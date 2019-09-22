Кто и как усилился в НХЛ. Обзор трансферов на Западе

«Чемпионат» продолжает рассказывать о том, как команды НХЛ провели лето. На очереди Западная конференция.

Кто и как усилился в НХЛ. Обзор селекции на Востоке «Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.

Победители

«Колорадо Эвеланш»

Ключевые контракты: н. Назем Кадри, н. Андре Бураковски, н. Валерий Ничушкин, з. Никита Задоров (переподписан), н. Йоонас Донской



Даже с учётом того, что «Колорадо» до сих пор не подписал Микко Рантанена, в Денвере подбирается очень неплохая банда. Финский бомбардир уже близок к тому, чтобы заключить новый договор на 6-8 лет и не пропустить старт сезона, а если это всё же произойдёт, то Рантанена есть кому подстраховать. Россияне Ничушкин и Владислав Каменев предельно мотивированы, чтобы остаться в НХЛ, а с приобретением Бураковски и Донского глубина состава и вариативность в атаке только увеличилась. Обмен Тайсона Бэрри в «Торонто» и приобретение Назема Кадри позволит «лавинам» добавить в цепкости, и прямо сейчас «Колорадо» очень похож на претендента на Кубок Стэнли.

«Нэшвилл Предаторз»

Ключевые контракты: н. Мэтт Дюшейн.



У «хищников» больше нет Пи Кей Суббэна, который зарабатывал $ 9 млн, и освобождённые деньги генеральный менеджер «Предаторз» Дэвид Пойл использовал достаточно эффективно. Дюшейн, завершавший предыдущий сезон в «Коламбусе», станет идеальным для «Нэшвилла» центром второго звена, поскольку от действий Кайла Турриса тренерский штаб часто был не в восторге. Трио центров «Нэшвилла» сейчас стоит очень дорого (Джохансен и Дюшейн — по $ 8 млн, Туррис — 6), но команда отчаянно пытается усилить свою результативность и спецбригаду большинства, игра которой в прошлом сезоне хромала. Теперь важно найти для Дюшейна правильных партнёров: Гранлунд и Крейг Смит получат первый шанс. Если эта связка заработает, то «хищники» получат столь желаемую голевую поддержку из глубины состава и снова станут претендентами на самые высокие места.

«Даллас Старз»

Ключевые контракты: н. Кори Перри, н. Джо Павелски.



Назовите ключевую проблему «Далласа» в прошлом году и сможете увидеть, что Павелски способен её решить практически в одиночку. Год назад «звёзды» забивали в среднем 2,55 гола за матч, и у них был только один нападающий помимо Сегина, Бенна и Радулова, кто набрал более 30 очков. Павелски в каждом из шести предыдущих сезонов набирал в среднем 0,8 очка за встречу, а в прошлом чемпионате наколотил 38 голов при средней эффективности бросков 20,2%. Павелски эффективен и при «вторых шансах», и толкотне у ворот, и на чистом льду.



Что касается Кори Перри, то попытка его воскрешения уже не выглядит столь удачной, поскольку форвард сломал ногу в начале сентября и может не успеть восстановиться к началу регулярки. Но мотивация у бывшего снайпера сумасшедшая, и если здоровье не будет подводить, то с хорошими партнёрами он сможет вспомнить, как забивать голы. За последние 184 матча он забросил только 42 шайбы — в былые времена он смог бы выбить эту цифру за один сезон.

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«Чикаго Блэкхоукс»

Ключевые контракты: в. Робин Ленер.



«Чикаго» был нужен хороший подстраховщик для основного голкипера Кори Кроуфорда, который мучается из-за постоянных травм. В лице номинанта на «Везину» Робина Ленера «чёрные ястребы» получили не просто сменщика, а полноценного первого номера, готового жертвовать своим игровым временем ради командных дел. За свою вратарскую линию «Чикаго» в предстоящем сезоне заплатит аж $ 11 млн, но даже такая цена выглядит для «Блэкхоукс» выгодной. Кроуфорд может не бояться, что его травматизм может подвести команду и сможет нормально восстановиться. У Ленера, который почему-то не смог остаться в «Айлендерс», появится новый шанс показать своё мастерство и заработать хорошее игровое время.

Проигравшие

«Эдмонтон Ойлерз»

Ключевые контракты: в. Майк Смит, н. Алекс Чейссон, н. Маркус Гранлунд.



Генменеджеру Кену Холланду удалось сделать несколько неплохих подписаний для усиления глубины состава — Томаш Юрчо и Райли Шихэн способны помочь на определённых отрезках чемпионата. Но «нефтяники» по-прежнему остаются командой двух человек — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Если кто-то из них травмируется, или же его настигнет спад, «Эдмонтон» постигнет настоящая катастрофа. Приглашение Майка Смита тоже выглядит спорным — в прошлом сезоне вратарь-ветеран был одним из худших в лиге, хотя играл за команду с неплохой обороной.

«Бурдасов уже тренируется с Макдэвидом». Канада ждёт его дебюта за «Эдмонтон» Там вообще не знают, чего ждать от российского хоккеиста. Или он станет звездой, или вылетит из команды после пары матчей.

«Сан-Хосе Шаркс»

Ключевые контракты: н. Джо Торнтон (переподписан), з. Эрик Карлссон (переподписан).



Главные претензии к «акулам» заключаются в том, что команда не смогла усилить вратарскую линию, где Мартин Джонс и Аарон Делл не могут превратить неплохой коллектив в реальную силу для покорения вершин плей-офф. Кроме того, с уходом Донского и Павелски глубина состава у «Шаркс» стала заметно хуже, и менеджмент не смог компенсировать эти потери.

«Ванкувер Кэнакс»

Ключевые контракты: н. Брок Бёзер (переподписан), н. Николай Голдобин (переподписан), з. Тайлер Майерс.



Генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг сделал всё, чтобы клуб снова не вышел в плей-офф. У «Ванкувера» есть два потрясающих молодых хоккеиста — это форварды Брок Бёзер и Элиас Петтерсон, но на этом кадровые успехи «Кэнакс» заканчиваются. Вместо того, чтобы продолжать планомерное строительство молодого коллектива, Беннинг зачем-то выписал сумасшедший пятилетний контракт защитнику Тайлеру Майерсу с окладом в $ 6 млн и пунктом о невозможности обмена.

«Виннипег Джетс»

Ключевые контракты: н. Морриси (переподписан), н. Копп (переподписан).

Трудно назвать победителем команду, которая максимально далека от заключения нового контракта со своей главной звездой — речь о финском форварде Патрике Лайне. Да, Лайне показал себя парнем с непростым характером и прошёлся даже по главному тренеру Полу Морису, заявив, что тот ставит его играть в звене с не самыми квалифицированными партнёрами. Но на данный момент у «Джетс» свободно $ 15 млн под потолком зарплат, а Лайне и Кайл Коннор находятся без новых договоров. Похоже, что первый раунд драфта действительно станет потолком, но только не зарплат, а турнирных перспектив «Виннипега».

«Калгари Флэймз»

Ключевые контракты: в. Кэм Тальбо, в. Давид Риттих (переподписан), н. Сэм Беннетт (переподписан).



«Калгари» все хорош, за исключением вратарской линии. Взять вратаря из «Эдмонтона» — уже большой грех для всех болельщиков «огоньков», а взять плохого вратаря из «Эдмонтона» — это просто катастрофа. Возможно, Кэм Тальбо сможет поднять свою статистику, выступая за команду с хорошей обороной, но пока его приглашение никак нельзя расценить, как решение проблемы с голкиперами.