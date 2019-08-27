Главные козлы отпущения в НХЛ уже назначены. Кто попадёт под раздачу?

Иногда бывает так, что хоккеисты, неплохо игравшие в прошлом, становятся настоящей обузой для команды и мешают ей расти. Иногда это признают все — и болельщики, и тренеры, и даже сами игроки. Однако выкупить контракты таких персонажей удаётся далеко не всегда, и, чаще всего, команда вынуждена мириться с обстоятельствами, держа в составе неэффективного хоккеиста. Именно в этот момент на него обрушивается критика фанатов, а сам хоккеист становится своеобразным козлом отпущения.



У менеджмента клубов редко получается обменять таких людей, но парочка подобных сделок нынешним летом всё же свершилась. Болельщики «Торонто» не без радости констатировали обмен Никиты Зайцева в «Оттаву», а блокбастер с участием Джеймса Нила и Милана Лучича и вовсе рискует войти в историю.

Предлагаем вашему вниманию свой рейтинг тех, кому в сезоне-2019/20 непременно достанется от поклонников. Обязательным условием для включения в этот список было сохранение клубной прописки по сравнению с сезоном-2018/19.

Статистика-2018/19: 81 матч, 53 очка.



Многие в представленном списке имеют репутацию хоккеистов, которые чем-то помешали клубу, но Друен — совсем другое дело. 24-летний форвард достаточно молод, у него много возможностей для совершенствования и роста, а главное — потенциальная франкоговорящая звезда очень важна для «Канадиенс». Однако Друен, имея контракт на $ 5,5 млн за сезон, никак не может выйти на более высокий уровень, заставляя фанатов ждать.



7 февраля 2019 года у него был звёздный час — в матче против «Торонто» он набрал 4 очка. После этого в его игре что-то сломалось, и в 23 из 26 оставшихся встреч его фамилия не фигурировала в протоколе набранных очков. Если Друен резко не прибавит, то рискует окончательно «раствориться» на площадке, а терпение болельщиков закончится — после этого карьера Друена может быть полностью испорчена.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Статистика-2018/19: 70 матчей, 20 очков.



За свою 13-летнюю карьеру в НХЛ Бэкес полюбился фанатам за своё неустанное трудолюбие и желание бороться, но когда дело доходит до пятилетнего контракта на $ 30 млн, то одной физической составляющей мало — нужны ещё и набранные очки. Карьера 35-летнего ветерана идёт на спад, и договор Бэкеса занимает в платёжке «Бостона» слишком много места.



В плей-офф-2019 он нередко оказывался вне заявки — было ясно, что руководство «мишек» ему просто не доверяет, хотя опытный и мощный форвард, по идее, должен был приносить максимальную пользу именно в кубковых матчах. Для болельщиков «Брюинз» Бэкес всё чаще становится главным поводом для критики.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

От них ждали большего. 12 игроков НХЛ, которые не отрабатывают контракты Ладно Ковальчук, посмотрите на статистику Кэри Прайса!

Статистика-2018/19: 71 матч, 19 очков.



Абделкейдер застал ещё тот «Детройт», чья игра радовала глаз, но от прежнего величия «красных крыльев» не осталось и следа. Лидстрём завершил карьеру, Дацюк досрочно уехал в Россию, насквозь травмированный Зеттерберг повесил коньки на гвоздь, «Джо Луис Арена» была снесена и даже Кен Холланд отправился на чужбину руководить «Эдмонтоном».



Джастин получил неплохой контракт в 2016 году ($ 4,25 млн до сезона-2022/23), но ни разу с момента его подписания не преодолел отметку в 40 очков и не набрал показатель полезности лучше, чем «-10». При такой статистике стареющий форвард быстро станет одним из тех, кто будет попадать «под раздачу» максимально часто.

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7. з. Марк Стаал

Статистика-2018/19: 79 матчей, 13 очков.



Прошло уже два года с тех пор, как «Рейнджерс» последний раз играл в плей-офф. Последние перемены говорят о том, что «синерубашечники» должны восстановить свои результаты, но сделать это не так просто, когда команда обременена несколькими ужасными контрактами. Если бы не Джейкоб Труба и Артемий Панарин, то вторым самым дорогим хоккеистом «Рейнджерс» был бы именно 32-летний Стаал. В последние годы показатели защитника резко упали, и болельщики ждут не дождутся 2021 года, когда он станет неограниченно свободным агентом.

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Статистика-2018/19: 62 матча, 89,6% отражённых бросков.



Нынешний сезон станет решающим для 29-летнего голкипера, который должен попытаться восстановить свои позиции. Год назад он подписал новый шестилетний контракт на $ 5,75 млн за сезон, но сразу же потерял доверие болельщиков своей неуверенной игрой. 2,94 гола в среднем за матч стали худшим показателем Джонса за карьеру, а в плей-офф его и вовсе поджидала катастрофа — 58 голов в 20 матчах. Если бы у «акул» был более сильный голкипер, их шансы вернуться в финал Кубка Стэнли были бы куда выше.

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5. Тренер Пол Морис

Требовательные болельщики «Виннипега» устали ждать успехов своих любимцев, которые за четыре последних сезона дважды не попали в плей-офф и только один раз преодолели барьер первого раунда. Все эти годы «реактивщиками» руководит Морис, который, по неофициальной информации, потерял нити управления командой и не контролирует атмосферу в раздевалке.

Финский гений. Лайне вошёл в историю, став вровень с Фёдоровым и Лемье Это было незабываемо.

В предстоящем сезоне ему придётся работать с командой, в которой уже нет Тайлера Майерса, Джейкоба Трубы и Кевина Хейса, а переговоры с Кайлом Коннором и особенно Патриком Лайне далеки от завершения. Даже при том, что у «Виннипега» были возможности пригласить кого-либо из свободных агентов, подписаний не состоялось, и при таких обстоятельствах именно главный тренер станет тем человеком, на которого буду показывать пальцем.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

4. з. Ти Джей Броди

Статистика-2018/19: 79 матчей, 34 очка.



Критику в адрес Броди можно объяснить тем, что он играет за «Калгари» дольше остальных. Ти Джей был задрафтован «Флэймз» 11 лет назад, но за эти годы «огоньки» не смогли добиться значительных успехов. Несмотря на то, что личная статистика Броди в прошлом сезоне была очень неплохой (9 голов — второй показатель за карьеру, «+29», «Норрис Трофи» для партнёра Марка Джиордано), в его адрес говорили не самые приятные вещи. После того, как «Калгари» проиграл «Колорадо» в пяти матчах первого раунда, болельщики сделали из Броди главного виновника поражения. А когда открылся рынок сделок, то именно Ти Джей стал первым номером в списке тех, от кого надо избавиться.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Статистика-2018/19: 26 матчей, 90,3% отражённых бросков.



Этот вратарь получает $ 6 млн по семилетнему контракту, но его статистика за три последних сезона просто удручает — Шнайдер ни разу не превысил отметку в 90,8% отражённых бросков. Более того, совсем недавно у него был отрезок, когда голкиперу пришлось 50 (!) недель ждать победы: он не выигрывал матчей с 29 декабря 2017 по 9 декабря 2018, уступив во всех 18 сыгранных матчах (3 поражения вне основного времени).



Хорошая новость для фанатов состоит в том, что Шнайдера снова могут отправить в фарм-клуб — его контракт этого не запрещает. Но в АХЛ этот парень заработает всё те же $ 6 млн.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Статистика-2018/19: 78 матчей, 28 очков.



Почти 7-миллионный контракт Сибрука, который будет действовать до конца сезона-2023/24, считается одним из самых худших во всей НХЛ. Для самого 34-летнего оборонца, конечно, нет ничего плохого в таком крупном заработке, но для клуба, который жаждет вернуться к былым успехам, он является очевидным якорем. Ради крупных договоров с Кейном, Тэйвзом, Китом и Сибруком «чёрные ястребы» пожертвовали возможностью подписания повторных соглашений с людьми, которые могли дать «Чикаго» второе рождение — в их числе и Артемий Панарин.



А болельщики не любят Сибрука ещё и потому, что он отказался убирать из контракта пункт о невозможности обмена.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Этот клуб НХЛ как чёрная метка. На игроков «Оттавы» сыплются несчастья Мало там неприятностей, теперь обгоревшая девушка хочет отсудить у защитника Коди Сеси $ 8 млн.

1. Юджин Мельник

Статистика-2018/19: 29 побед в 82 матчах.



Владелец «Оттавы» превратился одного из самых ненавидимых людей в НХЛ — Мельник безоговорочно лидирует в списке тех, кого обвиняют, ненавидят и проклинают болельщики. За два последних сезона Мельник произвёл впечатляющий демонтаж всех успехов клуба, которые были достигнуты ранее.

В НХЛ есть команда-дно. В составе уже три «мёртвые души» Клуб Юджину Мельнику не нужен. Но нового владельца у «Оттавы» почему-то нет.

После того как «Оттава» едва не выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2016/17, все надеялись на светлое будущее, но реальность оказалась иной. Почти все ведущие хоккеисты команды покинули стан «Сенаторз» — тот же Эрик Карлссон сделал это со скандалом. Владелец, вместо того, чтобы управлять ситуацией, заявлял о желании прекратить излишние траты и устроил войну с городскими властями. На фоне этого «сенаторы» выпускали неуклюжие видеоролики, объясняя фанатам планы своего восстановления, но после этого последовало расставание с Дюшейном, Дзингелом и Стоуном. Даже если «Оттава» в нынешнем сезоне, вопреки всему, выступит успешно, это не спасёт Мельника от яростной критики и призывов продать команду.