Новую звезду КХЛ поставили на место в драке. Ткачёв получил по делу

Владимир Ткачёв из СКА – новая яркая звезда лиги. Форварда, подписавшего летом трёхлетний контракт с питерским клубом, сразу же стали сравнивать с Панариным и Гусевым и лепить из воспитанника омского хоккея образ очередной Мессии для Санкт-Петербурга.
Что ж, к этому можно было относиться скептически, учитывая не самый мощный бэкграунд Ткачёва, но на начало сентября все оптимистичные прогнозы оправдываются. Лучший снайпер межсезонья тащит на себе первое звено СКА и выигрывает матчи для своей новой команды. Видимо, летний разговор с Романом Ротенбергом существенно повлиял на Владимира.
Ткачёв на старте двенадцатого сезона лиги совсем другой, нежели он был в ещё в прошлом году в Уфе. От Владимира исходит какая-то непоколебимая уверенность в своих силах и заряженность на борьбу – в прошлые годы у Ткачёва частенько были проблемы с мотивацией. Теперь же он не только рисует крутые комбинации в тройке с Йори Лехтеря и Сергеем Плотниковым, но и проводит драки. Более того, Ткачёв сам на них напрашивается!
Вот, что произошло между Ткачёвым и хоккеистом «Трактора» Русланом Карлиным в сегодняшней игре в Челябинске. После обычного единоборства в углу площадки, Владимир неожиданно закипел и ткнул оппонента клюшкой в спину. Карлин подъехал к Ткачёву за объяснениями, и всё это вылилось в драку.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Надо сказать, что Ткачёва в этом эпизоде поставили на место. Излишняя уверенность талантливого форварда в своих силах привела к тому, что он, во-первых, поступил некрасиво, ударив соперника со спины, а во-вторых, ввязался в совершенно не своё дело. Навыками драки на льду Ткачёв владеет слабо, это было хорошо заметно в ходе клинча с Карлиным.
Конечно, никто не требовал от миниатюрного по хоккейным меркам Ткачёва победы в кулачном поединке. Плохо для Владимира здесь другое – видимо, он слегка зазнался. Увидел, что у борта с ним потолкался скромный Карлин и решил немного «покачать права». Не вышло – статус игрока СКА и новой звезды КХЛ нисколько не впечатлил игрока «Трактора», немедленно призвавшего Ткачёва к ответу.
Впрочем отметим, что к чести Ткачёва, эта не красящая его драка никак не повлияла на игру Владимира в Челябинске. Она была великолепна. В первом периоде Ткачёв одним движением оставил не у дел Демченко и забросил красивую шайбу с пятачка.
А в овертайме в одиночку сотворил победный гол для Сергея Плотникова.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В результате у Ткачёва в Челябинске хет-трик Горди Хоу, на старте сезона Владимир – просто красавец. Вот только хочется, чтобы возросший статус больше никак не влиял на его человеческие качества.
- 4 сентября 2019
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