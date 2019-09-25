Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот

Понятие о дерби и принципиальных битвах прошлого в современном хоккее постепенно размывается: ушли в прошлое войны между «Детройтом» и «Колорадо», нет былой страсти в матчах «Монреаля» и «Торонто», и даже недавно образовавшееся соперничество между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» как-то снизило градус. В этом свете встречи «Айлендерс» и «Рейнджерс» выглядят одним из островков стабильности и по-прежнему вызывают особый интерес, к которому примешивается и соперничество между разными районами одного города, и даже приклеенные ярлыки классовых различий: гламурно-щёгольскому «Рейнджерс» противостоят «рабоче-крестьянские» «островитяне».

«Эти броски, как удар по лицу». Что пишут о дебюте Панарина в «Рейнджерс» Никто не ожидал, что россиянин сразу же начнёт творить такие вещи в составе нового клуба.

На предсезонке команды провели репетицию будущих сражений, и эта «примерка» целиком и полностью осталась за «синерубашечниками». У них вернулся в состав Артемий Панарин, который вышел в привычном сочетании первой тройки с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем. Продолжает биться за место в составе и Виталий Кравцов, которого пока наигрывают в связке с Бреттом Хауденом и Каапо Какко.



Именно Виталий открыл счёт на третьей минуте, завершив комбинацию с участием защитников Брэди Шея и Джейкоба Трубы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Прошло ещё восемь минут, и свою порцию аплодисментов заработал Панарин. Вернее, вся его распасовка с Павлом Бучневичем была просто восхитительной: Хлебушек подобрал шайбу в своей зоне, протащил её по флангу, затем сделал передачу на Павла и быстро получил ответный пас. За точным броском в касание дело не стало и эта шайба стала для «Рейнджерс» победной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

«Не могу дождаться старта сезона! Настолько круты эти парни», «Классные русские, просто классные», «Вот как выглядит настоящий русский сговор», — восторженно писали североамериканские болельщики в «Твиттере», радуясь эффектной шайбе.



В середине третьего периода «Айлендерс» удалось отыграть один гол за счёт усилий Джордана Эберле, но за 16 секунд до финальной сирены всё тот же Панарин забил в пустые ворота, оформив дубль и укрепив победный счёт.

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«Они неплохо пошумели. Когда трёх таких опытных хоккеистов объединяешь вместе, то начинается шоу «Гарлем Глобтроттерс». Это был очень хороший вечер для нашей первой тройки, они забили очень красивый гол. Будем работать, и я надеюсь, что они станут ещё лучше», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.



Сами хоккеисты первого звена «рейнджеров» с удовольствием выходят на лёд вместе, хотя общение между Панариным и центрфорвардом Микой Зибанеджадом по-прежнему затруднено из-за того, что Артемий не говорит по-английски.



«Как продвигается мой русский? Увы, его просто нет. Но это работает. Бучи нам всё переводит. С этими двумя парнями очень приятно играть, а что касается разговоров, то во время тренировок мы говорим только какие-то короткие ключевые вещи, которые и так все знают. Я пытаюсь сыграться с Панариным, но не слишком много думаю об этом. Предпочитаю, чтобы всё случилось само. Артемий — очень умный хоккеист. В его действиях я подметил очень много интересного. Говорить об этом я не буду, но Панарин может принести нам огромную пользу. И в любом случае, это будет весело», — заявил Зибанеджад.