Эта молодёжь выберет КХЛ, а не НХЛ. Таланты для нашего хоккея из ниоткуда

Последний совет директоров запомнился в первую очередь введением пола зарплат и неожиданным решением по скрытой аренде, с которой долго и безуспешно пытались бороться, и в итоге легализовали и «возглавили бардак». Однако без интересных идей от менеджеров не обошлось. «И самое главное – чтобы «лимитчик» тоже мог быть иностранцем. Из североамериканской, швейцарской, немецкой, любой другой лиги, но который будет соответствовать уровню команды и повысит определённый интерес. Пусть за рубежом почувствуют, что мы тоже можем переманивать к себе хороших хоккеистов, которым 18-20 лет. Это было воспринято с интересом», — действительно, от рассмотрения такого необычного предложения президента ЦСКА Игоря Есмантовича тяжело отказаться.

Зацепило и председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, который, видимо, настолько обеспокоен недостачей легионеров в «Авангарде», что пошёл чуть дальше и сформулировал, возможно, новую доктрину КХЛ под названием «Наш ответ Чемберлену». Руководитель омичей явно что-то подозревал – через несколько часов после окончания совета директоров игрок «Северстали» 19-летний словак Адам Лишка станет одним из соавторов разгромной победы над «Авангардом» (5:1), забросив первую шайбу в ворота «ястребов».

Революция от ЦСКА и споры об аренде. Главные итоги совета директоров КХЛ «Куньлунь» оштрафован за безобразие в Шэньчжэне. В КХЛ заверяют – такого больше не повторится.

Неужели в Череповце опередили время? Чтобы не отставать от «Северстали» и быть готовым к труду на европейском рынке и обороне заграничных талантов от североамериканской экспансии, соберём экспериментальную пятёрку игроков (и вратаря), возможно, претендующих на почётное звание «лимитчика» в КХЛ. Драфтованные в НХЛ не учитываются, как и те, кто попал в различные рейтинги драфта 2020 г. Это должны быть таланты, которых заметят, взрастят и воспитают в КХЛ.

Хорошков: «Северсталь» развивает молодых игроков, а не набирает легионеров

з. Максимиллиан Глёцль, 2002 г.р. (Германия)

Клуб: «Кёльнер-Хайе» (Германия)

Пока в Северной Америке только-только осознают перспективу разрастающегося немецкого рынка молодых хоккеистов (привет Морицу Зайдеру), нужно играть на опережение и везти немецких талантов в КХЛ. Защитник Максимиллиан Глёцль, по утверждениям скаутов, возможно, самый талантливый защитник после Зайдера. Габаритный, при этом быстрый, с хорошим катанием. Стал одним из творцов возвращения юниорской сборной Германии в элиту, в молодёжной немецкой лиге набрал 14 очков в 17 матчах. Подписал в мае контракт со взрослой командой, но сезон, скорее всего, начнёт в команде второго дивизиона «Бад Наугейм». В отличие от некоторых партнёров по сборной (Тим Штуцл, Лукас Райхель, Ян Петерка), в многочисленных рейтингах предстоящего драфта НХЛ не фигурирует, так что в случае принятия «ответа Чемберлена» Глёцля нужно оперативно везти на огранку в КХЛ.

з. Максимиллиан Глёцль, 2002 г.р. (Германия) Фото: haie.de

з. Марко Стаха, 2002 г.р (Словакия)

Клуб: «Дукла» (Словакия)

Марко поступательно развивается в «Дукле» — сначала стал двукратным чемпионом юниорской лиги, затем выиграл молодёжку. В прошлом сезоне в «Дукле» U20 был одним из трёх игроков 2002 года наряду с неподражаемым Мартином Хромьяком, выбивающим больше очка за игру, и уже уехавшим в Северную Америку Самуэлем Крайчем. Набрал 17 очков в чемпионате и ещё добавил семь в плей-офф. На мемориале Глинки у Словакии, казалось, хватает талантов в обороне – Самуэль Княжко, Оливер Фатул, 15-летний Симон Немец, но в итоге самым полезным игроком сборной, занявшей предпоследнее 7-е место, стал именно Стаха («+5»). Сейчас Марко выступает за юниорскую сборную Словакии в словацкой молодёжной лиге и ожидает дебюта за взрослую «Дуклу». Марко, конечно, вряд ли претендует на ведущие роли в команде, но в качестве лимитчика от него подвигов и не потребуется. Серьёзного интереса в Северной Америке к нему нет – можно и в КХЛ попробовать, да и Лишке не будет так одиноко.

н. Адам Найман, 2001 г.р. (Чехия)

Клуб: «Либерец» (Чехия)

Адам уже в прошлом году претендовал на драфт НХЛ, но выбран не был. Техничный центр, плеймейкер – в прошлом году дебютировал в Экстралиге, но в основном играл в команде «Бенатки» во втором дивизионе, набрав 10 очков. Найман не слишком удачно провел ЮЧМ (два очка), что, возможно, отпугнуло менеджеров НХЛ. Чешские юниорские лиги он перерос, опыт во взрослом хоккее есть, позиция дефицитная, игрок сборной – Найман явно может пригодиться командам КХЛ.

н. Аарне Интонен, 2001 г.р (Финляндия)

Клуб: ТПС (Финляндия)

Как правило, всех перспективных финнов берут на карандаш в Северной Америке, особенно если они выступают за юниорские сборные. На мемориале Глинки в 2018 году Аарне стал одним из немногих, кто в поле зрения скаутов не попал и соответственно остался без драфта, хотя даже разжился заброшенной шайбой в отличие от, например, Саарелы (выбран «Чикаго») и Парссинена (выбран «Нэшвиллом»). Лидер атак и ведущий игрок молодёжного «ТПС», помимо мемориала Глинки-Грецки, зацепил ЮЧМ, где заработал два очка.

Уже в этом сезоне в Молодёжной лиге набрал пять результативных баллов в пяти играх, но в ТПС полный набор центрфорвардов (только Илари Филиппула и Лаури Корпикоски чего стоят), и пробиться в основу Аарне будет очень тяжело. Вышло бы что-то на грани фантастики: Итонену не давали шансов в Финляндии, он приехал в КХЛ и в условной «Сибири» (там приживаются финны-центрфорварды) ему стали доверять, и он стал звездой.

н. Макс Вальгрен, 2001 г.р (Швеция)

Клуб: МОДО (Швеция)

Для Макса прошлый год сложился как нельзя удачно – швед завоевал серебро на мемориале Глинки, стал чемпионом с молодёжным МОДО, а затем выиграл ЮЧМ. Среди старших товарищей по МОДО Вальгрен стал третьим бомбардиром команды, набрав за регулярку и плей-офф 43 (20+23) очка. Вальгрена характеризуют как бесстрашного, агрессивного форварда, который умеет забивать. В Швеции молодые игроки, как правило, не задерживаются и уезжают в Северную Америку при любой возможности, и снайперов с бомбардирами в России мы не увидим точно – но с универсальным Вальгреном можно попробовать договориться.

н. Макс Вальгрен, 2001 г.р (Швеция) Фото: eliteprospects.com

в. Тобиас Анчичка, 2001 г.р. (Германия)

Клуб: «Лукко» (Финляндия)

Тобиас в 18 лет уже успел поиграть на взрослом уровне за «Айсбэрен», сменить Германию на Финляндию. В молодёжном «Лукко» в юниорской СМ-Лиге является не только единственным немецким игроком, но и единственным иностранным вратарём. По коэффициенту надежности (1,67) и проценту отражённых бросков (94%) Анчичка входит в топ-5 лиги. Возможно, это будущий Колциг, Грайсс или Эндрас, стоит присмотреться.