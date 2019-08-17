Вратари с ловушкой на правой руке. Аскаров будет первым из россиян в НХЛ?

Вундеркинда Ярослава Аскарова, который принёс юниорской сборной России первое за 24 года золото Кубка Глинки/Гретцки, — считают лучшим вратарём своего возраста и будущей суперзвездой НХЛ. Известный эксперт по юниорскому хоккею КрэйгБаттон даже считает, что его могут выбрать на драфте НХЛ под общим первым номером. Главная особенность Аскарова – ловушка на правой руке, и для хоккея это настоящая диковинка. Нет, конечно, такие голкиперы встречаются, но крайне редко. А больших талантов среди них ещё меньше.

Puck Prose: Аскаров держит ловушку в правой руке, в НХЛ это большая редкость

Яркие вратари с правой ловушкой в истории

Николай Пучков

Перебирая отечественных стражей ворот, первым делом на ум приходит Николай Пучков. Он защищал ворота сборной СССР на первом для нашей страны чемпионате мира-1954 и Олимпиаде-1956. Защищал блестяще – с обоих турниров он привёз медаль высшей пробы, а памятный матч с Канадой в Кортина-д’Ампеццо он вытащил чуть ли не в одиночку. Он был первой вратарской звездой в масштабе всей страны, великий Третьяк появился много позже.

Пучков держал ловушку в правой руке – удивительное дело, ведь тогда и полевым-то было не найти подходящей амуниции под «неправильный» хват. Но дело объяснялось проще – вратарских перчаток в то время попросту не было, амуницию приходилось мастерить из подручных материалов. «Чего-чего, а боли я натерпелся. В 1950-е не было масок, шлемов, играли без перчаток, и руки всегда были в синяках», — вспоминал Пучков. Кстати, знаменит он был не только своей выдающейся игрой, но и тем, что первым в СССР надел маску – привёз её из Канады.

Билл Дёрнен

Короткая, но яркая карьера Дёрнена пришлась на 1940-е. Ему было без разницы, в какой руке держать клюшку, вместо привычных ловушки и блина у него были специально сшитые перчатки, и он спокойно перекладывал клюшку из одной руки в другую прямо по ходу игры, в зависимости от того, с какой стороны атаковал соперник. Позже его прозвали Доктор Странная Перчатка.

Вообще-то, Дёрнен был обычным праворуким человеком, который долго и упорно развивал левую руку, чтобы получить преимущество в хоккее. «Сначала мне казалось, что я перекладываю не клюшку, а телефонный столб, а затем вообще перестал это замечать. Вскоре я заметил, что соперник даже не понимает, что я поменял руки, и даже в НХЛ прошли годы, прежде чем до игроков дошло, что я амбидекстр», — рассказывал Дёрнен.

Преимущество он получил огромное — выиграл два Кубка Стэнли и шесть (!) «Везин» за семь лет карьеры. Дёрнан – член Зала славы и включён в список 100 величайших игроков в истории НХЛ.

Том Баррассо

Этот вратарь уникален тем, что попал в НХЛ сразу со школьной скамьи, не поиграв ни в юниорской, ни в студенческой команде, ни в АХЛ. Баррассо начинал в «Баффало», и в 18 лет стал самым молодым вратарём в истории, завоевавшим «Везина Трофи». А заодно стал третьим (и последним на данный момент) игроком, в одном сезоне выигравшим приз лучшему вратарю и лучшему новичку лиги. К концу первого сезона в НХЛ некоторые уже называли его лучшим голкипером мира, а осенью 1984-го он поехал на Кубок Канады в качестве первого номера сборной США. Больше индивидуальных призов у Баррассо не было, но после перехода в «Питтсбург» он выиграл два Кубка Стэнли, блестяще играя в плей-офф.

Тони Эспозито

«Везину» и «Колдер» в один год выиграл и легендарный вратарь «Чикаго» Тони Эспозито. После одного года в системе «Монреаля» он перешёл в «Блэкхоукс» и мгновенно вернул «ястребам» звание грозной силы, а также установил рекорд НХЛ в эпоху расширения – 15 «сухарей» в одном сезоне. За 15 лет «Чикаго» ни разу не пропускал плей-офф и дважды доходил до финала. Эспозито был одним из первых, кто стал играть в стиле «баттерфляй», и одним из самых выносливых вратарей – спокойно проводил по 60-70 матчей плюс плей-офф, и только после 38 лет нагрузка на него начала падать.

Грант Фюр

Последний вратарь, который максимально приблизился к рекорду НХЛ – с «Эдмонтоном» он выиграл пять Кубков Стэнли (только у Жака Планта и Кена Драйдена по шесть трофеев). Фюр был выбран на драфте под общим восьмым номером, и сразу же стал основным вратарём «нефтяников», а затем и частью легендарной династии во главе с Гретцки, Мессье, Курри и Коффи.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Фюр был настолько хорош, что однажды даже опередил самого Гретцки в голосовании на «Харт Трофи». Правда, всё равно не выиграл, уступив Марио Лемье. А ещё ему принадлежит необычный рекорд НХЛ – он единственный вратарь, сумевший набрать 14 очков в одном сезоне. Ну а на международной арене он известен по Кубку Канады-1987, и особенно по легендарному финалу Канада – СССР, в котором все три матча закончились со счётом 6:5.

Баттон: Аскарова могут взять под 1-м номером драфта, он лучший со времён Прайса

У кого в НХЛ ловушка справа

В сезоне-2018/19 в НХЛ сыграли 93 вратаря – неважно, 20 минут или 60 матчей. Из них только шестеро держали ловушку в правой руке, и лишь один сыграл более 20 матчей – Луи Доминг, который был сменщиком Андрея Василевского в «Тампе» и показывал неплохую статистику – 21 победа в 26 играх, КН 2,88 %ОБ 90,8.

Остальные – Кэл Петерсен («Лос-Анджелес»), Майкл Хатчинсон («Торонто»), Майк Маккенна («Оттава» и «Филадельфия»), Павел Францоуз («Колорадо») и Чарли Линдргрен («Монреаль»). Только одному из них меньше 25 лет, и только Доминг какое-то время боролся за звание первого номера, когда играл по 40 матчей в сезон за «Аризону».

Даже среди и так редкой породы праворуких вратари всё равно отличились и находятся в собственной лиге – в НХЛ из 906 полевых в прошлом сезоне 336 – с правым хватом, то есть больше трети, а вратарей было пять из 95 – чуть больше 5%.

Если рассматривать последние 10 лет, праворукие вратари всё-таки встречались на постоянной основе. Стив Мэйсон, Томаш Вокоун, Йонас Хиллер, Жозе Теодор – многие были первыми номерами в своих клубах, и большинство из них уже завершило карьеру.

Интересно, что за те 30 лет, что русские игроки появились в НХЛ, там не было ни одного нашего праворукого вратаря. Да таких и в России-то днём с огнём не сыщешь. В ВХЛ в этом году играло от силы парочка праворуких голкиперов (Владислав Гросс в «Горняке» и Николай Мольков в «Торпедо-Горький»), в КХЛ сейчас есть только словацкий вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек, да один матч доверили в «Торпедо» Молькову.Из последних сезонов КХЛ можно вспомнить одного из главных героев бронзового «Трактора» и лучшего вратаря сезона-2017/18 Францоуза.

Почему нападающим сложно забивать праворуким вратарям

Существует мнение, что вратари не любят вратарей с правой ловушкой, потому что им тяжелее забить. Когда всю жизнь оттачивал бросок под блин – одно из самых уязвимых мест голкипера, встретиться с тем, у кого блин и ловушка поменялись местами, может доставить некоторые неудобства.

Бросать под блин или над правым щитком многих хоккеистов учат ещё в детстве. Мартин Бирон – вратарь с правой ловушкой, отыгравший 300 матчей в НХЛ, рассказывает: «Со стороны клюшки вратари не такие атлетичные. В детстве ты всегда больше прокачиваешь сторону ловушки, пытаешься сделать красивые сейвы». Да и ловушкой работать удобнее – в неё всегда можно поймать шайбу, а блином только отбить.

Привычка – это всё. Когда нападающий мчится на вратаря с правой ловушкой, мозгу требуется лишняя доля секунды, чтобы сориентироваться и подстроиться под непривычные условия. Здесь может крыться небольшое преимущество для вратаря, но, по большей части, настоящим мастерам всё равно, они умеют бросать и под блин, и под ловушку, и под перекладину, и куда угодно.

Да и по статистике праворуких вратарей от леворуких не отличишь. Тут скорее важна собственная техника и талант, оборонительные действия полевых и, конечно, немного удачи. «Мне немного легче парировать броски леворуких хоккеистов, но не думаю, что это даёт мне серьёзное преимущество. С праворукими нападающими мне справляться тяжелее, потому что они бросают мне под блин. К счастью, у большинства игроков левый хват, но праворуких всё больше и больше. Какое бы у меня ни было преимущество, оно потихоньку исчезает», — рассказывал бывший вратарь «Нэшвилла» и «Флориды» Томаш Вокоун.