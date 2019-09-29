Самое дурацкое правило в КХЛ. 10 лет назад легально отменяли чистые шайбы

Все мы прекрасно помним, из-за чего отменяли голы в прошлом сезоне КХЛ. Трёхмерная площадь ворот, визуальная помеха вратарю, движение конька в любом направлении – мы сумели пережить весь этот бред и в новый чемпионат вступили с серьёзными поправками в правила. В сентябре 2019-го высосанных из пальца отменённых шайб особо и не припомнить.

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Но всё это цветочки по сравнению с тем, что творилось в нашей лиге ровно десять лет назад, в сентябре 2009-го. В КХЛ умудрились придумать и ввести пункт в правила о взятии ворот, противоречащий самому смыслу игры в хоккей.

Уход от субъективизма и появление видеоарбитров

Собственно, всё началось с того, что КХЛ озаботилась спорной трактовкой правила 470 – «пассивное нахождение игрока в площади ворот». Проблема стара, как мир. Мешает хоккеист, находящийся во вратарской голкиперу, или не мешает – конкретных параметров для определения этого нюанса не существует, нужно разбирать каждый эпизод. В своде правил ИИХФ прописано: «если атакующий игрок находится в площади ворот в тот момент, когда шайба пересекает линию, и никоим образом не влияет на возможность вратаря остановить шайбу, то гол засчитывается». То есть, решение о помехе или её отсутствии голкиперу всегда принимает судья, и это нормально.



Но в КХЛ десять лет назад подошли к этому вопросу оригинально. Взяли и избавили арбитров от мучительных размышлений о взаимодействии вратаря и игроков соперника на пятачке. «Взятие ворот не будет засчитано, если вратарь находится в площади ворот, а атакующий игрок стоит в площади ворот или въезжает в площадь ворот в момент взятия ворот», — гласил пункт 4 статьи 471, принятой в оборот в межсезонье-2009. Говоря простым языком, КХЛ собралась отменять каждое взятие ворот, при котором во вратарской площади находилась любая часть амуниции атакующего игрока. По сути, из хоккея решили просто «вырезать» зону «пятачка», откуда, как известно, приходит большая часть голов.



«Мы хотели уйти от субъективности при принятии решения судьями», — объяснял тогда этот пункт правил глава департамента судейства КХЛ Александр Поляков. От субъективности, безусловно, ушли, ведь судьи теперь чётко знали параметры отмена шайбы, но уткнулись в голый формализм и противоречие законам логики – голы отменялись вне зависимости от того, мешал игрок атакующей команды голкиперу или нет.



При этом в КХЛ уменьшили вратарскую площадь и сняли ответственность с арбитров матча о принятии финального решения, введя должность судьи видеоповторов.

Фото: mhk.khl.ru

«Чтобы уйти от субъективизма и чтобы игрок мог находиться ближе к голкиперу, мы уменьшили вратарскую площадь. Затем ввели должность судьи видеоповторов, чтобы он мог четко определять: заехал хоккеист в площадь ворот – гол не засчитывается, нет – фиксируется взятие ворот. Теперь нападающий может находиться ближе к воротам. Пожалуйста, стой, добивай, бросай… Этим нововведением мы ухудшили жизнь голкиперу. Но как его защитить? Решили, что, если в момент взятия ворот голкипер находится в своей площади и игрок атакующей команды заезжает туда, шайба не засчитывается», — рассказывал Поляков.



Самое любопытное, что этот нюанс в правилах был взвешенным и коллективным решением. «Объявили об этом нововведении еще в июне. Все руководители команд дружно согласились. Совет директоров лиги утвердил это решение. Никто никого не заставлял», — удивлялся глава департамента судейства КХЛ.



Действительно, никто никого не заставлял. Потому что в теории всё выглядело складно – понятные параметры правила, никакого усмотрения судьи, и, следовательно, нулевая вероятность предвзятого решения. Все равны перед законом – эта идея выглядела заманчиво. Но началась регулярка и выяснилось, что революционная поправка к правилам взятия ворот хоть и уравнивает все команды в лиги, но порой абсолютно противоречит здравому смыслу.

Как работала «уловка 471»?

Вряд ли нужно лишний раз говорить, какое количество шайб в хоккее забрасывается с пятачка. Речь даже не о тех, что с мясом засовывают за линию ворот. Все основные подставления клюшки и добивания происходят именно оттуда. При этом нахождения во вратарской игроки нападения стараются избегать, но представить себе эту зону полностью свободной от любых предметов амуниции (в основном клюшки, коньки) решительно невозможно. Но по новому правилу десять лет назад арбитры видеоповторов были вынуждены углубиться в формализм, и в КХЛ стали происходить такие отмены голов, за которые просто становилось стыдно. Это уже был не хоккей, а какой-то другой вид спорта.

"Уловка 471" "Чемпионат.ру" - о поправках, не в курсе которых оказался "Авангард", когда забивал "Динамо", первой победе "Локомотива" и первой шайбе рекордсмена Даллмэна.

Александр Поляков тогда отмечал, что по прошествии полусотни матчей набралось около двадцати спорных эпизодов, связанных со взятием ворот в момент нахождения игроков во вратарской. Бесспорно, были моменты, которые действительно заслуживали скрупулёзного рассмотрения. Но порой доходило до откровенного абсурда.



Самыми запоминающимися эпизодами стали шайбы, заброшенные форвардами «Авангарда» и «Магнитки» Антоном Курьяновым и Сергеем Фёдоровым в ворота московского «Динамо» и СКА соответственно. Голы чистые, красивые, но отменённые. В обоих случаях нападающие забивали относительно дальним броском, но в момент пересечения шайбой линии ворот кто-то из партнёров буквально на миллиметры заезжал во вратарскую, никоим образом не мешая голкиперу. Результат – отмена гола, вот как работал тот пункт правил.

Курьянов: они что, по миллиметру будут измерять? Нападающий "Авангарда" - о двух незасчитанных шайбах в ворота "Динамо", автором и "соавтором" которых он был, "новых правилах" и том, как ломают игры.

Стоит ли говорить, что большая часть голов теперь могла стать предметом рассмотрения видеогол судьи? Клубы обращались к последней инстанции по поводу и без, ведь тогда ещё и близко не было наказания за неправильно взятый запрос. Можно вспомнить эпизод из матча СКА – «Металлург» Новокузнецк. «Кузня» открыла счёт усилиями Александра Головина. Чистый гол, и всем очевидно, что нет никакого игрока во вратарской. Но арбитр более пяти минут пытается удостовериться в этом на видео, матч затягивается, хоккей превращается в абсурд.

Или вот ещё момент. В Астане «Барыс» принимает «Ладу». В одном из эпизодов игрок хозяев буквально вталкивает тольяттинца в площадь собственных ворот, после чего шайба оказывается в сетке. Гол, естественно, отменяется, хотя избежать попадания в запретную зону форвард «Лады» никак не мог. И смешно, и грустно.



В КХЛ хотели уйти от субъективизма, но на выходе получили самое дурацкое правило, которое только можно было придумать. Это было именно наше ноу-хау, нигде в мире не судили подобным образом. Кстати, меньше споров о пресловутом «засуживании» не стало, ведь персона арбитра видеоповторов оставалась окутана тайной. «На мой взгляд, не совсем правильно, когда решение, засчитывать гол или нет, принимает местный видеосудья», — Пётр Воробьёв на одной из послематчевых пресс-конференций выразил суть общих сомнений.

Дух игры победил уже через месяц

Недовольство новым правилом росло, да и в лиге понимали, что так больше продолжаться не может. Регулярку ещё можно было сыграть, но в плей-офф эта поправка могла привести к серьёзным скандалам. Чемпионат-2009/10 стартовал 10 сентября, но уже через две недели президент КХЛ заявил, что на ближайшем заседании судейского комитета лиги решение о новом правиле может быть пересмотрено. «Этим решением судейский комитет хотел исключить субъективизм, но уже сейчас понятно, что это правило действует слишком формально, и так можно у игроков вообще отбить желание идти на пятачок», — говорил тогда Медведев.

Фото: РИА Новости

Александр Иванович уже тогда заботился о духе игры и за два дня до заседания был практически уверен в отмене нелепого правила: «Нам известно мнение и болельщиков, и тренеров, и игроков, и мы не хотим, чтобы формалистика шла вразрез с духом игры. Судят два арбитра, и они вполне могут разобраться, была помеха вратарю или нет».



29 сентября 2009 года на общем собрании руководства КХЛ и клубов было принято решение об отмене вызвавшей столько споров поправки к правилам игры. Справедливость восторжествовала, лига вернулась к общепринятым трактовкам спорных эпизодов, связанных с нахождением игрока в площади ворот. Это решение ожидалось и выглядело неминуемым после того, как по совершенно формальным и надуманным по мнению подавляющего большинства игроков, тренеров, руководителей клубов и болельщиков причинам были на старте чемпионата отменены несколько «чистых» голов, вероятно влиявших на ход и исход матчей. Кроме того, количество обращений к видео-судьям по поводу взятия ворот в течение одного матча начинало становиться уже смешным.



Самое дурацкое правило в истории КХЛ не прожило и месяца, лига сумела принять мудрое и логичное решение и вовремя закрыть театр абсурда.