторым номером выбрал «Сан-Хосе», и уже через год защитник отправился покорять НХЛ. Но топовой заокеанской карьеры у Андрея не получилось. Он постоянно менял команды, нигде не задерживаясь более, чем на два сезона, и в 2008 году Зюзин вернулся в России из «Чикаго». Пару лет защитник выступал в СКА, но затем оказался не нужным на высоком уровне и в результате закончил карьеру в 2014-м в чемпионате Беларуси.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

С 2015 по 2017 годы Зюзин работал в тренерском штабе Игоря Захаркина в «Салавате», затем потерял должность и прославился постоянной критикой положения дел в Уфе.

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Максим Соловьёв

Соловьёв не прижился в родном ЦСКА, немало помотался по городам и весям, прежде чем обрёл счастье в ХК МВД уже в зрелом по хоккейным меркам возрасте. В подмосковном клубе, а потом и в «Динамо» Соловьёв стал важным винтиком механизма Олега Знарка и стал с бело-голубыми двукратным обладателем Кубка Гагарина. Защитник закончил карьеру только в позапрошлом сезоне и сразу вошёл в тренерский штаб «Спартака», где сейчас будет помогать своим давним знакомым — Знарку и Харийсу Витолиньшу.

Сергей Зимаков

Воспитанник «Крыльев Советов» в 1996 году был задрафтован в третьем раунде «Вашингтоном», но в результате у защитника не получилось даже внутрироссийской успешной карьеры. Зимаков большую часть времени проводил в фарм-клубах «Ак Барса», «Молота», ЦСКА и «Спартака», а играть закончил в составе родных «Крыльев» в 2009 году.

Алексей Тезиков

Тольяттинец Тезиков на драфте-1996 приглянулся «Баффало», но до состава «Сэйбрз» Алексей так и не добрался. Зато в его карьере были матчи за «Вашингтон» и «Ванкувер», куда габаритный и жёсткий защитник постоянно продирался через тернии АХЛ. В 2004-м Тезиков вернулся в Россию, поиграл за «Ладу», «Сибирь», «Амур», «Северсталь», затем помотался по чемпионатам бывших стран СНГ, карьеру завершил в 2015 году в составе казахстанского «Бейбарыса».

Левон Микаэлян

Воспитанник ЦСКА за всю свою карьеру лишь раз покинул пределы Московской области – отыграл один сезон в американской юниорской лиге. Ни в ЦСКА, ни в «Спартаке» Микаэляну заиграть не удалось, карьеру он завершил в 26 лет в составе чеховского «Витязя», который в середине «нулевых» только мечтал о Суперлиге.

Нападающие

Сергей Самсонов

Самсонов – главная звезда, лучший бомбардир и капитан юниорской сборной России в сезоне-1995/96. В 18 лет Сергей уже заколачивал по 20 шайб в чемпионате России за ЦСКА, поэтому никто не удивлялся, что Самсонов выглядел на голову мастеровитее сверстников. В Йокогаме «армеец» забросил 9 шайб в пяти матчах, в том числе на его счету дубль в финале с Канадой.



Самсонов был выбран на драфте-1997 «Бостоном», и на долгое время стал ведущим игроком «мишек». В середине «нулевых» в карьере Сергея были несколько неплохих сезонов в «Каролине», а последней командой в карьере для Самсонова стала «Флорида» в чемпионате-2010/11. С 2015-го экс-нападающий работает в «Каролине» в качестве скаута и тренера по развитию.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Андрей Шурупов

Шурупов играл вместе с Самсоновым в школе ЦСКА и также оформлял дубль в финале Тихоокеанского кубка-1995, но Андрею и близко не удалось повторить карьеру своего одноклубника. Без выбора на драфте Шурупов пытался штурмовать Северную Америку, но не поднялся выше юниорских лиг и вернулся в Россиию, где тоже не добился успеха. Большую часть карьеры Шурупов проводил во второй лиге, а потом и в ВХЛ, а карьеру завершил в киевском «Компаньоне» в 2012 году.

Андрей Петрунин

Звено Самсонов – Шурупов – Петрунин разрывало соперников в Йокогаме в августе 1995-го, но высоко взлететь из той тройки смог только левый край нападения. Хотя перспективы Петрунина поначалу оценивались никак не меньше. В Японии он забросил те же 9 шайб, что и Самсонов, да и в «армейском» клубе у Петрунина поначалу всё получалось, но стать звездой не вышло.



Андрей был задрафтован «Хартфордом» (нынешней «Каролиной») в 1996 году, но за океаном Петрунин выдержал только год в юниорских лигах, а затем вернулся в Россию, где стал востребован среди команд среднего класса. Под конец беззвёздной карьеры Петрунин спустился в ВХЛ, где и закончил карьеру в составе «Мечела».

Сергей Киселёв

Уроженец Нижнего Новгорода Сергей Киселёв большую часть карьеры провёл в «Торпедо», но стать игроком основного состава на уровне команды Суперлиги ему было не суждено. С берегов Волги Киселёв переехал сначала в Воскресенск, а затем и в чемпионат Беларуси, где в 2010-м закончил карьеру в команде с поэтическим названием «Химволокно» из Могилёва. В сезоне-2016/17 Киселёв поработал главным тренером в юниорской команде из системы «Торпедо», но закрепиться на тренерском поприще у экс-форварда не получилось.

Алексей Воробьёв

Ещё один воспитанник нижегородского хоккея из той сборной, о котором вряд ли вспомнит кто-то, кроме статистиков. Воробьёв, как и Киселёв, долгое время был предан «Торпедо» (но гораздо больше играл в основе), а затем транзитом через Хабаровск отправился во вторую лигу, переименованную вскоре в ВХЛ. Завершил карьеру в ангарском «Ермаке» в 2013 году.

Вадим Аверкин

Аверкин – третий участник «торпедовской» тройки сборной России на том турнире. Как и партнёры по звену, Аверкин отдал немало лет «автозаводцам», затем поиграл за «Амур», «Кузню», вернулся в Нижний Новгород, но только для того, чтобы уехать в украинский чемпионат. Там, кстати, Аверкин преуспел, выиграв с «Соколом» три местных титула. В конце карьеры нападающий вернулся в Россию, завершил выступления в 2016 году в ХК «Саров».

Денис Смаковский

У воспитанника омского хоккея, автора одной из шайб в полуфинале с США в Йокогаме, получилась совсем короткая карьера. Смаковский после школы ЦСКА провёл год в юниорской лиге Квебека, вернулся в Россию, но на взрослом уровне провёл всего 20 матчей. Коньки на гвоздь Денис повесил в 23 года и с тех пор ничем не напоминал о себе.

Воспитанник пензенского хоккея поехал в Йокогаму в качестве игрока «Крыльев Советов», а к концу карьеры Бабенко стал лидером и капитаном московского «Динамо». Между этими событиями у Юрия был выбор «Колорадо» на драфте-1996, недолгий период выступления в Северной Америке, по итогам которого форвард сыграл лишь три матча за «Эвеланш», и возвращение в Россию. Бабенко, кроме «Динамо», поиграл за «Магнитку» и СКА, а уже в 2009 стал верным солдатом армии Олега Знарка, которую форвард затем дважды привёл к Кубку Гагарина. Бабенко завершил карьеру в 2016 году в «Динамо», и сразу перешёл на тренерскую должность, став ассистентом тренеров юниорской и молодёжной сборных России. Со следующего сезона Юрий будет помогать Владимиру Крикунову в «Динамо».

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Иван Новосельцев

Воспитанник «Крыльев Советов» Новосельцев в 1997 году был задрафтован «Флоридой», и в том же году молодой нападающий поехал покорять Северную Америку. В результате Иван провёл за «пантер» более двухсот матчей, а в 2005-м во время локаута вернулся в Россию и остался здесь на совсем. Новосельцев поиграл за «Ладу», «Амур», «Трактор», «Крылья Советов», в КХЛ засветился в форме «Химика», а в 2010-м в Воскресенске форвард и закончил карьеру.

Андрей Сидякин

Уфимец Сидякин тоже был в составе той сборной, хотя в августе 1995-го ему было всего 16 лет. Форвард был взят на вырост, и чутьё тренеров не подвело, ведь в дальнейшем Сидякин не раз призывался в юниорские и молодёжные сборные.



Карьера форварда практически полностью прошла в Уфе, Сидякин, без преувеличения, стал легендой «Салавата». В клубе он провёл 15 сезонов и помог уфимцам стать чемпионами России в 2008 году. В конце карьеры Сидякин поиграл за «Спартак», «Югру», а последним его клубом стала «Северсталь». В следующем сезоне Сидякин дебютирует на тренерском поприще, экс-форвард стал помощником Николая Цулыгина в «Салавате».