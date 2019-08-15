Подколзин нанёс несколько эффектных ударов в ходе драки с защитником «Йокерита»

СКА провёл контрольный матч с «Йокеритом», который состоялся в Финляндии и закончился со счётом 2:1 в пользу питерского клуба.



Во втором периоде молодой форвард «армейцев» Василий Подколзин сошёлся в кулачном бою с защитником «шутов» Сами Лёписте. 18-летний нападающий питерского клуба отметился несколькими эффектными ударами.

Посмотреть видео можно в «твиттере» СКА.



Финская команда открыла счёт на 6-й минуте стараниями Хенрика Хаапалы, но подопечные Алексея Кудашова довольно быстро восстановили равновесие благодаря результативному броску Сергея Плотникова. Питерский клуб вышел вперёд во втором игровом отрезке, после того как Алексей Бывальцев реализовал большинство. Счёт 2:1 сохранился до финальной сирены.

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