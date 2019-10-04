Кучерова чуть не воткнули головой в борт! Ответ получился красивый

Второй день регулярного чемпионата НХЛ подарил всем любителя североамериканского хоккея сразу несколько топовых матчей. Среди них — поединок в Тампе, где главное разочарование прошлого сезона и главный же фаворит сезона стартовавшего «молнии» встречались с «Флоридой Пантерз».

Календарь НХЛ сезона-2019/20

Что происходило в межсезонье с двумя клубами с юга США? В «Тампе» переосмыслили ситуацию из прошлого чемпионата, наверняка сделали какие-то выводы, дали новый контракт обладателю «Везины» Андрею Василевскому. Многие эксперты и болельщики, признавая, что в НХЛ не бывает фаворитов и аутсайдеров, всё-таки выделяли из множества претендентов на Кубок Стэнли именно «молний». Уж больно мощной выглядит каждая линия «Тампы», а горький опыт прошлого плей-офф теперь должен сыграть на стороне команды Джона Купера.

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В грозную силу, по крайней мере на словах, превратилась и «Флорида». Скромных «пантер», никогда в жизни не проходивших дальше первого раунда плей-офф, возглавил трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джоэль Кенневилль. Кроме того, «Флорида» боролась за приобретение двух главных активов межсезонья, но из «Коламбуса» в «Пантерз» переехал только Сергей Бобровский. Артемий Панарин, как известно, выбрал «Рейнджерс», но и приезд одного только двукратного обладателя «Везины» на южный полуостров позволил говорить о возросших амбициях «Флориды».

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Противостояние двух лучших русских вратарей современности, дуэль Кучерова и Дадонова – вот что представляла из себя встреча «Тампы» и «Флориды» для зрителя из России. Кстати, команды за сентябрь наверняка уже успели надоесть друг другу: «молнии» и «пантеры» трижды сыграли на предсезонке друг с другом. Но эмоции в официальном матче, конечно, совсем другие.

Впечатляющий прорыв Никиты Кучерова стал одним из главных событий в прошлой регулярке НХЛ. Наш форвард выбил рекордные в эпоху потолка зарплат 127 очков, а сейчас ему предстояло доказать, что тот результат – не уникальное стечение обстоятельств, и Кучеров может стать самым стабильным и результативным русским в НХЛ на ближайшие годы. В первой игре нового сезона Куч отличился уже на седьмой минуте. При отложенном штрафе «Тампа» закружила карусель у ворот Бобровского, Кучеров открылся в районе правого круга вбрасывания, получил своевременный пас от Михаила Сергачёва и выстрелил в касание почти без шансов для соотечественника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы»

Впрочем, быстрая «молния» от Кучерова не смутила «Флориду». Парни Кенневилля на чужой площадке выглядели активнее, регулярно проверяли Василевского, а отличиться у «пантер» получилось в начале второго периода. Винсент Трочек из борьбы с Виктором Хедманом сумел выдать удобную передачу на пятак, которую с удовольствием замкнул Майк Хоффман.

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При счёте 1:1 «Флорида» выглядела интереснее, но грубая ошибка в собственной зоне едва не привела ко второму голу «молний». Майк Мэтисон выложил шайбу точно на крюк Энтони Чирелли, тот сделал правильную передачу на Ондржея Палата, который бросал, казалось бы, в пустой угол. Но какой невероятный сейв сделал Бобровский! Новокузнечанин успел переместиться из угла в угол и отразить шайбу ловушкой.

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Но чудеса от одного из лучших голкиперов мира и игровое преимущество всё же не сильно помогали «Флориде», а «Тампа» куда как бережнее подходила к реализации своих моментов.

Вот Кевин Шаттенкирк забросил свою первую шайбу за «молний» отличным броском почти от синей линии. Бобровского здесь слегка дезориентировал рикошет от своего же партнёра. А потом Палат попал с лёта по шайбе на пятачке, и всё же забил свой гол в этой встрече.

Правда, до гола Палата «Тампа», играя в большинстве, упустила рывок Трочека к своим воротам, Василевский не смог помешать американцу сделать счёт 2:2. Но «молнии» долго не горевали, реализовав большинство уже через 45 секунд. Кстати, к шайбам Шаттенкирка и Палата приложил руку Михаил Сергачёв, оформивший в этом матче ассистентский хет-трик.



Сделав счёт 3:2, «Тампа» уже не позволила «Флориде» вновь выровнять положение. Довольно быстро «молниям» удалось провести четвёртую шайбу, и в ней тоже не обошлось без русского следа. «Молнии» устроили осаду ворот Бобровского, мог делать дубль Никита Кучеров, но в итоге он ограничился баллом за результативную передачу, а автором шайбы стал Патрик Марун, добившийся своей цели с пятачка. У Бобровского в этом эпизоде, кажется, натурально закружилась голова.

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После этой шайбы в матче всё стало ясно. «Молнии» провели матч очень грамотно, местами отдавая инициативу и пространство гостям площадки, но при этом устраивая мощные вспышки активности, которые обычно приводили к заработанным удалениям или заброшенным шайбам. «Флорида» перебросала «Тампу», но извлечь выгоду из этого «пантерам» не удалось. Одним из самых активных игроков команды был Евгений Дадонов, целых семь раз тревоживший Василевского выстрелами в створ, но всё было безрезультатно.

В составе «пантер» отметим также Винсента Трочека. Форвард не только напрямую поучаствовал в обеих шайбах своей команды, но и едва серьёзно не повздорил с Кучеровым. В одном из эпизодов американцу не понравился толчок в спину от Никиты, Трочек побежал мстить с поднятым локтем и едва не впечатал россиянина головой в борт. После этого у скамейки «Тампы» возникла небольшая заварушка, но арбитрам по её итогам не пришлось выписывать никаких штрафов. Хозяева ответили в игре: Кучеров набрал два очка, а «Тампа» добилась красивой победы.

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Усилиями Эрика Чернака «Тампа» отправила пятую шайбу в уже опустевшие ворота гостей. Бобровский тащил «пантер» как мог, но «Флориде» в этой встрече не хватило реализации, да и дисциплина подвела. «Тампа» же начинает свой новый, полный надежд сезон с хорошей победы, и уже сейчас понятно, что главными «молниями» в команде вновь станут наши парни.

Кстати, после матча Сергачёв немного пошутил с журналистами на тему своей результативности. Защитника спросили, не говорил ли он Кучерову, что собирается взять «Арт Росс Трофи»? Сергачёв улыбнулся и ответил, что Никита сам сказал ему, что у него сейчас больше всего очков в лиге, но большие мальчики не заставят себя долго ждать.

А вот Сергей Бобровский после дебюта за «Флориду» был расстроен. «Я должен перезагрузиться, перефокусироваться и дать ребятам шанс выиграть следующую игру», — российский голкипер практически взял вину за поражение на себя.