Кто сыграет за сборную России на МЧМ-2020? Уже есть 28 кандидатов

23 августа на лёд арены “Молот” выйдет молодёжная сборная России, чтобы сыграть стартовый матч Турнира четырёх наций против Чехии. Если такое и бывало раньше, то точно не в новейшей истории России. Возить сборные команды в регионы в последнее время уже стало традицией. В отличие от, скажем, сытой Москвы, где до недавнего времени матчи плей-офф КХЛ иногда проходили при полупустых трибунах, в удаленных от центра городах посмотреть на будущих звёзд хоккея болельщики придут точно.

«В Перми был не раз. Но это было довольно давно, лет 12-15 назад. В стране многое изменилось с тех пор, все развивается, думаю, что и город здорово изменился», — рассказал Валерий Брагин.

Фото: hc-molot.ru

Турнир четырёх наций — это полигон для штаба сборных команд и аналитическо-скаутской службы для того, чтобы со всех возможных углов посмотреть на кандидатов. Конечная цель — молодёжный чемпионат мира, но в Перми молодёжь в первую очередь постарается доказать свое право участвовать в отборе на генеральную репетицию — ноябрьскую Суперсерию в Канаде.

Нынешний состав молодежки включает 28 человек, пять будут отсеяны перед вылетом в Пермь. Состав традиционно можно разделить на несколько групп — лидеры, игроки основы, и те спортсмены, чьи перспективы во многом определятся после завершения турнира.

Календарь игр МЧМ-2020

Полный состав

Вратари: Даниил Исаев (“Локомотив”), Амир Мифтахов (“Ак Барс”), Глеб Носов (“Металлург” Мг).

Защитники: Глеб Бабинцев (“Металлург” Мг), Даниил Валитов (“Автомобилист”), Данила Галенюк (СКА), Кирилл Голощапов (ЦСКА), Богдан Жиляков (“Трактор”), Даниил Журавлёв (“Ак Барс”), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — “Локомотив”), Даниил Пыленков (“Витязь”), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Родион Амиров (“Салават Юлаев”), Дмитрий Воронков (“Ак Барс”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг), Григорий Денисенко (“Локомотив”), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Семён Кизимов (“Лада”), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов (“Динамо” М), Павел Ротенберг (“Динамо” СПб), Егор Степанов (“Трактор”).

Лидеры

Александр Романов (ЦСКА), Василий Подколзин (СКА), Григорий Денисенко (“Локомотив”).

Все трое — практически железные кандидаты на новогоднюю поездку в Остраву и Тршинец. Во-первых опыт: Романов и Денисенко на двоих провели уже почти сто матчей в КХЛ. Может быть, звучит не так внушительно, но в их возрасте даже десять матчей против мужиков иногда учат большему, чем год лигой ниже. Во-вторых, навыки: в своей возрастной категории все трое уже элитные игроки как на клубном уровне, так и в системе юниорских сборных команд. Кроме того они — участники молодёжного чемпионата мира в Ванкувере, где Подколзин не потерялся среди старших, а Денисенко стал настоящим открытием и лучшим бомбардиром турнира (вместе с финном Алекси Хепониеми они набрали по 9 очков).

Ну и последнее: жесткость. Подколзин — игрок огромного таланта, но когда таланты равны, на первый план выходит умение биться “кость в кость”. Василий умеет и любит играть в физический хоккей, продавливать защиту и вести за собой коллектив. На Кубке Глинки/Гретцки-2018 он резал углы раз за разом, оставляя защитников в дураках, а в предсезонном матче за первую команду СКА пару дней назад не посмотрел на статус и габариты Сами Лепистё и сошелся с финном в кулачной. Василий, несмотря на то, что провел не слишком яркий ЮЧМ в Швеции, по-прежнему главная молодая звезда российского хоккея.

Подколзин нанёс несколько эффектных ударов в ходе драки с защитником «Йокерита»

Игроки основы

Кирилл Марченко, Иван Морозов (оба — СКА), Даниил Журавлев (“Ак Барс”).

Партнеры Подколзина по выступлению за клубы системы СКА Кирилл Марченко и Иван Морозов также обладают внушительным по меркам молодежного хоккея опытом — оба являются бронзовыми медалистами Ванкувера, оба не понаслышке знакомы с требованиями тренерского штаба Валерия Брагина, оба знают свой маневр.

Если не случится ничего непредвиденного — под Новый год мы увидим их в красных свитерах сборной в Чехии. Однако за прошлые заслуги места в сборной не получить, поэтому и сейчас придется доказать тренерам, что навыки никуда не делись.

Даниил Журавлев — один из самых талантливых российских защитников за последнее время. Игрок системы “Ак Барса” провел первые матчи за команду КХЛ — в матче Кубка президента Казахстана, где показал, что у него развитый хоккейный интеллект, он умеет принимать нестандартные решения, а на затылке у него есть дополнительная пара глаз. У проспекта “Колорадо Эвеланш” есть все шансы стать лидером обороны молодежной сборной России на грядущем чемпионате мира.

Перспектива

Родион Амиров («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (“Русские витязи”), Павел Дорофеев (“Металлург” Мг).

Из этой троицы самые высокие шансы на то, чтобы поехать в Канаду, а затем и в Чехию — у самого молодого. Родион Амиров в данный момент проживает мечту — весной он выпрыгнул из-за спины могучего Подколзина и стал главным оружием сборной России на юниорском чемпионате мира. Летом — поехал на сбор с основой “Салавата Юлаева” и начал колотить голы за мастеров. В конце лета, то есть сейчас, нашел свое имя в списке вызванных в команду Валерия Брагина. Если Амиров не сбавит обороты, его снайперские качества могут здорово помочь команде на главном мировом первенстве. Но сначала надо проявить себя в Перми.

Амиров может ворваться в КХЛ ярче Подколзина. Его чувство гола поражает И не надо сравнивать его с Шэном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.

Даниил Пыленков — классический российский защитник, который лучше чувствует себя в обороне, чем в атаке, однако обладает хорошими навыками диспетчера, чем умело пользуется в матчах за “Русских витязей” — в прошлом сезоне из 25 набранных очков двадцать пришлось на ассисты. Будет интересно посмотреть, как Пыленков использует эти навыки в стрессовой ситуации международных матчей. Раньше в сборную уроженец Воскресенка не вызывался.

Дорофеев имеет опыт выступления на ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске. Уроженец Нижнего Тагила играет в хоккей с четырех лет, а первую смену на уровне КХЛ провел в звене с Сергеем Мозякиным. С тех пор форвард набрался опыта и заматерел. На протяжении карьеры тренеры называли сильной стороной Дорофеева развитые навыки отбора шайбы — возможно это именно тот козырь, продемонстрировав который, он сможет застолбить место в составе сборной на Суперсерию.

Почему в составе Павел Ротенберг?

«Сейчас посмотрим и на состояние ребят, которые уже вызывались в сборную, и на тех, кого вызываем впервые. Например, на Даниила Пыленкова из “Русских Витязей”, на нападающего Павла Ротенберга, он хорошо проявил себя в играх в ВХЛ», — сказал Брагин.

У Павла есть опыт игры за юниорские сборные, он был частью команды, выступавшей на домашнем чемпионате мира для игроков не старше 18 лет, а в прошлом сезоне неплохо играл свою роль в составе клуба “Динамо” СПб в ВХЛ.

Тем не менее, на сегодняшний день шансы Ротенберга поехать даже на Суперсерию выглядят призрачными: слишком высока конкуренция на его позиции даже в нижних звеньях сборной. Но Валерий Брагин, не раз отмечал, что шанс проявить себя получат все. Посмотрим, что получится у Павла.

Сборная России сыграет на Турнире трех наций три матча за три дня — 23, 24 и 25 августа. Известно, что Валерий Брагин особенно ценит возможность увидеть, как хоккеисты действуют под нагрузками, когда в ушах стучит кровь, а сил практически не осталось. В этом смысле самой интересной будет заключительная игра — дерби с Финляндией. Но в любом случае, интересным будет весь турнир в Перми, он даст ответы на многие вопросы.