«По ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА». Вайсфельд – о Западе КХЛ

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд рассказал, чего ожидает от команд Западной конференции КХЛ в сезоне-2019/20, оценил перспективы каждого клуба и поделился мнением о трансферной кампании.

«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Восточной конференции.

«Не вижу причин, по которым ЦСКА должен выступить хуже»

— Многие пророчат ЦСКА второе чемпионство подряд. Вы согласны?

— Случиться может всё что угодно, но фаворит сезона, безусловно, ЦСКА. Однако не факт, что москвичи обязательно выиграют, заранее им никто медалей не надевает.



— Да и вообще защищать титул всегда тяжело.

— Это когда уровень примерно одинаковый. А когда уровень выше, то ситуация иная.

— «Армейцы» ещё и весь костяк команды сохранили.

— Вот именно. Плюс не забывайте про приобретение форварда Секача и защитника Киселевича. Никто не ушёл, пришли два сильных игрока, самый мощный ресурс в стране. Не вижу причин, по которым ЦСКА должен выступить хуже. По крайней мере предпосылок для этого точно нет.



— СКА способен дать бой москвичам?

— По своему ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА. Питер, по идее, должен бороться за первое место. Не очень понятно, какая философия будет у СКА, но в плане результата, повторюсь, команда Алексея Кудашова очевидно будет рассчитывать на многое.



— Сильно ли скажутся потери Гусева, Гаврикова, Шестёркина?

— Уход таких мастеров не может не сказаться, но в системе «армейцев» есть хорошие молодые игроки. В той же вратарской линии есть Кочетков, Мельничук. Всё будет зависеть от развития и способностей молодёжи.

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«Выбор «Локомотива» в пользу Мактавиша – экстравагантный и неординарный»

— Чего ждёте от московского «Динамо»?

— Я думаю, что это будет добротная команда, крепкий середняк. Может, выше среднего. Чисто теоретически динамовцы могут побороться за титул, но в практическом плане такое развитие событий маловероятно.



— Но у бело-голубых есть ярко выраженный лидер – Вадим Шипачёв.

— Это понятно, но когда всё крутится вокруг одного человека – это опасно. Может быть что угодно: травма, снижение спортивной формы, плотная опека. Кстати, я бы ещё отметил Дмитрия Яшкина. Считаю, что это серьёзное усиление для «Динамо». Не знаю финансовых условий сделки, но в спортивном плане это очень сильный ход.



— Каким вам видится «Локомотив»?

— Если мы говорим про ЦСКА и СКА, то ближе всех к ним именно «Локомотив». Во-первых, в плане ресурса ярославцы более или менее сравнимы с «армейскими» грандами. Но самое главное, что в Ярославле есть талантливая молодёжь, которая подходит к оптимальному возрасту. Если Денисенко, Каюмов, Коваленко и другие ребята продолжат прогрессировать, то «Локомотив» может вмешаться в борьбу.



— Вас не смущает фигура главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша? Он давным-давно никого не тренировал, для КХЛ и вовсе новичок.

— Моя мысль такова: я не говорю, что это плохой тренер. Просто это необъяснимый выбор. Мне интересно, чем руководствовались в руководстве «железнодорожников», когда выбирали именно эту кандидатуру? Это экстравагантный и неординарный выбор. В Ярославле часто делают подобные шаги. На самом деле, мне интересно, чем в итоге закончится этот эксперимент.

«Знарок – не волшебник. Перспектив для рывка у «Спартака» не вижу»

— В «Спартак» пришёл Олег Знарок. Это поможет красно-белым выйти на новый уровень?

— Честно говоря, я не вижу у «Спартака» особых аргументов. Не понимаю, за счёт чего эта команда должна сделать прорыв. Думаю, что никаких изменений и сдвигов не будет. Все ждут чуда от Знарка, я к нему по-человечески хорошо отношусь, но он же не волшебник. Желаю удачи красно-белым, но предпосылок для рывка не вижу.

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— С «Торпедо» аналогичная ситуация?

— Пока в «Торпедо» не решат свои внутренние проблемы, их нельзя серьёзно воспринимать. Да, будут кого-то обыгрывать, но очень уж много непонятного в структуре нижегородцев. Считаю, что торпедовцы будут бороться за попадание в плей-офф. Если они туда попадут, это будет большой успех.



— Во время предсезонных матчей сильно разочаровало минское «Динамо», а вот рижане и «Йокерит» в целом понравились.

— Все эти команды находятся на своей волне. Больше всего меня повеселил Минск. Помните интервью Вудкрофта? Он тогда сказал, что Терещенко – хороший игрок, мастер, но им не подходит в силу возраста. Дескать, будем делать ставку на молодых. Постойте, но когда вы приглашали Алексея на просмотровый контракт, то думали, что ему 18 лет? (Смеётся.) В общем, я с удовольствием это читаю.

— А что скажете про «Йокерит» и рижское «Динамо»?

— Если честно, то они у меня особого интереса не вызывают, как и «Куньлунь» на Востоке. Все эти клубы, на мой взгляд, вне соревнования. Они живут своей жизнью: с каким-то своим регламентом, своими задачами, без лимита на легионеров.

«Северсталь» будет биться, пластаться на льду»

— Сможет ли Андрей Разин вывести на новый уровень «Северсталь»?

— Череповчане будут цепляться, играть с ними будет тяжело. «Северсталь» будет биться, пластаться на льду, но уровень мастерства игроков не позволит ей бороться за плей-офф.



— «Сочи» и «Витязь» будут среди основных конкурентов?

— Кстати, «Витязь» мне очень понравился. У Подольска два атакующих и очень интересных звена. Не знаю, хватит ли их на весь сезон. Меня немного смутила игровая дисциплина, но это всё решаемо. Здорово выглядели Сёмин, Швец-Роговой и Макеев, вписалась в коллектив и финская тройка.



— Но у главного тренера Михаила Кравеца нет опыта работы в КХЛ.

— В плане КХЛ – да, опыта нет. Вообще же он как тренер опытный. Могу сказать так: он не является слабым звеном. Что касается «Сочи», то эта команда оставила приятные впечатления на предсезонных турнирах. Думаю, они выступят на своём уровне. Какого-то серьёзного ухудшения результата не будет.