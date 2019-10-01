«Магнитка» не будет русским «Сент-Луисом». Здесь всё слишком запущено

Яндач потерял команду ещё в прошлом году

Накануне, сразу после проигранного матча «Авангарду» в Балашихе со счётом 2:3, с журналистами пообщался вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, рассказавший о проблемах и состоянии команды. Геннадий Иванович в привычной для себя манере говорил много и ярко, но по нескольким пунктам его интервью есть вопросы.

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Величкин всячески пытался выгородить Йозефа Яндача. «Нельзя говорить, что такое начало результат провальной предсезонки Яндача. Были учтены все ошибки предсезонки прошлого сезона, тренерский штаб во главе с Йозефом старался найти что-то новое», — заявил функционер.

Дело в том, что чех на тренерском посту – кандидатура Геннадия Ивановича, который вёл с паном Йозефом длительные переговоры и лично с ним встречался. Признать, что приглашение Яндача изначально было обречено на провал, Величкин не захотел. Даже если посмотреть на работу чешского тренера со сборной своей страны, можно сразу увидеть, что ничего существенного этот специалист не добился. Как и почему он получил назначение в топ-клуб?



Йозеф Яндач потерял нити управления командой ещё в прошлом сезоне, его нужно было отправлять в отставку сразу после вчистую проигранного «Салавату Юлаеву» плей-офф. Но в руководстве клуба решили не прибегать к изменениям. В итоге получили то, что есть сейчас.

У хоккеистов «полетели» спины и пах

Нынешняя предсезонка у «Металлурга» явно не удалась, отсюда и все свалившиеся на клуб проблемы. Многие хоккеисты банально не готовы физически, кто-то играет на уколах и через боль.



Команду серьёзно перегрузили, в результате чего у хоккеистов массово «полетели» спины, а затем всё это начало перерастать в паховые травмы. Некоторые игроки и вовсе пропустили по полтора месяца предсезонных сборов. По сути, команда не готовилась к регулярному чемпионату в боевом составе, постоянно кого-то недосчитываясь.



Долго лечился Галузин, набравший в матче с «Авангардом» своё первое очко за «Металлург». Много пропустил Локтионов. С травмой коленей слёг Буйницкий, только недавно прилетевший из Германии с вынужденного лечения. Не до конца вылечился Кулёмин, через боль играет Тимкин, есть повреждение и у О'Делла.



И как тут настроить общекомандную игру? По сути, нынешняя «Магнитка» похожа на один большой лазарет, нежели на боеспособный и готовый решать большие задачи коллектив. Илье Воробьёву в этой ситуации можно только посочувствовать и пожелать набраться терпения.

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Комплектование команды

«Что касается селекции, то летом шли другие разговоры. Кто-то называл нашу селекцию лучшей. Вы посмотрите, какие у нас четыре звена. Вряд ли мы ещё найдём такую команду. Может, исключая ЦСКА», — ещё одна яркая фраза из интервью с Величкиным.



Но сейчас, по сути, весь состав команды – это и есть четыре взрослых звена, то есть явный недобор кадров. Заменить больных и травмированных некем. Именно поэтому в экстренном порядке в Магнитогорск вернули уже игравшего здесь Богдана Потехина, чтобы была хоть какая-то ротация.

Шесть из восьми защитников уральцев – игроки атакующего плана, из домоседов есть разве что Бирюков и Верещагин. Здесь тоже явный перекос в одну сторону. Хватает претензий и к легионерам магнитогорцев, которые должны быть на голову сильнее российских хоккеистов. И если к О'Деллу и Расмуссену особых вопросов нет, то Козун и Постма явно не соответствуют амбициям такого клуба, как «Металлург». Козун – свободный художник, но на маленьких площадках таким хоккеистам уже тяжело, а Постма просто оказался чужим в новой для себя команде. Ни в обороне не помогает, ни в атаке. Спрашивается, зачем было подписывать этих людей?

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Да, не так свежо, как хотелось бы, выглядит Сергей Мозякин, но природу не обманешь, и играть в 38 лет во всех матчах без перерыва – занятие непростое. Или же взять Локтионова. Этого нападающего подписывали на роль центрального нападающего как раз в пару к Мозякину, но в последнее время Андрею гораздо привычнее работать с краю, а в центре он практически не играл. То есть ошибок в селекции допущено немало.



Довольно забавно в сложившейся ситуации выглядит сравнение «Металлурга» с «Сент-Луисом», выигравшим в прошлом сезоне после неудачного старта Кубок Стэнли. Но давайте не будем забывать, что НХЛ – лига равных возможностей. В КХЛ же у «Металлурга» один из самых больших бюджетов, поэтому перед подписанием дорогостоящих игроков менеджменту нужно было тщательно анализировать их возможности и готовность вписаться в систему клуба, а не выкладывать деньги просто за имена. Если Илья Воробьёв вытащит команду со дна турнирной таблицы в сложившейся ситуации, то это можно будет назвать настоящим хоккейным чудом.