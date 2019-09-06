В погоне за мечтой. Кто из молодых россиян попробует пробиться в НХЛ

Совсем скоро в НХЛ открываются лагеря для новобранцев, которым предстоит биться за попадание в основные тренинг-кемпы и бороться за внимание тренерского штаба. Почти 50 российских хоккеистов будут принимать в них участие.

«Бостон Брюинз»

н. Павел Шэн, з. Алексей Соловьёв



Новички «мишек» сыграют с 6 по 9 сентября на турнире в Баффало, на предварительном этапе «Бостон» ждут матчи с «клинками», «Питтсбургом» и «Нью-Джерси». Что касается Павла Шэна, то бронзовый призёр МЧМ-2019 имеет хорошие шансы проявить себя, поскольку является одним из самых опытных в лагере новобранцев. Если повезёт, то уфимец может навязать конкуренцию канадцу Джеку Студничке, которого эксперты ставят в третье звено «Брюинз». У 24-летнего Алексея Соловьёва задача более скромная — успешно дебютировать в АХЛ после студенческого уровня.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

н. Алексей Липанов, н. Михаил Шалагин, з. Олег Сосунов



«Тампа» будет играть в Теннесси, и главными звёздами среди новичков будут братья Фут — Нолан и Кэл, а также лучший бомбардир АХЛ среди новичков Алекс Барре-Буле. 20-летний Липанов в прошлом сезоне с переменным успехом отыграл в лиге Онтарио за «Китченер» (30 очков в 61 матче, показатель полезности «-36») и четыре матча провёл во взрослой Лиге восточного побережья. Липанову предстоит дебютировать в АХЛ, как это годом ранее сделал Олег Сосунов, у которого шансов проявить себя чуть больше.



Спартаковец Михаил Шалагин был выбран на драфте 2019 года, и самый ценный хоккеист регулярного чемпионата МХЛ может побороться за попадание в основной лагерь «молний».

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«Оттава Сенаторз»

н. Виталий Абрамов



Новички «Сенаторз» будут играть в Белвилле, где сразятся с «Монреалем» и «Виннипегом». Абрамов, который оказался в «Оттаве» после обмена из «Коламбуса», будет одним из самых опытных, поскольку в прошлом сезоне играл в АХЛ и даже успел провести один матч за основной состав «сенаторов». Учитывая тот факт, что состав «Оттавы» достаточно сильно омолодился, Абрамов обязан попадать в основной тренинг-кемп и бороться за место в составе.

«Торонто Мэйпл Лифс»

н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Егор Коршков, в. Максим Жуков



«Торонто» будет играть на представительном турнире новичков в Траверс-Сити, где своих новобранцев проверят 8 клубов НХЛ.



Семён Дер-Аргучинцев неплохо отыграл прошлый сезон в молодёжной лиге Онтарио (46 очков в 62 матчах), но конкуренция слишком высока, да и опыта игры на взрослом уровне у 18-летнего москвича пока нет. Калининградцу Максиму Жукову, который играет за океаном уже четвёртый сезон, в этом году предстоит дебютировать в АХЛ, а форвард Михаил Абрамов, имеющий опыт выступлений в ВХЛ, имеет шансы быть приглашённым в основной тренинг-кемп. Главное же внимание российских болельщиков в среди новичков «Торонто» будет приковано к Егору Коршкову, которому нужно произвести хорошее впечатление на наставника фарм-клуба Шелдона Кифа, и тогда у габаритного форварда будут шансы дебютировать в основе «кленовых» где-нибудь в конце регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси Дэвилз»

н. Михаил Мальцев, н. Никита Попугаев, з. Никита Охотюк



Новички «дьяволов» будут играть на турнире в Баффало, и всё внимание экспертов будет обращено на первого номера драфта Джека Хьюза. Все трое россиян были в летнем лагере развития, и наибольшие шансы проявить себя будут у нападающего Михаила Мальцева, имеющего опыт выступлений в КХЛ и шведской SHL.



Попугаев, сыгравший в концовке прошлого сезона в АХЛ, имеет все шансы быть на виду в фарм-клубе, а 18-летний Охотюк получит возможность увидеть, что требуется для дальнейшего прогресса — свой сезон он проведёт в лиге Онтарио.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

н. Виталий Кравцов, з. Егор Рыков, в. Игорь Шестёркин



Российский отряд «синерубашечников» можно назвать самым интересным во всей лиге. По всем предварительным раскладам Кравцов вместе с Каапо Какко и Адамом Фоксом должен дебютировать в НХЛ в нынешнем сезоне, поэтому в лагере новичков обязать быть одним из лучших.



22-летний Рыков и 23-летний Шестёркин в особом представлении для российских болельщиков не нуждаются, но с большой долей вероятности начнут сезон в АХЛ с перспективой дальнейшего прогресса. И если вратарской вакансии в «Рейнджерс» пока нет, то Рыков, если сумеет не повторить ошибок Алексея Береглазова, имеет шанс для вызова наверх по ходу сезона.

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«Коламбус Блю Джекетс»

н. Никита Коростелёв, н. Егор Соколов



«Коламбус» — пятикратный победитель турнира новичков в Траверс-Сити, поэтому к данным матчам «мундиры» относятся с особым уважением. 22-летний Коростелёв провёл прошлый сезон в АХЛ, где отыграл неплохо, набрав 13 (3+10) очков в 31 матче. Если россиянин сможет навязать конкуренцию Александру Тексье, которого прочат в третье звено «мундиров», то шансы на попадание в основу могут стать реальными. Габаритный Соколов, наколотивший 57 очков в 68 матчах прошлого сезона в Лиге Квебека может приглянуться Джону Торторелле, но для дебюта за «Коламбус» нужно будет сначала заслужить вызов в АХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс»

н. Руслан Исхаков



Исхаков продолжит играть за университет Коннектикута, где он в прошлом сезоне набрал 21 (6+15) очко в 32 матчах.

«Филадельфия Флайерз»

н. Михаил Воробьёв, н. Герман Рубцов, н. Егор Замула, в. Кирилл Устименко, н. Егор Сердюк



22-летний Воробьёв вплотную подошёл к тому, чтобы конкурировать за место в основе «Флайерз», где он на 15 матчей появился в прошлом сезоне. Рубцов, который моложе Воробьёва на один год, также будет на карандаше у тренерского штаба «Филадельфии», поскольку был выбран в первом раунде драфта-2016, а в прошлом году неплохо сыграл за «фантомов» (10 очков в 14 матчах). 18-летний воспитанник «Сибири» Егор Сердюк был очень результативен в прошлом сезоне в лиге Квебека, но его время претендовать на место в основе придёт чуть позже.

«Вашингтон Кэпиталз»

з. Александр Алексеев, в. Илья Самсонов



19-летний Алексеев после трёх лет в молодёжной WHL должен дебютировать за фарм-клуб. Что касается Ильи Самсонова, то он мог бы оказывать большую конкуренцию второму номеру «Вашингтона» Фениксу Копли, но прошлый сезон в «Херши» получился очень неоднозначным — лишь 89,8% отражённых бросков в 37 матчах.

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«Нэшвилл Предаторз»

н. Яков Тренин, н. Егор Афанасьев



Для 22-летнего Тренина нынешний тренировочный лагерь станет определяющим: контракт с «Нэшвиллом» заканчивается, а сезон в АХЛ может стать для него уже третьим подряд. Несмотря на не самую плохую статистику (33 очка в 74 матчах за фарм-клуб), Яков так и не был вызван в основу, поскольку конкуренция среди молодых игроков «Предаторз» достаточно велика — чего стоит только присутствие в лагере новичков финского снайпера Ээли Толванена. У 18-летнего Афанасьева всё впереди — его ждёт первый сезон в лиге Онтарио.

«Виннипег Джетс»

в. Михаил Бердин, н. Сергей Попов



21-летний Бердин очень неплохо выступил в АХЛ в прошлом сезоне, отразив 92,7% бросков в 23 матчах. Уфимец должен пробиться в основной тренировочный лагерь, где имеет шансы навязать конкуренцию второму номеру «Джетс» Лорану Броссуа. 19-летний Попов продолжит играть в лиге Онтарио.

«Колорадо Эвеланш»

н. Игорь Швырёв



21-летний магнитогорец Швырёв в прошлом сезоне выступал в АХЛ, где не был особо заметен — 13 очков в 57 матчах за «орлов». Контракт форварда действует ещё два сезона, поэтому есть время для того, чтобы прибавить и попасть на заметку к наставнику «Колорадо» Джареду Беднару, который любит работать с молодёжью.

«Миннесота Уайлд»

н. Матвей Гуськов, н. Дмитрий Соколов



Александр Хованов перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли в левой ноге и на турнире новичков играть не будет. У Дмитрия Соколова есть шансы попасть в основной тренинг-кемп и оказать конкуренцию за место в составе: в прошлом сезоне 21-летний омич набрал 30 (16+14) очков в 60 матчах в АХЛ.

«Сент-Луис Блюз»

н. Клим Костин, н. Алексей Торопченко.



Оба россиянина попали в основной тренировочный лагерь, состав которого «музыканты» уже объявили. От Костина руководство «Блюз» вправе ждать большего, поскольку два сезона в АХЛ получились достаточно средними, и вызова в основу «Сент-Луиса» он пока не дождался. Торопченко на уровне АХЛ сыграл только один матч, но был результативен в лиге Онтарио, где его клуб стал чемпионом.

«Аризона Койотс»

в. Иван Просветов, н. Ярослав Лихачёв



20-летний москвич Просветов в нынешнем сезоне должен дебютировать в АХЛ и, при удачном стечении обстоятельств, будет претендовать на место в «Аризоне» на следующий год. 18-летний Лихачёв пока играет в молодёжной лиге Квебека, где вызывает интерес у многих специалистов благодаря хорошей технике и катанию.

«Сан-Хосе Шаркс»

н. Иван Чехович, н. Артём Иванюженков, н. Владислав Котков, н. Данил Юртайкин, з. Артемий Князев, з. Николай Кныжов



В стае «акул» россиян достаточно много, а наилучшие шансы на то, чтобы претендовать на место в основе, у Ивана Чеховича. В прошлом сезоне он набрал 105 очков в 66 матчах лиги Квебека и успешно дебютировал в АХЛ (1 гол, 3 передачи в пяти матчах). Болельщики «Шаркс» уже ждут Чеховича в составе, прогнозируя ему позицию в третьем звене вместе с Мелкером Карлссоном и Диланом Гэмбрелом.

«Вегас Голден Найтс»

н. Павел Гоголев



Сын нынешнего наставника «Сибирских снайперов» продолжит играть в лиге Онтарио, где ему удалось неплохо выступить в прошлогоднем плей-офф (3 гола, 7 передач в 24 матчах). Конкуренция за место в «Вегасе» очень высока, а россиян, как показала практика, в стане «рыцарей» не очень жалуют.

«Калгари Флэймз»

в. Артём Загидулин, з. Александр Елесин, н. Дмитрий Завгородний



24-летний Загидулин рискнул перебраться в Северную Америку после четырёх сезонов в КХЛ, однако, даже учитывая хронические проблемы «Калгари» с вратарями, ему пока необходимо привыкнуть к североамериканскому стилю игры — сезон он начнёт в АХЛ, как и защитник Елесин. Завгородний был результативен в бывшем клубе Сидни Кросби «Римуски Океаник» (64 очка в 67 матчах), но претендовать на место в основе сможет только через год.

«Эдмонтон Ойлерз»

з. Дмитрий Саморуков, н. Кирилл Максимов



Саморуков должен стать одним из лидеров нынешнего «Бескерсфилда» в АХЛ, поскольку прошлый сезон в лиге Онтарио получился очень успешным (45 очков в 59 матчах). Учитывая проблемы «нефтяников» в линии обороны, нельзя исключать вызов Саморукова в основу «Эдмонтона» ближе к концу сезона. 20-летний Максимов также должен дебютировать за фарм-клуб.