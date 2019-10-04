Они хотели увидеть бой двух великанов НХЛ. Но россиянин терпел и ждал, пока Лучича остановят судьи.

Задоров получил по лицу и отказался от драки. Американцы назвали его трусом

Матч «Колорадо» и «Калгари» получился максимально боевым и напряжённым. «Лавины» нынче претендуют на то, чтобы быть одними из фаворитов на Кубок Стэнли, а «Калгари» пытается начать новую жизнь, имея в составе не самых впечатляющих вратарей и высокооплачиваемых «пассажиров» в лице, например, Милана Лучича. Именно ему предстояло стать одним из антигероев первого матча нового сезона.

Первый период полностью остался за «Колорадо», хоккеисты которого перебросали соперника почти в 5 раз (14-3), но умудрились пропустить от Шона Монахана, которого статистическая машина НХЛ далеко не сразу согласилась признать — долгое время на официальном сайте лиги автором шайбы значился «неизвестный игрок». Благодаря голу Микки Рантанена, великолепно исполнившего бросок с неудобной руки, и теннисным навыкам Габриэля Ландескога хозяева вышли вперёд и имели все шансы развить преимущество.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Во втором отрезке «Калгари» снова смог догнать «Колорадо», реализовав численный перевес, но затем «лавины» поймали гостей на ошибке и в очередной раз вышли вперёд. В шайбе Джей Ти Комфера поучаствовал и Никита Задоров, но главное событие для российского защитника «Эвеланш» было впереди.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

На последних минутах второго отрезка Задоров мощным силовым приёмом впечатал в борт центрфорварда соперника Остина Чарника. Россиянин не подпрыгивал, не бил целенаправленно в голову, но получилось так, что локоть Задорова пришёлся аккурат в шлем более низкого Чарника, который к тому же наклонился.



Приём россиянина так не понравился эмоциональному Милану Лучичу, что он полез на Задорова явно с целью подраться. Никита проявил выдержку, не стал бить, толкаться и даже сбрасывать краги, а стерпел чувствительный удар в лицо и оказался прав.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Лучичу выписали штраф «подстрекателя» и выгнали до конца матча, что тут же с некоторым сарказмом было подмечено в официальным «твиттере» «Колорадо».

Эпизод с участием Задорова, Лучича и Чарника оказался столь неоднозначным, что болельщики мгновенно разделились на два непримиримых лагеря: одни говорили про чистый хит со стороны Никиты, другие — о грязной игре и попытке нанести травму.

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«Никита Задоров — самый большой подонок в НХЛ. Абсолютный трус, который никогда не хочет отвечать за свою грубую игру», — прокомментировал в «Твиттере» болельщик с претенциозным никнеймом World Hockey Report.

«Интересно, каким образом Задоров попал в штрафной бокс за силовой приём, который изначально не посчитали нарушением. А Лучич затем ударил его по лицу. Задоров проявил сдержанность, за что получил удар и даже удаление. Лично я не против увидеть, как в следующий раз Задоров спустит свою Годзиллу на Токио Лучича», — возмутился Эй Джей Хейфли из DNVR Sports.



Задоров получил пять минут штрафа за драку, в которой участия не принял, и малый штраф за толчок на борт, что тоже выглядело спорно.

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«Да ладно вам, Лучич в одном матче уже принёс больше пользы, чем Джеймс Нил за весь прошлый сезон», — великодушно оценил знаменитый летний обмен с «Эдмонтоном» болельщик Thunder Games99.



«Это нормально? Задорову дали в нос, а он получил пять минут штрафа за драку! Вот, оказывается, как это работает», — возмутился Маркус Лемли. «Лучич хотел устроить заваруху, но это желание не было взаимным», — добавил обозреватель Denver Post Майк Чемберс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

В итоге «лавины» смогли довести матч до победы. Задоров закончил встречу с показателем полезности «+2», одной голевой передачей и тремя силовыми приёмами.