«Беда, теперь девчонки не будут меня любить». Овечкин вёл блог 12 лет назад

Сегодня Александр Овечкин – лидер среди хоккеистов мира по подписчикам в соцсетях. За его «твиттером» и «инстаграмом» следят миллионы людей. А 12 лет назад нападающему было 22, это был его третий сезон в НХЛ. Он уже был мегакрут, но у него ещё не было ни «Морис Ришаров», ни Кубка Стэнли, он даже ни разу не играл в плей-офф. Его волосы ещё не тронула седина, зато были целы зубы. Тогда же он вёл блог на «Чемпионате».



Кстати, в том сезоне Овечкин забил 65 голов (с тех пор никто так много не забивал), выиграл свои первые «Харт», «Морис Ришар» и «Лестер Пирсон», «Вашингтон» занял первое место в дивизионе и наконец-то попал в плей-офф, но проиграл в первом раунде. Овечкин отправился на чемпионат мира в Квебек, где Россия выиграла золото. Так что ведение блога ему нисколько не помешало.

Фото: sasha-ovechkin.livejournal.com

Олимпиада

«Самое моё яркое воспоминание за хоккейную карьеру – Олимпиада».



«Высшей наградой для хоккеиста является золото Олимпиады».



Впервые Овечкин попал на Олимпиаду в 2006 году. Забил пять голов, в том числе победную шайбу в четвертьфинале с Канадой. Правда, на большее тогда сборную России не хватило, она всухую проиграла и финнам в полуфинале, и чехам в матче за третье место.

С тех пор Овечкин участвовал ещё в двух Олимпиадах, но так ярко больше не играл (не считая зубодробительного хита на Ягре в Ванкувере). Мечта об олимпийском золоте живёт в нём до сих пор – два года назад Овечкин даже пытался поднять на бунт игроков НХЛ и заявлял, что поедет на Игры, даже если лига ему не разрешит. На бунт никто не поднялся, лига не разрешила, Овечкин в Пхёнчхан не поехал и болел за сборную России, сидя у телевизора.



Можно сказать, Пекин-2022 – его последний шанс стать олимпийским чемпионом. На тот момент ему будет 36 лет, и он верит, что НХЛ отпустит игроков в Китай.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.

«С Малкиным мы не друзья»

«Многие спрашивают про мои отношения с Евгением Малкиным. Ничего особенного про них я сказать не могу. Тот факт, что у нас были жёсткие столкновения на льду, — это абсолютно нормально, играем-то мы в хоккей, а не в шахматы. Никаких конфликтов между нами нет, и мне даже удивительно, что так много людей про это спрашивают и так активно интересуются. С Евгением мы действительно не друзья, как он сказал в одном из интервью, но это абсолютно нормально. Словом, у нас обычная борьба игрока против игрока и ничего более».



«Вашингтон» и «Питтсбург» — враги, но вражда Овечкина и Малкина началась не сразу. Александр даже заманивал Евгения поскорее приехать в НХЛ, а на Играх в Турине они жили в одном номере. Пересуды о неладах между двумя россиянами начались как раз в сезоне-2007/08, когда в одном из матчей Малкин мощным хитом вырубил Овечкина. С тех пор они не давали друг другу спуску в очных встречах. Тогда-то Александру и задали вопрос.



Малкин недоумевал, почему Овечкин за ним постоянно «охотится». Александр парировал тем, что на льду друзей нет. Уже позже, в 2009 году, Малкин расскажет, что летом 2007-го Овечкин ударил его агента Геннадия Ушакова, когда вся компания развлекалась в ночном клубе. После этого друзья перестали общаться.



Потом они всё-таки помирились, не без помощи Ильи Ковальчука. Устроили совместное шоу на Матче звёзд, а в 2009-м, когда «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в плей-офф, Овечкин пожелал Евгению выиграть Кубок Стэнли (и он выиграл).

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

«Путин – классный мужик»

«После визита к Путину у меня самые-самые приятные впечатления остались. Классный мужик!».



Овечкин всегда крайне уважительно относился к президенту России, а несколько лет назад даже создал движение Putin Team в поддержку главы государства. «Я не жалею. Наоборот, только рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента. Почему не говорю о политике? А говорить пока нет смысла. Слушайте, кто-то говорит, а кто-то — делает. Правильно? Так вот, мой принцип — лучше делать, чем говорить», — говорит Александр.

Овечкин — о Putin Team: рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента

Фото: РИА Новости

13-летний контракт

«Контракт на 13 лет — это же здорово! Я играю за «Вашингтон» и хочу это делать и впредь, хочу выигрывать с этой командой и ни о каком «надоедании» здесь не может быть и речи. В конце концов, есть много игроков, отыгравших в одном клубе всю карьеру».

Этот контракт Овечкин заключил в середине сезона-2007/08, он продолжает действовать и сейчас. Естественно, россиянину не надоело играть за «Кэпиталз», он переписал все возможные рекорды клуба, а год назад выиграл свой первый Кубок Стэнли – что может быть лучше? Только звание обладателя «Конн Смайт Трофи» в придачу, который Овечкин тоже получил. Сейчас Александр жалеет, что не выбил больший срок соглашения. Говорит, дураком был.

Овечкин — о контракте: дурак, надо было ещё четыре года добавлять

«Девчонки не будут любить»

«Одна беда у меня тут случилась )) В игре с «Атлантой»… Наверное, знаете?.. Так вот, 16 швов наложили… и ещё я зуб потерял ((



Теперь, наверное, красивые девчонки меня не будут любить… ))))».



Да-да, фирменная беззубая улыбка Овечкина стала настолько привычной, что уже начинаешь забывать, что когда-то у него все зубы были на месте. В матче с «Атлантой» он получил клюшкой по зубам, но в блоге немного слукавил.



«Выгляжу круто, девчонкам нравится, ведь я как воин», — рассказывал он американским журналистам. Изначально Овечкин планировал починить зуб, но затем решил этого не делать.