Puck Prose: Аскаров держит ловушку в правой руке, в НХЛ это большая редкость

Североамериканское издание Puck Prose прокомментировало шансы российского голкипера Ярослава Аскарова на хорошую позицию на драфте новичков НХЛ в 2020 году.
«Имя Ярослава Аскарова произносилось в связи с будущим драфтом новичков НХЛ и до турнира Глинки/Гретцки. В апреле в полуфинале ЮЧМ в матче со сборной США у него было эпическое выступление, он отразил 40 бросков из 42. А после сильного Кубка Глинки/Гретцки он укрепил свою репутацию как главного вратаря на драфте. За три месяца он противостоял лучшим командам на международном уровне — сборной США U18 и сборной Канады U19 и сделал то, чего не удавалось другим вратарям.
Аскаров уже очень высок ростом и может ещё подрасти. Но даже если этого не произойдёт, его габариты впечатляют. У него есть всё, чтобы сейвы выглядели простой рутиной. Кроме того у него есть техника и он хорошо движется. Впрочем, атлетизм — не самое особенное в нём. Аскаров держит ловушку в правой руке, что делает его просто редкостью. В эпоху потолка зарплат в НХЛ играли только девять голкиперов, кто держал ловушку в правой руке, Аскаров может стать 10-м», — констатирует автор Дэйв Стивенсон.
Отметим, что с 2012 года в НХЛ играло девять праворуких вратарей: Томаш Вокоун, Жозе Теодор, Кристофер Нисторп, Стив Мэйсон, Йонас Хиллер, Джош Хардинг, Мэтью Гарон, Рик Дипьетро и Майк Маккенна.
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