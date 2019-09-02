Бес попутал! Вратарь «Спартака» так начудил, что испортил дебют Знарка

«Спартак» в прошлом сезоне дал бой СКА в плей-офф и проявил себя командой с характером, которая будет биться, несмотря ни на что. Но амбиции команды по прежнему выше, чем результаты в чемпионате, и для исправления ситуации был приглашён Олег Знарок – один из самых интересных тренеров КХЛ. Его можно любить, ненавидеть, но равнодушным он не оставляет никого. Он дважды становился чемпионом с «Динамо», приводил к Кубку Гагарина СКА, а сборную России – к олимпийскому золоту. Новая глава его карьеры должна получиться не менее захватывающей, потому что задачи в «Спартаке» у него самые большие, при том что команду топовой пока никак не назвать.

Знарок собирал команду под себя – были приглашены Патрик Херсли, Александр Кутузов, Денис Кокарев, Геннадий Соловьёв. Правда, сам тренер намекал на вынужденные финансовые рамки – всё-таки в СКА таких проблем у него не было, а тут пришлось привыкать к новым условиям. Хотя и в таких условиях Знарок тоже был – ХК МВД на заре КХЛ никак нельзя было назвать богатой командой.



Первый официальный матч в новом клубе Знарку выпало провести в Риге – городе, с которым его многое связывает. Здесь он играл в 1980-х и был неизменным лидером атак. Здесь же он начинал свою тренерскую карьеру (не в «Динамо», а в клубах латвийского чемпионата и в сборной Латвии). Отсюда же и верный помощник Знарка Харийс Витолиньш и, по совпадению, и двое нападающих красно-белых Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш. Оба, кстати, внесут свой вклад в первую официальную игру под руководством нового тренера.



Задача «Спартака» осложнялась ещё и тем, что рижане в этом сезоне собрали симпатичную команду и на предсезонке последний раз проигрывали ещё в начале августа, после чего одержали пять уверенных побед. Москвичи же выглядели совершенно неубедительно на Кубке мэра Москвы, не набрав за турнир ни одного очка.

Провал Знарка перед стартом сезона КХЛ. Что не так со «Спартаком»? Сам тренер пеняет на слабые действия в обороне и невыполнение игрового задания.

«Спартак» тяжёло катит и много удаляется

Хозяева играли острее, было видно, что команда уже сработалась, игроки прекрасно понимают друг друга и чувствуют уверенность в себе. Беспалову с первых минут пришлось трудиться. «Спартак» же напирал на силовую борьбу, а в атаке не получалось ровным счётом ничего. Игроки действовали несогласованно, с трудом выходили из своей зоны и проходили среднюю, а до ворот Гудлевскиса в первом периода почти не добирались. Только Хохлачёв на экваторе периода нанёс первый бросок в створ. Оставалось только хитовать и бить – в один момент Яков Рылов едва не отметелил Сергея Гимаева, который ударил в голову Анатолия Никонцева.



Знарок хмурил брови – команда явно не показывала то, что он от неё хотел. Но по ощущениям, «Спартак» банально не отошёл от бешеных нагрузок – команда выглядела тяжёлой, игроки нигде не успевали и плохо катились. Отсюда и постоянные задержки клюшкой и другие удаления. Цыплаков и Майоров одновременно схватили по две минуты, и рижанам хватило 25 секунд, чтобы реализовать своё первое большинство в сезоне. Втроём «Спартак» ничего не смог сделать, когда Улльстрём так хитро выскочил из-под опеки и отдал Якобу Берглунду.

Только получив собственное большинство, гости смогли подтянуть статистику по броскам – несколько раз заряжал Херсли, прицеливался Кутейкин. В формате «пять на четыре» красно-белые явно больше всего рассчитывают на могучие броски защитников-бомбардиров, но получается у них пока не слишком хорошо.

Карсумс забивает бывшей команде

«Спартак» более или менее пришёл себя к середине второго периода, когда провёл первую затяжную смену в зоне атаки в равных составах. Майоров бросал с близкой дистанции, но соперник бросился под шайбу. Карсумс сыграл на добивании, но забить не смог, зато сделал это буквально в следующей смене, когда гости получили ещё один шанс поиграть в большинстве – это Гиллис сбил с ног не владеющего шайбой Зубова.



Момент решили латыши. Карсумс проиграл вбрасывание, но Херсли поборолся за шайбу, отдал на Даугавиньша, а тот сделал отличный пас на партнёра. Карсумс бросил идеально.

«Спартак» выровнял счёт, но не игру. Наоборот, динамовцы тут же прибавили и с ещё большим рвением стали наседать на ворота Беспалова. Берглунд мог делать дубль, потом Макмиллан бросал в упор, но шайба полетела выше ворот. А красно-белые всё удалялись и удалялись, но, надо признать, «четыре на пять» не пропускали.



В третьем периоде рижане продолжили атаковать, и только благодаря Беспалову «Спартак» не пропустил ещё. Впрочем, и «Спартак» опасно огрызался – Карсумс выскочил со скамейки запасных и мог выводить свою команду вперёд. Было ясно, что игра идёт до первой ошибки. Даугавиньш в очередной раз пытался прорваться к воротам, но забить не смог, зато заставил Мейю ошибиться и выбросить шайбу за борт за три минуты до конца. Как ни ругался Гиртс Анкипанс, удаление было бесспорным.

Знарок взял тайм-аут и выпустил Даугавиньша и Карсумса, которые уже нащупали игру. Но не забили. Снова заряжали Херсли, а затем и Кутейкин, но Рига отбилась, и всё решил овертайм.

Самый курьёзный гол

Вратари иногда выбегают из ворот к синей линии, если есть возможность первым успеть к шайбе и нейтрализовать атаку соперника. Когда получается это сделать, выходит зрелищно. Когда нет, смотрите видео победного гола рижского «Динамо».

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Никита Беспалов по прозвищу «Бес», отчаянно спасавший свою команду на протяжении всей игры, переоценил свои спринтерские навыки и пропустил курьёзнейший гол. И винить, кроме самого себя, в этом некого. Шайба катилась, Беспалов бежал к ней с одной стороны, Картер Эштон – с другой, столкновение было неизбежно. Шайба, вратарь, защитник «Спартака» и нападающий «Динамо» встретились, столкнулись, и в этой неразберихе даже было непонятно, кто же всё-таки коснулся шайбы. Снаряд покатился в ворота, «Спартак» проиграл.



Что ж, конфузы случаются, но дебют Знарка был испорчен. Красно-белым должно быть вдвойне обиднее потому, что к концовке игры они ощутимо добавили, но всё равно уезжают из Риги лишь с одним очком.