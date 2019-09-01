«Разрешения спрашивать не нужно». Хартли оценил крутой гол Чудинова

В первом матче нового сезона КХЛ «Авангард» в гостях оказался сильнее ЦСКА – 3:1. Сразу после завершения встречи на вопросы журналистов ответили главные тренеры команд, а также игроки омского и московского клубов.

Первый матч нового сезона КХЛ! «Авангард» выиграл и не стал брать кубок «Ястребы» впервые с 2013 года обыграли ЦСКА в основное время.

«Мы должны через это пройти, это всё только на пользу»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему в воротах «армейцев» играл Ларс Юханссон, а не Илья Сорокин.

— Недостаточно были заряжены на атаку, поэтому нам не хватило, чтобы выиграть у организованной команды. Ребята старались, в нежелании их не обвинить. Была проблема недоконцентрации. Голы не очень игровые, тяжело было взломать организованную оборону. Мы должны через это пройти, это всё только на пользу.

— Почему играл Юханссон, а не Сорокин и не выбила ли шайба Чудинова вашего вратаря из колеи?

— Он потом 30 минут играл, не пропустил. В жизни всё случается. Большие игроки тем и отличаются, что они могут выйти из этой ситуации. Ребята на лавке хотели помочь Ларсу, здесь всё нормально. Что касается Сорокина, то он провёл тяжёлый прошлый сезон. У него план подготовки был спланирован уже весной. Мы знали, что первые два матча будет играть Ларс.

— Сильно изменился «Авангард» по сравнению с финалом?

— Все делают выводы и после поражений, и после побед. Мне трудно судить, я не знаю, что сделал Боб. Но они готовились к нам, как и мы готовились к ним. В хоккее всё решают нюансы, сегодня в нюансах они лучше, чем мы.

— Капризов начал в третьем звене. Это эксперимент?

— Нет, просто сегодня мы начали так, как заканчивали. Это было справедливо. В том плане, что мы обнулились, каждый должен зарабатывать своё место, в том числе и Кирилл. ЦСКА давно не команда одного звена. Это команда четырёх звеньев. Нет акцента на звено лидеров или что-то ещё. В больших командах всё решает коллектив.

— Секачу нужно время для адаптации?

— Он же тоже человек. Новая команда, партнёры, другая обстановка. Было бы удивительно, если бы Секач был лучшим игроком в команде ЦСКА. Ему нужно время, но он взрослый парень. Играл в классной команде, выигрывал. Не думаю, что для него это стрессовая ситуация.

— Оцените игру Романова.

— Если защитник незаметен, значит, он играл хорошо. Для меня это так. Я на лавке не занимаюсь защитниками, но Саня мне сегодня в глаза не бросался, поэтому он сыграл хорошо.

— Как вам финский размер площадок?

— Пока я не готов оценить. Кубок мэра играли на одной, сейчас на другой, в поездке будем играть на третьей. Нужно через это пройти. Теоретически можно подготовиться, но пока ты практически лбом не стукнулся в борт – ничего непонятно. Парням тяжело, нужно время.

— Какой стандарт площадок вы бы поддержали?

— Я бы перешёл на финский.

«За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о чудо-голе Максима Чудинова и о сроках восстановления Дениса Зернова.

ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны

— Я горжусь своей командой. Мы здорово играли, действовали дисциплинированно. Пропустили первыми, но никакой паники не было.

— Почему не играл Войнов?

— У него травма. Небольшое повреждение, возможно, в следующем матче он уже сыграет.

— Вас удивило, что у ЦСКА в воротах играл Юханссон, а не Сорокин?

— Не знаю, по какой причине у ЦСКА в воротах был не Сорокин. Но это не мне решать.

— Есть задание Чудинову бросать с такой дистанции?

— За свою тренерскую карьеру я лишь несколько раз видел, когда шайбы забрасывают от синей линии. Когда это делает один и тот же игрок… Возможно, он станет лучшим бомбардиром, не заходя в зону нападения.

— Вписаны ли эти броски в систему?

— У ребят есть свобода действий. У нас есть определённые установки, но при этом ребята сами принимают решение. Главное — поражать ворота соперников. Вспомните, как Чудинов забрасывал похожие шайбы в серии плей-офф с «Барысом». Если он хочет наносить такие броски, то разрешения спрашивать не нужно.

— Какая ситуация с Зерновым?

— У Зернова была операция, он выбыл из строя на 5-6 месяцев.

— Что скажете о слухах и негативной информации вокруг Никиты Щербака? Говорят, он снимает квартиру за огромные деньги, с ним могут разорвать контракт.

— Это всё пустые слухи. Он отличный молодой игрок. Мы здорово поговорили, у нас отличные отношения. За последние несколько лет играл не так много, как хотелось бы. Сейчас ему надо получить уверенность, которая важна в нашем деле. Я расстроен информацией в прессе о том, что мы хотим продать игрока. Если есть новости – мы их объявляем. Если нет, то я не знаю, зачем люди выдумывают разные слухи. Мы хотим, чтобы Щербак снова получал удовольствие от игры. Это не такой быстрый процесс. Но это моя работа, и я буду её делать.

Щербак: я отвык от русской речи, тяжело, но ребята помогают

«Я даже не помню, сколько уже Чудинов таких забил»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов попробовал разобраться в причинах поражения от «Авангарда».

«Забили мало. Играли как в финале, может, где-то скорости были поменьше. Гол Чудинова? Не знаю, надломил ли он нас, не было такого. Нам просто нужно было отыгрываться и всё. Ничего страшного, пропустили. Надо было дальше играть. Да, не каждый раз такие шайбы забрасываются. Я даже не помню, сколько уже Чудинов таких забил. В том году все, наверное, видели. Нам не хватило реализации, голов. Стараюсь просто выходить и играть. Не обращать внимания, меняются ли партнёры по звену», — сказал Капризов.

«Не обращаю внимания на траекторию, уже на автомате получается»

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов рассказал о своём голе.

«Можно сказать, что в Питере провёл тренировку своего броска. В створ не попал, но всё равно забили. Сегодня удачно получилось. Как понимаю, что вратарь не готов к моему броску? Забил несколько голов, уверенность появилась. Секрет моего броска – просто в створ попасть. На тренировках отрабатываю бросок, в конце остаюсь. Не обращаю внимания на траекторию, уже на автомате получается.

Не ругают ли на скамейке за подобные броски? Если я в ворота попадаю, она отскакивает в угол. Это наш стиль, в давление идём сразу. Шайба всё равно в зоне, так что какая разница, даже если не проходит передача.

Не обращаю внимания на других хоккеистов с сильным броском, никто из них не восхищает. Со шведскими вратарями контракт не заключал. Просто случайность, что получается забивать Карлссону, Юханссону. Удача на моей стороне.

Тот сезон мы уже забыли. Это была первая игра, надо было взять два очка. К каждой игре сейчас будем готовиться. Самое важное – побеждать в каждом матче.

Не удивило, что поставили Юханссона, а не Сорокина. Это было решение тренерского штаба ЦСКА. Нам главное в свой хоккей играть, без разницы, кто в воротах.

Для команды, конечно, важно было победить в этом матче. Важна каждая победа. Этот матч с ЦСКА – очень серьёзный, важный матч», — заявил Чудинов.