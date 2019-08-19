Русские хоккеисты, вернувшиеся из Америки. Чего от них ждать в КХЛ?

Сразу несколько российских хоккеистов вернулись этим летом из Северной Америки в Россию. Среди тех, кто снова решил продолжить карьеру на родине, есть как опытные игроки, так и талантливая молодёжь. Смогут ли все они зарекомендовать себя в своих клубах?

«Теперь понятно, чем понравиться Бэбкоку». Как слова Ожиганова услышали в Канаде Лизать, целовать или бить клюшкой — у каждого свои методы.

з. Игорь Ожиганов («Ак Барс»), 26 лет

У Игоря Ожиганова не получилось в «Торонто». После Ожиганова состав «Мэйпл Лифс» покинул и Никита Зайцев, который теперь будет выступать за «Оттаву». Ожиганов же вернулся в Россию, где права на него принадлежали ЦСКА. В результате обмена Игорь перешёл в «Ак Барс» к Дмитрию Квартальнову. С этим тренером Ожиганов работал ещё в «армейской» команде. На защитника в Казани рассчитывают и будут ему доверять. Сам Ожиганов должен проявить себя во всей красе.

Фото: Ильдар Тухбатов, photo.khl.ru

з. Богдан Киселевич (ЦСКА), 29 лет

Киселевича обменяли из «Флориды» в «Виннипег», где российскому защитнику так и не дали шанса. Логично, что после всех случившихся передряг Богдан вернулся в Россию. Тем более спрос на него в КХЛ был большой. Киселевича хотел заполучить «Авангард», но в итоге россиянин сделал выбор в пользу ЦСКА. В услугах игрока обороны был заинтересован лично главный тренер «армейцев» Игорь Никитин.

н. Никита Сошников («Салават Юлаев»), 25 лет

Вернулся в Россию и форвард Никита Сошников. Права были у СКА, но в результате обмена Никита оказался в «Салавате Юлаеве». Сошников залечил все свои болячки, здорово поработал на предсезонке, соскучился по хоккею и готов приносить пользу уфимскому клубу. Находящийся в самом расцвете сил Сошников – обученный, умеющий забивать и демонстрировать силовой хоккей игрок. Такие люди в команде нужны, Уфу можно поздравить с хорошим усилением.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

н. Никита Щербак («Авангард»), 23 года

Как проявит себя в «Авангарде» форвард Никита Щербак – большой вопрос. Звёздным этого нападающего точно не назовёшь, в «Лос-Анджелесе» у хоккеиста совсем не получилось, серьёзных предложений из НХЛ не было. Что ж, в омском клубе Никите точно дадут шанс. У Боба Хартли не забалуешь, так что расслабляться и играть в полсилы Щербаку ни в коем случае нельзя. Доказывать нужно от игры к игре. Если Щербак не будет лениться и выбросит из головы все посторонние мысли, то он должен стать для Омска заменой Михееву. Абсолютно идентичные габариты, схожее игровое мышление. Весь вопрос в том, готов ли он отрабатывать также, как Илья?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Сергей Бойков («Динамо» М), 23 года

Бойков принадлежал «Салавату», но права на него обменяли в московское «Динамо». Именно с бело-голубыми Бойков, вернувшийся домой из североамериканских лиг, и подписал контракт. У Бойкова есть один недостаток – он тренируется в жёстком американском стиле. Так усредно, что порой достаётся даже собственным партнёрам. В целом же возраст позволяет Бойкову рассчитывать на прогресс и возможность помочь динамовцам.

Сильно рассчитывают в «Металлурге» на Егора Яковлева. В «Нью-Джерси» уроженца Магнитогорска пробовали даже в роли нападающего, но должного места на льду для Яковлева так и не нашли. Возвращение Егора в Россию напрашивалось. Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин не упустил возможности подписать контракт с опытным игроком. В Магнитогорске Яковлев будет получать приличные деньги, которые придётся как следует отработать.

н. Максим Мизюрин («Авангард»), 21 год

Последние годы Мизюрин провёл в минорных канадских лигах. Максим – воспитанник «Авангарда», один из тех, на кого рассчитывают в перспективе. Мизюрин – центральный нападающий, мощный и габаритный игрок. Манерой игры чем-то напоминает Евгения Малкина. За счёт габаритов может вписаться в систему Боба Хартли и получить хоть какое-то игровое время. Хотя сезон, конечно, придётся начинать в «Ижстали» — фарме «Авангарда» в ВХЛ.

Мизюрин: готов к ВХЛ, но буду делать всё возможное, чтобы пробиться в «Авангард»

з. Артём Минулин («Металлург»), 20 лет

Из США в систему магнитогорского «Металлурга» вернулся защитник Артём Минулин. Артём – воспитанник магнитогорского хоккея, в 2015 году уехавший попробовать свои силы за океан. Теперь же Минулин, как и Мизюрин в «Авангарде», будет стараться пробиваться в первую команду. Пока же защитник командирован в «Зауралье» — фарм-клуб «Магнитки» в Высшей лиге.