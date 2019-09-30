У «Магнитки» всё плохо. Величкин объяснил, почему

«Металлург» потерпел очередное поражение, проиграв в Балашихе «Авангарду» со счётом 2:3. После матча на вопросы журналистов ответил вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин, который объяснил причины слабой игры команды на старте сезона.

«Магнитка» опустилась на дно. Такого КХЛ ещё не видела Магнитогорский «Металлург» — худший клуб лиги прямо сейчас. Вы можете в это поверить?

«Мы же не сдаемся, руки не подняли, паники никакой нет»

— У нас очень хорошие игроки, все четыре линии. И вратари, и нападение, и оборона, но команды пока нет. Наверное, так просто команда не рождается, по сути, на 50 процентов — новая команда. Получилось так, что случилась перестройка. Все хотят выигрывать, зарабатывать очки, голы и передачи, но, к сожалению, быстро так не бывает. Рождение происходит в муках, но мы видим, что команда борется, сражается, очень упорно работает на тренировках. Была серьёзная встряска, когда поменяли тренера, но нос никто не вешает. Надеюсь, что команда родится в ближайшем будущем. Мы видели, что при Йозеф Яндаче у «Металлурга» нет никакой игры. Поэтому с президентом клуба решили, что, пока не поздно, надо начинать всё заново.



— Почему такой слабый результат?

— Нельзя говорить, что такое начало — результат провальной предсезонки Яндача. Были учтены все ошибки предсезонки прошлого сезона, тренерский штаб во главе с Йозефом старался найти что-то новое. Мы уделили внимание физподготовке. Думаю, что, наверное, мы слишком сильно старались, перестарались. Но постепенно команда приходит в себя. В конце предсезонки, когда надо было наигрывать тактику и стратегию, у нас девять человек сидели в лазарете, и мы наигрывали молодёжь. База физическая была заложена, а игровая, думаю, придёт в ближайшее время.



— Нет ли ощущения, что Магнитка может стать русским «Сент-Луисом»?

— А почему нет? Мы же не сдаемся, руки не подняли, паники никакой нет. Конечно, психологически очень тяжело, мне очень тяжело, я не привык к такой ситуации. Пока команды нет, но она в зародыше и вот-вот родится и даст о себе знать.

«Когда Илью снимали, я ему сказал, что сегодня ты стал настоящим тренером»

— Как вы договорились с Воробьёвым, которого раньше сами увольняли?

— Судьба игрока, тренера в спорте, любого менеджера – в любой момент тебя могут уволить. Когда Илью снимали, я ему сказал, что сегодня ты стал настоящим тренером. Ты выигрывал, проигрывал, завоевал два Кубка Гагарина, но ни разу не был уволен. Поэтому в том момент я ему так сказал. Всякое в жизни бывает, мы ещё встретимся. Так оно всё и получилось.

«Кушали с сыном шницель, а тут звонок!». Как Воробьёв вернулся в «Магнитку» Бывший рулевой сборной России и СКА Илья Воробьёв рассказал нам о всех нюансах возвращения в Магнитогорск.

— Как вы относитесь к фразе Владимира Юрзинова-старшего, который сказал, что надо остановить поток иностранных тренеров?

— Клуба надо уделять больше внимания воспитанию тренеров. Мы попытались, когда брали Майка Кинэна, сделать тренера из Ильи Воробьёва. Я считаю, что сделали. Он доказал болельщикам и себе, что у него есть знания и умения. Кроме того, у нас Виктор Козлов пришёл игроком, а стал тренером. Растёт, развивается. Дениса Платонова поставили ассистентом тренера молодёжной команды. Денис семимильными шагами набирается опыта. Пригласили Юру Панова, потому что Платонов сказал, что ему нужно поучиться на главного тренера. Денис сказал, что должен научиться основным моментам.

— Но вы пригласили Йозефа Яндача…

— Так просто не было никого. Мы в тот год перебрали огромное число тренеров. Канадского тренера, пенсионера опять привозить? Мы привозили Кинга, Кинэна, при котором на эмоциях первый год сработало. А дальше-то всё. Мы видим, что у Кинэна и у нас не получилось, и дальше не пошло. Мы готов российских тренеров, а кто ещё готовит? Ну «Трактор» подготовил Гусманова, Тертышного, воспитали Гатиятулина. А кто ещё, какой клуб? Разина по кругу крутят? Назарова по кругу крутят? Хотя я думаю, что Назаров имеет право на работу, Разин тоже. Только пока никому ничего не может доказать. Это общая проблема, иностранцы, конечно, не нужны.

«Металлург» не готов? Не знаю, о чём это Воробьёв». Яндач – об увольнении Мешали травмы, не хватало «домоседов» и спасибо Величкину за приглашение.

— Интересно.

— Вы думаете, что иностранец – это хорошо? Когда иностранец в команде – это огромные хлопоты. Как ему жить, как возить его семью, как обеспечить психологическую устойчивость, когда он один, без семьи. Это разница менталитетов. Все тренеры-иностранцы — это головная боль для менеджеров. Но от безысходности мы их приглашаем.

«Вы думаете, что в Магнитогорск игроки в очередь что ли стоят?»

— В прессе пишут о вашей возможной отставке. Как вы на это реагируете?

— А у кого возникают эти вопросы?



— На разных интернет-ресурсах.

— Я же не выхожу на лёд и не забиваю. Не строю схемы. Что касается селекции, то летом шли другие разговоры. Кто-то называл нашу селекцию лучшей. Вы посмотрите, какие у нас четыре звена. Вряд ли мы ещё найдём такую команду. Может, исключая ЦСКА. Мне уйти нет проблем. Сдаться и уйти – самое простое. Давайте я вам дам обещание: если мы выиграем Кубок Гагарина, то я уйду. Я не буду стричься наголо, а просто уйду. Выиграю кубок, вручу его болельщикам и уйду.



— Вы не считаете, что на вас организована травля?

— Наверное, так интересно. Что хорошего писать про «Магнитку», про Величкина? Смотрите, что такое моя персона? Чаще всего мы выигрываем, а Величкин получает какие-то призы и награды. Как вы думаете, мои коллеги меня за это что, должны любить? Или болельщики тех клубов, которые ни разу ничего не выиграли? Нет, конечно. Мне и не нужна их любовь. Мне достаточно любви и уважения своих болельщиков, которым я всё доказал. Пришёл молодой мальчишкой, создал с Виктором Филипповичем (президентом «Магнитки» Виктором Рашниковым. – Прим. «Чемпионата») эту команду. Посмотрите, мы же играем на его личные деньги. Мы не играем на бюджетные деньги или финансы госкорпораций. Свои деньги он мог потратить на другие вещи.



— Это так.

— Вы думаете, что в Магнитогорск игроки в очередь что ли стоят? Я уже говорил, что сегодня для менеджера есть три фактора при комплектовании команды. Зарплата, но этот фактор уже не стоит на первом месте. В верхних клубах она примерно одинаковая. Второй фактор – это условия проживания. Это выходит на первые позиции. Никто из вас не знает, но Магнитогорск вычеркнули из городов, в которых плохая экология. Магнитогорск становится кристально чистым городом. Третий фактор – это статус. Этот фактор у нас и работает, ведь Магнитогорск – маленький город, нет прямых перелётов, в этом плане он непривлекателен.

Воробьёв спас Величкина от увольнения? В «Магнитке» снова пошли на полумеры Конфликт «Адмирала» с агентом и правильный пример от «Автомобилиста» — в итогах недели КХЛ.

«Я не могу уйти просто так, это будет предательство»

— Как вы держитесь, когда на вас льют грязь?

— Я не хочу никого оскорблять, но зачем я буду читать человека, который ничего не сделал, только стучит по клавишам. Меня обзывали, коверкали фамилию, обливали грязью. А я в ответ выигрывал. Мы с Виктором Филипповичем делали свою работу. Сперва я нервничал, а потом подумал: зачем? Хочу сказать этим людям, что всё, что они пишут, уходит в песок. Это уже никто не читает. Уйти просто так – это очень легко. Вы не представляете, какое давление я сейчас испытываю. Вы просто не представляете, так не живут. Я не могу уйти просто так, это будет предательство. Меня не так воспитали мама и папа. Я не хочу никого предавать.

— Вы согласны, что «Магнитка» держится на двух людях: вы и Рашников?

— «Магнитка» держится на металлургическом комбинате. Работяги там пашут, а Виктор Филиппович с самого начала и до самого конца вкладывает свои деньги. Мы живём по строгому внутреннему регламенту, бюджету. Мы обговариваем каждую копейку и работаем честно. Знаете, какой руководитель честный? Который долго работает. Потому что прийти на два-три года и заработать какие-то деньги и уйти – это самое простое. Я сделаю всё, что от меня зависит и даже больше. Выпрыгну из штанов в конце концов.



— Ждать ли в ближайшее время каких-то обменов?

— Этот процесс идёт, нельзя с уверенностью сказать «нет» или «да». Всякое возможно. Будет делаться всё, чтобы ускорить процесс роста команды.



— Что происходит с Мозякиным?

— Так не бывает, что он в прошлом году был хорош, а в этом году нет. Он нормальный. Действительно, Сергей пока не в своей тарелке, но он тот, кем был.



— Воробьёв не паникует?

— А что паниковать? Это самое лёгкое: поднять руки и запаниковать. Никто не дождётся.