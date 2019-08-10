Новые легионеры и жёсткий Скудра. Каким теперь будет «Трактор»

В Челябинске стартовал предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области. Всё началось с форс-мажора – китайский «Куньлунь» не смог принять участия в турнире из-за проблем с визами и перелётом. Но организаторы быстро и качественно вышли из сложившейся ситуации, заявив вместо «Куньлуня» сборную Кубка губернатора, которую возглавил Максим Смельницкий, работающий главным тренером «Челмета». Пятёрки сборной Кубка губернатора собирали из трёх других команд-участниц – «Трактора», «Магнитки» и «Северстали».

Накануне, 9 июля, на площади перед ареной «Трактор» состоялся красочный фестиваль «Traktor Open», в рамках которого болельщикам был представлен обновлённый состав команды. Помимо празднования и различных конкурсов, перед публикой выступил президент клуба Алексей Текслер.

— Приветствую всех болельщиков и игроков команды «Трактор»! Я рад быть сегодня здесь, с вами, быть частью команды, которую люблю с детства. Хоккей – символ Южного Урала. «Трактор» – мощный бренд Челябинска, поэтому и болельщики, клуб достойны большего. Новое руководство команды ставит самые высокие цели на сезон. Наша цель — это кубок, и мы сделаем все, для того, чтобы этой цели добиться. Мы начинаем новую хоккейную жизнь, — заявил Текслер.

В Челябинске снова хотят Кубок Гагарина. Скудра готов поднять «Трактор»? Новое руководство «Трактора» ставит крайне амбициозные цели. Кажется, ему можно верить.

Действительно, по сравнению с прошлыми годами, в «Тракторе», поменялось очень многое. Клуб вышел на новый вектор развития. Вице-президентом и генеральным директором «Трактора» стал Борис Видгоф. За селекцию команды отвечают вице-президент Олег Усачёв и спортивный директор Роман Беляев.

Итак, как же изменился состав «Трактора», и кто теперь будет играть за челябинский клуб? Начнём с легионеров. Здесь сразу четыре новичка – защитник Ессе Виртанен, нападающие Лукаш Седлак, Томаш Гика и Эндрю Кэлоф. Из всех перечисленных только у Кэлофа есть опыт игры в КХЛ, трое остальных впервые будут выступать в Континентальной лиге. Что ж, будет интересно за ними понаблюдать. Пятым легионером команды станет хорошо знакомый челябинским болельщикам Кристиан Томас. Ну а защитник Ник Бэйлен, у которого есть белорусский паспорт, не считается легионером.

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Из россиян в Челябинске решили сделать ставку на местных воспитанников. Приглашены защитники Виталий Меньшиков и Дмитрий Калинин. Бывший капитан «Спартака» придаст команде опыта и мысли на льду. Меньшиков же, будучи жёстким игроком, всегда готов заступиться за партнёров. Такие люди в коллективе тоже нужны.

В нападение пришёл Андрей Попов, попробует перезапустить карьеру и ещё один уралец, — уроженец Свердловска Фёдор Малыхин. Отметим и магнитогорского защитника Сергея Терещенко – он переехал в Челябинск из Уфы. В «Салавате Юлаеве» у Терещенко не получилось. Посмотрим, как будет в «Тракторе». Терещенко нужно постоянно доказывать свою состоятельность.

— Никто никуда не спешил, хотя у нас была достаточно тяжёлая ситуация. Команда поменялась почти на 80%. Второе – мы очень хотим рассчитывать на игроков из уральского региона – это Челябинск в основном, есть два игрока из Магнитогорска.

У меня лежит основной список: 32 игрока, из них только 8 – не южноуральцев. То есть 75%. Ни один клуб в стране и, скорее всего, в НХЛ вряд ли сможет похвастаться, что у них 75% – это воспитанники. Всё-таки от своих мы ждём больше. Им будут помогать родные стены, и они будут играть и биться за свой клуб, потому что на трибунах друзья, родственники, дети, — прокомментировал трансферную политику клуба генеральный директор челябинцев Борис Видгоф.

Важно и то, что в «Тракторе» подписывают новые контракты со своими молодыми хоккеистами. На них у уральцев тоже есть свои планы. Так, в субботу стало известно, что защитник Илья Карпухин и нападающий Марсель Шолохов продлили соглашения с клубом до сезона-2020/21. Оба хоккеиста талантливые и постоянно прогрессирующие.

Рассчитывают в обновлённом «Тракторе» и на тренерский штаб. Ещё по нижегородскому «Торпедо» прекрасно известно, что нынешний главный тренер «Трактора» Петерис Скудра – жёсткий и требовательный специалист. Челябинцы будут играть в энергозатратный и силовой хоккей, активно прессинговать соперника в чужой зоне и стараться лишить оппонента шайбы. Именно такой хоккей проповедует требовательный латвийский тренер.

«Зарипов? Должно быть желание играть за «Трактор». Интервью со Скудрой Петерис Скудра рассказал, какой хоккей будет прививать челябинцам и на чём сделает основной акцент в своей работе.

Помогать Скудре будут Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Александр Завьялов и тренер вратарей Андрей Царёв. На Тертышного, к слову, в Челябинске тоже очень рассчитывают в перспективе, но работать главным Алексею пока тяжело, что и доказал прошлый сезон. Нужно набраться опыта и тренерского мастерства. Нет сомнений, что Скудра поспособствует прогрессу известного челябинца.

Задача минимум для «Трактора» — выход в плей-офф. Но, конечно, болельщики будут ждать от челябинского клуба более глобального успеха.