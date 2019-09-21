«Спартак» забил три гола за 40 секунд! Такое повторится ещё не скоро

И ведь в соперниках была лучшая команда сезона, которая ещё не проигрывала. До сегодняшнего дня.

Только «Чемпионат» написал, что у «Спартака» всё плохо (команда проиграла семь из девяти первых матчей сезона), как красно-белые нанесли мощный ответный удар. Настолько сильный, что пошатнулся даже главный лидер КХЛ – непобедимый «Автомобилист».

«Спартак» провалил старт сезона. Кто виноват, что всё плохо? Слабая селекция и слепая вера в тренера отправили команду Знарка в аутсайдеры.

Уже не непобедимый. В нынешнем сезоне у екатеринбуржцев точно не получится повторить мощный старт, который они выдали год назад – 18 побед подряд. Тогда «Автомобилист» смогли остановить только в середине октября, и сделал это сильный «Барыс».

«Спартак», который в последнее время с трудом забивал (три гола «Магнитке», а до этого – два сухих поражения подряд), опять прорвало. Даже прослеживается некая тенденция – во всех трёх победах «Спартак» переживал неожиданный всплеск и забивал пачками. Четыре гола за пять минут «Локомотиву», три за четыре минуты рижскому «Динамо», но сегодня они переплюнули сами себя.

Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.

В Екатеринбурге всё шло своим чередом – «Автомобилист» забил в большинстве и был готов уходить на перерыв, ведя в счёте, но тут случился гол «Спартака» за секунду до сирены. Красно-белые отчаянно атаковали, пытаясь отыграться, Дэн Секстон после дальнего броска не смог подхватить шайбу, на неё устремился Александр Хохлачёв и разыграл стремительную комбинацию с Артёмом Фёдоровым.

Видеообзор первого периода можно посмотреть на сайте КХЛ.



Перерыв спартаковцы не заметили и бросились добивать «Автомобилист», едва вернулись на лёд. На дальнюю передачу под гибридный проброс первым успел возрастной Юньков, опередив основного защитника соперника Алексея Василевского. Хозяева поплыли, видимо, не ожидали такой прыти от «Спартака».



Между первой и третьей шайбой гостей прошло всего 40 секунд, и вновь великолепно действовал Хохлачёв (которого коллега в статье тоже критиковал). Александр увидел подключение Якова Рылова и отдал ему на пустой угол.



Три гола за 40 секунд – это не рекорд КХЛ, но очень близко, и совершенно точно самый быстрый результат за последние 10 лет. Только СКА в сезоне-2009/10 забивал быстрее (трижды в течение 28 секунд).

«Автомобилист» был в нокдауне, но ещё не в нокауте, и вскоре немного пришёл в себя и сумел отыграть один гол. Правда, «Спартак» играл самоотверженно, блокировал все броски, но затем сам ошибся. Сначала Хомченко замешкался с шайбой за воротами, потом Мэйсек выиграл борьбу у Никишина, выехал на бросковую позицию и забил, от конька Херсли.

Видеообзор второго периода можно посмотреть на сайте КХЛ.



Москвичей это не смутило, а «Автомобилист» не взбодрило. Максим Гончаров вскоре забил четвёртый гол – сам перехватил шайбу в средней зоне, сам без помех подъехал к воротам, сам бросил с острого угла и попал в сетку рикошетом от маски Коваржа. «Автомобилист» выглядел сам не свой, и это уже «Спартак» смотрелся быстрее, свежее, более мотивированным и сконцентрированным. Особенно в третьем периоде, когда с лёгкостью «поддушивал» атаки соперника, планомерно пытался забить ещё и со спокойствием мамонта не дал «Автомобилисту» устроить финальный навал.



«Спартак», что ты творишь! Пусть для красно-белых это только третья победа в сезоне, эта команда умеет приятно удивлять, а такой успех обязательно придаст сил Олегу Знарку, который пропустил выезд по состоянию здоровья.