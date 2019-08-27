Капитаны клубов КХЛ. Западная конференция

1 сентября матчем открытия ЦСКА – «Авангард» в КХЛ официально стартует новый сезон. Рассказываем, кто будет капитаном команды в каждом из клубов лиги. Начнём с Западной конференции, где есть и те, кто никак не может определиться.
«Витязь»
н. Александр Сёмин, 35 лет
Нет ничего удивительного, что капитаном «Витязя» будет Александр Сёмин. Опытнейший форвард, много лет поигравший за океаном, успешно заменил в Подольске перешедшего в московское «Динамо» Максима Афиногенова. Сёмин провёл отличный прошлый сезон, став лидером подмосковного клуба как на льду, так и в раздевалке.
«Динамо» М
н. Вадим Шипачёв, 32 года
После ухода из «Динамо» защитника Ильи Никулина, выполнявшего роль капитана в прошлом году, а также нападающего Дмитрия Кагарлицкого, стало понятно, что выбор, скорее всего, падёт на Вадима Шипачёва. Так оно и случилось. Центральный нападающий первого звена и лидер атак бело-голубых, как и сезоном ранее, постарается принести динамовцам максимальную пользу. Владимир Крикунов на него очень рассчитывает.
«Динамо» Мн
Минск, увы, разочаровывает не только своей игрой, но и общей организованностью. Так, в белорусской команде никак не могут определиться, кто же будет капитаном в сезоне-2019/20. В каждом матче у «зубров» был разный капитан. Думается, что в итоге выберут Андрея Костицына, но в роли капитана были и Евенко, и Павлович, и Готовец. В общем, полная неразбериха.
«Динамо» Р
н. Лаурис Дарзиньш, 34 года
Дарзиньш – знаковая для рижского «Динамо» фигура. Латвийский форвард пробовал свои силы в «Ак Барсе» и «Тракторе», форварда мучили травмы, но он всё равно вернулся в большой хоккей и заслужил любовь рижских болельщиков своим трудолюбием и отношением к делу. Интересно, что одним из альтернативных капитанов рижан станет российский защитник Сергей Гимаев – сын Сергея Наильевича Гимаева.
«Йокерит»
н. Петер Регин, 33 года
Даже несмотря на тот факт, что форвард-гигант Марко Анттила стал едва ли не национальным героем, завоевав вместе со сборной Финляндии золотые медали чемпионат мира 2019 года и внеся огромный вклад в успех Суоми, капитаном «Йокерита» по-прежнему является опытный центральный нападающий Петер Регин. Датчанин удачно выступает за «шутов» с 2015 года. Нынешний «Йокерит» сложно представить без Регина. Ещё бы травмы почаще обходили Петера стороной.
«Локомотив»
з. Стаффан Кронвалль, 36 лет
Если честно, то складывалось ощущение, что шведский защитник-ветеран Стаффан Кронвалль покинет Ярославль ещё при Дмитрии Квартальнове. Результативность Кронвалля в большинстве начала падать, да и скорости становилось всё меньше. Однако Стаффан остался в «Локомотиве» и при Крэйге Мактавише, ещё в апреле заключив новое однолетнее соглашение с «железнодорожниками». Восьмой сезон в одном клубе – это не шутки.
«Северсталь»
н. Юрий Трубачёв, 36 лет
В «Северстали» серьёзная перестройка и омолаживание команды. Но без опытных и многое повидавших хоккеистов сильного сезона не провести. В «Витязе» есть Сёмин, в «Локомотиве» Кронвалль, а в «Северстали» — Юрий Трубачёв. Живая легенда череповецкого хоккея. Трубачёв однозначно поможет раскрыться и поверить в себя молодым игрокам, а также станет опорой для тренерского штаба «сталеваров» во главе с Андреем Разиным.
СКА
н. Сергей Плотников, 29 лет
В прошлом году капитанами СКА успели побывать Павел Дацюк и Евгений Кетов. Дацюк отныне выступает за «Автомобилист» (точнее, пока что форвард проходит курс планового лечения), а капитаном команды из Санкт-Петербурга стал Сергей Плотников. Всё межсезонье Сергей носил букву C на майке. О его лидерских качествах и способности постоять за партнёров известно давно. Плотников заслужил стать капитаном серьёзно обновившихся «армейцев».
«Спартак»
з. Андрей Кутейкин, 34 года
«Капитаном будет Андрей Кутейкин, он самый опытный у нас», — сообщил главный тренер «Спартака» Олег Знарок журналистам. У спартаковцев образовался возрастной коллектив, в связи с чем за команду немного тревожно. Хватит ли сил и энергии на весь сезон? Однако в плане капитанства проблем нет абсолютно никаких. Помимо Кутейкина, можно было найти и других кандидатов. То, что выбор пал на Андрея, в целом логично.
«Торпедо»
з. Денис Баранцев, 27 лет
В «Торпедо» произошли перестановки в руководстве клуба, бросаются в глаза изменения в составе команды. Но есть игроки, без которых нынешнюю нижегородскую команду не представить. Например, защитник Денис Баранцев, привлекавшийся даже в сборную России. Мощный бросок Баранцева наводит страх на многих вратарей. Именно Денис и будет капитаном «Торпедо» в сезоне-2019/20, так как форвард Владимир Галузин решил сменить обстановку и теперь выступает в Магнитогорске.
ХК «Сочи»
Ситуация в «Сочи» схожая с той, которая образовалась в минском «Динамо». Точного имени капитана пока что назвать нельзя, но есть основание полагать, что им станет Никита Щитов. Уж ему не привыкать. Помимо Щитова, капитанами в межсезонье были, например, Илья Крикунов и Шон Коллинз.
ЦСКА
н. Сергей Андронов, 30 лет
Неизменным капитаном ЦСКА является форвард Сергей Андронов. Олимпийский чемпион, человек с железным характером, всегда отдающийся игре на льду полностью. Сергей никогда не был суперзабивным нападающим, его козыри в другом. Он отлично играет в чекерских звеньях, любит силовую борьбу, хорошо готов физически. После победы в Кубке Гагарина Андронов мог отправиться в НХЛ, но решил остаться в «армейской» команде, заключив новый трёхлетний контракт с ЦСКА.
- 27 августа 2019
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