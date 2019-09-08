Знарок уже «подвис» в «Спартаке». Он может недоработать сезон

Перед стартом регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 вокруг «Спартака» было чересчур много шума. Дело в том, что красно-белых возглавил Олег Знарок. Тренер, выигравший олимпийское золото со сборной Россией и завоевавший со СКА Кубок Гагарина. Знарок не работал целый год, поэтому его появление в тренерском штабе «Спартака» восприняли с энтузиазмом.



В прошлом сезоне, напомним, красно-белых тренировал Вадим Епанчинцев, но, не справившись с работой, он был уволен генеральным менеджером Алексеем Жамновым. На лавку пришлось вставать самому Алексею Юрьевичу. Кстати, тренировать у него получается хорошо. Жаль, что олимпийский чемпион Альбервиля больше расположен к менеджерской работе.

Итак, перед началом нынешнего сезона Жамнов поверил в Знарка. Более того, сам Олег Валерьевич, соскучившийся по работе, с энтузиазмом принял новый для себя вызов.



«Задачу на сезон мы уже обговорили: пройти в плей-офф как можно дальше. В данной ситуации первый раунд уже никого не устроит. Надо менять стереотип «Спартака», сложившийся в последние годы, и двигаться дальше шаг за шагом. Так что задачи большие.



Сразу видно, что Знарок хочет работать. Можно сказать, что в КХЛ он вернулся голодным. После перерыва он хочет вновь доказать, как здорово умеет работать. Он же и в ХК МВД, и в «Динамо», и в СКА добивался результатов. Главное — сколотить команду. Чтоб был настоящий коллектив единомышленников, без «пассажиров», — отмечал Жамнов в интервью «Матч ТВ».



Действительно, голод по работе у Знарка был, однако этот тренер привык трудиться в зоне комфорта и сильным составом. Взять хотя бы московское «Динамо», с которым Знарок долгое время шумел в КХЛ, или же СКА. Да и в сборной России, мягко говоря, Знарку было грех жаловаться на состав.



«Спартак» же в свою очередь обладает достаточно скромным по меркам КХЛ бюджетом. Отсюда и далеко не самый сильный состав, в своём большинстве возрастной.

Провал Знарка перед стартом сезона КХЛ. Что не так со «Спартаком»? Сам тренер пеняет на слабые действия в обороне и невыполнение игрового задания.

«Я скучал по ежедневной работе с командой и благодарен руководителям «Спартака» за приглашение. Человеку, который всю свою жизнь связан с хоккеем, уже непросто брать в работе длительные паузы. С другой стороны, у меня появилась возможность больше времени побыть с семьёй, которая для меня была и будет на первом месте.



Будем создавать команду. По одному ничего выиграешь. Я же помню, что у болельщиков «Спартака» есть девиз: один за всех и все за одного. Вот по этому принципу и будем играть. Вы знаете, равнодушных людей у меня в команде не будет. Мы будем сражаться, невзирая на то, какая команда будет на той стороне площадки.



Поставлена ли задача перед командой на сезон? Алексей Жамнов в недавнем интервью сказал, что первый раунд уже никого не устроит. Меня — тоже», — отметил сам Знарок, прекрасно понимая, что спрос с него, даже несмотря на не самый сильный состав, будет большим.

О том, что у тренера будут проблемы на новом месте работы, мы писали ещё по ходу предсезонных турниров. Точнее, эти самые проблемы начали вырисовываться ближе к концу предсезонки, когда «Спартак» буквально провалился на Кубке мэра Москвы, проиграв на турнире все матчи.



Спартаковцы смотрелись как-то разобранно, без огонька в глазах. Многие сходились во мнении, что москвичи находились под нагрузками. Постойте, но ведь под ними тогда находились все клубы КХЛ.



Не закончились проблемы «Спартака» и после предсезонных турниров. Собственно, это читалось, поэтому какой-то сенсацией подобные вещи не назовёшь. По сути, спартаковцы при Знарке выстрелили лишь единожды, когда переиграли в Ярославле «Локомотив», забросив несколько шайб за короткий промежуток времени. В остальном же – сплошной негатив.

Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.

«Спартак» начал сезон поражением от рижского «Динамо», не сдюжив с рижанами в столице Латвии. Дальше, после победы над «Локомотивом», был проигран принципиальный для «Спартака» и самого Знарка матч московскому «Динамо». Уже после той неудачи вокруг фигуры Олега Валерьевича поползли различные слухи.



Однако и поражением от московских динамовцев дело не закончилось. Домашнюю игровую серию «Спартак» начал встречей с другим «Динамо» — минским. Худшей командой межсезонья. Клубом, который на 99% не попадёт в плей-офф в Западной конференции. Вы удивитесь, но Знарок и его команда снова умудрились уступить.



До схватки со «Спартаком» «зубры» проиграли все свои три матча в основное время, выглядев в них удручающе. Но в Москве коллектив Крэйга Вудкрофта на удивление сумел победить в основное время – 5:4.

«Динамо» сделало Знарку плохо. Забыло его и обыграло «Спартак» Знарок впервые встретился с «Динамо» в «Спартаке» и проиграл. Всё решил невероятный Хиетанен.

Более того, по ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 4:2, но тренерский штаб хозяев выпустил нити игры из своих рук, команда посыпалась, а соперник сделал счёт равным – 4:4. При этом счёте команду серьёзно подвёл форвард Александр Хохлачёв, проваливающий старт сезона. Хохлачёв схлопотал удаление, ставшее для красно-белых ключевым. 5:4 – победа Минска.



Да, определённый кредит доверия у Олега Знарка был и, наверное, по-прежнему есть. Но постоянно так продолжаться не может. Если его команда не придёт в себя в ближайших матчах, то сам Знарок может отправиться вслед за Йозефом Яндачем. Пока в спартаковском доме всё грустно.