10 лучших лимитчиков на Востоке. Эти парни скоро будут рвать КХЛ

По регламенту КХЛ в заявке команды на отдельно взятый матч может быть 20 человек, включая двух вратарей. Однако можно увеличить количество хоккеистов в заявке до 22. Достаточно соблюсти пункт, пролоббированный некогда лично Владиславом Третьяком, и заявить двух молодых хоккеистов и тем самым обойти лимит. Хотите иметь 22 человека в заявке? Тогда заявляйте двух молодых россиян (одного до 19 лет и второго до 20 лет включительно) и наигрывайте их.

Возраст в данном случае определяется годом рождения хоккеиста. В этом году «лимитчиками» являются хоккеисты 1999 и 2000 годов рождения. Что до иностранных клубов, то на них этот пункт тоже распространяется, за исключением требования относительно российского гражданства – данный вопрос российских функционеров, естественно, не волнует. В прошлом году лимитчиками были хоккеисты 1998 и 1999 года, теперь в игру вступает невероятно крутое поколение 2000-х, уже готовое штурмовать вторую лигу мира. Как же проводят этот сезон пацаны, рождённые уже в XXI веке?

Степан Островский («Адмирал»)

12 матчей, 0+2, +2

В «Адмирале» собственную ДЮСШ запустили только через год после вступления в лигу, и пока с конвейера дальневосточной школы не сошёл ни один хоккеист, способный усилить хотя бы команду ВХЛ. Да и вряд ли стоить ждать этого момента даже в ближайшие несколько лет. Поэтому клубу из Владивостока по-прежнему приходится собирать кадры по всей стране. Степан Островский, воспитанник челябинского хоккея, никогда не хватавший звёзд с неба, оказался на берегу Тихого океана в прошлом сезоне, пополнив состав «Тайфуна». Летом Островский съездил на сборы с основной командой и с тех пор ещё ни разу не оказывался вне заявки дальневосточников.

Главному тренеру «Адмиралу» Сергею Светлову из-за небольшого кошелька уже второй год приходится возить со вчерашними вэхаэловцами и молодёжью. И, стоит признать, делает это Светлов неплохо. При нём Островский стабильно выходит в четвёртой паре и не просто занимает лишний квадратный метр на скамейке, а играет в среднем по 8 минут за матч. Несмотря на то что Степан типичный домосед, за 11 матчей он успел уже два раза ассистировать партнёрам, а в расширенной статистке в графе «грубые ошибки» у молодого стэйхоума красуется нолик.

Даниил Журавлёв («Ак Барс»)

10 матчей, 0+3, +5

Один из лучших молодых защитников, играющих на данный момент в России. Нижегородца Журавлёва в 12 лет заприметили скауты «Ак Барса», и с того момента Даниил прошёл всю клубную вертикаль казанцев, а на минувшем драфте НХЛ права на россиянина застолбил за собой «Колорадо». Журавлёв – не по годам развитый двусторонний защитник, умеющий практически всё. Мышление, работа с шайбой, бросок, первый пас, видение площадки, выбор позиции – всё при нём. И самое главное, что абсолютно во всех эпизодах он играет с холодной головой и у него есть заранее обдуманное решение. Если не произойдёт ничего сверхъестественного, Журавлёв железобетонно поедет играть в первой паре молодёжки Брагина на МЧМ в Чехию и будет дирижировать большинством команды на синей линии.

Летом защитник застолбил за собой место в команде Дмитрия Квартальнова, который любит и, что немаловажно, умеет работать с молодёжью. В «Ак Барсе» Журавлёв периодически попадает в ротацию, но ниже третьей пары не опускается, а в последних трёх матчах Журавлёв и вовсе выходил во второй паре с Игорем Ожигановым. Рулевой Казани уже прямо сейчас не боится использовать мобильного Журавлёва как убийцу меньшинства и дозированно подключает 19-летнего защитника на розыгрыш лишнего. И то, что пока он не получил «право на бросок» в большинстве, – дело времени, уже скоро Даниил будет регулярно поливать ворота соперника щелчками. Если верить Квартальнову, Журавлёв получил место в составе «без всяких лимитных моментов». Вряд ли наставник «барсов» лукавит, давая играть юниору в свой первый сезон по 18 минут за матч. То, что Журавлёв попал на огранку к Квартальнову уже в этом сезоне, – огромный плюс для всех, в том числе и для Валерия Брагина, который успел обкатать Даниила в сборной ещё на прошлом МЧМ.

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Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Дмитрий Воронков («Ак Барс»)

9 матчей, 1+1, +1

Ещё один хоккеист «Ак Барса» и ещё один явный кандидат на самолёт до Остравы зимой. Только вот, в отличие от Журавлёва, нападающего подпускают к основе чуть помягче. Воронков весь прошлый сезон отыграл в ВХЛ за фарм-клуб Казани, успел прочувствовать взрослый хоккей и дебютировать в КХЛ при Билялетдинове. В этом сезоне Дмитрий мечется между местом в четвёртой тройке и ролью 13-го нападающего, проводя в среднем по 6 минут за матч.

Пока полноценного места в основного составе команды Квартальнова, при нынешнем комплекте форвардов казанцев, для Воронкова нет. Габаритный трудолюбивый крайний нападающий, умеющий играть в центре, прекрасно чувствует себя у бортов, неплох в подыгрыше и способен поддерживать очень высокий темп на протяжении всего матча. При этом и угрожать воротам Дмитрий тоже не забывает. В том, что со временем Воронков получит от тренеров «Ак Барса» больше айстайма, сомнений нет. Воронков – типичный игрок Квартальнова и идеально вписывается в его агрессивный хоккей. Кстати, свою первую шайбу в КХЛ в ворота «Сочи» он забил на характере, выиграв борьбу за воротами и нагло прорвавшись на пятак сочинцев. Стоит ли говорить, что дай волю и Валерий Брагин способен собрать все четыре тройки из таких двусторонних нападающих.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Богдан Жиляков («Трактор»)

13 матчей, 0+0, -6

Петерис Скудра так же, как и Квартальнов, никогда не боялся работать с молодёжью. Тем более что пришедший летом в клуб Борис Видгоф затеял «массовое» возвращение челябинских воспитанников на родную землю. Жиляков – один из лидеров «Трактора»-2000 и завсегдатай юниорских сборных команд, летом вернулся из Петербурга и с ходу вписался в третью пару к эдакому дядьке-наставнику Дмитрию Калинину, играя по 6 минут за матч. У Жилякова один из худших среди защитников «Трактора» показатель полезности – хуже только у его партнёра по паре, и пока в игре Богдана больше суеты, чем осознанных действий. Это проходит только с опытом игры в КХЛ, его защитник постепенно набирает.

Пётр Ясинский («Трактор»)

11 матчей, 0+0, -1

Если Жиляков осознанный выбор челябинцев, то Ясинский появился в составе «Трактора» после того, как травмы в межсезонье ударили по Бэйлену и Исаеву. Молодой челябинец неожиданно для себя оказался в КХЛ, минуя «Челмет», и, по словам Скудры, ещё не совсем готов к КХЛ. Ясинский не поднимается выше четвёртой пары, но погоды он там не портит, постепенно прогрессируя. В последнем матче с «Локомотивом» Ясинский провёл на площадке больше девяти минут.

Фото: hctraktor.org

11 матчей, 0+1, -2

Родион Амиров ворвался на хоккейные радары прошлой весной, когда на ЮЧМ в Швеции примерил на себя роль лучшего бомбардира сборной U18, вместо забуксовавшего Василия Подколзина. После ударного турнира и серебра мирового первенства котировки Амирова резко взлетели. Вопрос был в том, где начнёт следующий сезон уфимский вундеркинд. Окончательно сомнения отпали летом. На предсезонке Амиров клал шайбу за шайбой, выходил в большинстве и демонстрировал свое потрясающее голевое чутьё и невероятно быстрые руки. Не зря бывший генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд сразу сказал, что Амиров готов прорубить себе путь в состав родного клуба без привязки к статусу «лимитчика».

У Цулыгина Родион играет достаточно для своего возраста. Амиров замечательно играет в дриблинге, не боится обыгрывать соперников, зарабатывая на себя удаления, много бросает. Пока шайба не отправлялась в ворота соперника от крюка уфимца, но если Цулыгин не заберёт у Амирова карт-бланш в атаке и не урежет игровое время, то голы обязательно придут. То, что Родион в преддрафтовый сезон регулярно играет в КХЛ, только добавляет ему вес в глазах заокеанских скаутов. Остаётся только поднабрать мышечную массу, без неё играть Амирову с мужиками пока тяжело.

Амиров может ворваться в КХЛ ярче Подколзина. Его чувство гола поражает И не надо сравнивать его с Шэном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

11 матчей, 0+1, +1

За океаном Мухамадуллина называют российским Пи Кеем Суббаном, а эксперт TSN Крэйг Баттон ставит его на 17-ю строчку предстоящего драфта НХЛ. Летом Шакир со сборной России U18 впервые 1995 года выиграл Кубок Глинки/Гретцки и сразу же по возвращении в Россию попал на сборы «Салавата Юлаева». Рослый защитник с зубодробительным щелчком пока проводит по несколько смен за игру и периодически спускается за игровой практикой в МХЛ. В матче с «Северсталью» защитник впервые во взрослой карьере провёл на льду 5 минут. Шакир очень любит рисковать, играть в большинстве, подключаться к атакам и демонстрировать свою пушку, но пока ему приходится играть максимально просто и надёжно. И вряд ли при нынешнем подборе защитников Уфы, Мухамадуллин получит право сыграть на синей линии. Спешить не стоит – Мухамадуллин всего лишь 2002 года рождения и один из самых молодых игроков КХЛ.

Павел Дорофеев («Металлург»)

10 матчей, 2+2, +3

Если в команде Геннадия Величкина в этом сезоне и есть светлое пятно, то это Павел Дорофеев. В ситуации, когда всё катится в тартарары, а Сергей Мозякин с легионерами сникли, 18-летний талант «Магнитки» начинает брать дело в свои руки. Когда как не в кризис раскрываться юниору? Дорофеев ещё в прошлом сезоне поднимался Йозефом Яндачем в основу, а в этом уже набрал 4 очка, забросив две шайбы и еще два раза ассистировав партнёрам. Дорофеев – невероятно умный хоккеист, который знает, где будет шайба, и делает минимум лишних движений. Он не боится брать на себя игру и демонстрировать свои быстрые мягкие руки. Посмотрите, как он забил «Барысу», и вспомните, что ему всего 18 лет.

Яндач уже советовал Дорофееву добавлять в весе и массе. Если Павел внемлет советам чеха, то превратится в практически эталонного нападающего. Но даже и без исполинских габаритов в обороне он не теряется, хотя и предпочитает больше играть на перехватах, нежели идти в тело. Дорофеев умудряется делать вещи из четвертого звена. И вместо того, чтобы поднять Дорофеева повыше, «Магнитка» возвращает Богдана Потехина и двигает Павла на место 13-го нападающего. Решение максимально странное. Контракт нападающего заканчивался в конце текущего сезона, и Дорофеев, задрафтованный «Вегасом», рассматривал вариант с продолжением карьеры по ту сторону Атлантики, но недавно Геннадию Величкину удалось притормозить магнитогорскую звездочку, пролонгировав соглашение до 2022 года. Сейчас 18-летнему вингеру просто нужно играть так, как он играл на протяжении последних 10 матчей, и подойти к МЧМ в Чехии в оптимальных кондициях – на нём Дорофеев вместе с Денисенко и Подколзиным должен стать хедлайнером сборной.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Максим Грошев («Нефтехимик»)

12 матчей, 0+1, -1

В Нижнекамске одного из лидеров серебряной юниорки считают лучшим воспитанником в истории «Нефтехимика». И это при живых Наиле Якупове и Михаиле Сергачеве. Грошев по стилю игры напоминает ещё одного русского вундеркинда Василия Подколзина – оба эдакие бульдозеры, способные протащить шайбу к воротам за счёт корпуса, попутно раскидывая соперника. Грошев, прекрасно сложенный физически, нисколько не теряется у бортов, умея выгрызать шайбу в тяжелых ситуациях и прямо сейчас не уступает взрослым хоккеистам в игре в тело. То, что наши клубы используют наследие шведского ЮЧМ, не может не радовать. В «Нефтехимике» при Раиле Якупове начали очень неплохо работать с местной молодёжью, и у Грошева, хоть и выходящего в четвёртом звене, но получающего достойное игровое время от Вячеслава Буцаева, есть всё для того, чтобы поступательно двигаться к топ-6 нижнекамцев. В родном клубе для этого есть все условия. Летом Максим выходит на драфт НХЛ в Монреале, и, скорее всего, уйдёт он с него ниже третьего раунда – в Северной Америке таких нападающих любят, и скауты должны оценить силовую манеру игры, характер и рабочую этику Грошева.

Фото: hcnh.ru/

Никита Ефремов («Сибирь»)

1 матч, 0+0, 0

Проблем с 1999 годом в Новосибирске нет – ещё в прошлом сезоне сибиряки активно задействовали бронзовых призёров МЧМ Никиту Шашкова и Илью Морозова. А вот найти хоккеиста 2000 года рождения Николаю Заварухину оказалось намного тяжелее, чем он думал. Летом новосибирцы брали с собой на сборы лидеров «Сибирских Снайперов», однако в конечном счёте никто из них не устроил нового рулевого «Сибири». На безрыбье Заварухину пришлось выбрать самый неожиданный из всех вариантов – наигрывать защитника 2001 года рождения Никиту Ефремова. Воспитанник «Сибири», несколько лет назад прошедший стажировку в Казани, в этом сезоне «раздевался» на все 11 матчей, но дебютировал в КХЛ он также неожиданно, как и оказался в основе – Заварухин бросил Ефремова под танк в гостевой игре со СКА, дав Никите провести 5 смен в первом периоде. За те три минуты в Петербурге Ефремов дел не натворил, но после этого молодой оборонец больше не касался льда. Никита продолжает попадать в заявку на все игры «Сибири» и успевает поигрывать за «Снайперов» в МХЛ. С текущими результатами сибиряков рассчитывать на то, что Ефремова предпочтут более опытным защитникам, не приходится.