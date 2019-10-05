НХЛ вернулась в 90-е! «Вегас» и «Сан-Хосе» устроили драку 5 на 5

Помните, как кипели страсти в серии «Сан-Хосе» и «Вегаса» прошлой весной? Тогда между командами зародилась настоящая ненависть, которая в этом сезоне разгорается с новой силой.



Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2019/20

Предыстория

«Вегас» — команда молодая, проводит всего лишь третий сезон в НХЛ, но уже успела нажить себе врагов, или, как говорят, принципиального противника. С «Сан-Хосе» «рыцари» два года подряд играли в плей-офф (в 2018 году выиграл «Вегас», в 2019 – «акулы»), и серия прошлого сезона получилась особенно горячей. Проиграв первую встречу, «рыцари» уверенно выиграли следующие три, раз за разом делая дураков из защиты и вратарей соперника. Но «акулы» сумели не только совершить камбэк и довести серию до седьмого матча, но и выйти в следующий раунд. Решающая игра обернулась скандалом – «Вегас» вёл 3:0, а затем Джо Павелски получил травму. Выглядело всё ужасно – разбитая голова и прочее. Судьи приняли роковое решение и удалили Коди Икина на пять минут. «Сан-Хосе» тут же забил четыре гола в большинстве («рыцари» потом сравняли счёт, но уступили в овертайме).



«Голден Найтс» были возмущены нечестной победой «акул» — Маршессо обрушился на судей с жёсткой критикой, а представителям лиги после пришлось извиняться за неверное решение арбитра. «Шаркс», хоть и победили, тоже были злы на «рыцарей» за травму своего капитана Джо Павелски. Повреждение было настолько серьёзным, что нападающий пропустил практически весь второй раунд.

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Драка пять на пять

Топор войны после прошлой весны никто и не думал закапывать и, конечно, очные встречи этих команд в регулярном чемпионате тоже уже нельзя назвать обычными. А НХЛ ещё и составила календарь таким образом, что «Вегас» и «Сан-Хосе» открывали сезон двумя матчами друг против друга. В обоих встречах «Вегас» выглядел лучше заклятого соперника по всем параметрам – 4:1 в первой игре, 5:1 во второй. «Шаркс» выглядели совершенно неубедительно и получили две смачные оплеухи – им забивали в равных составах, в большинстве и даже в меньшинстве (три шайбы за две игры). Но самое интересное случилось в концовке сегодняшнего матча матча, когда эмоции уже лились через край.

Драки в хоккее случаются сплошь и рядом, но чтобы пятёрка на пятёрку – это всё-таки редкость. Но не когда ненависть физически ощущается в воздухе. Барклай Гудроу смог размочить счёт под конец третьего периода, и после этого начался махач пять на пять.

Полное видео драки можно посмотреть на сайте NBC Sports.

Дрались все, даже вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оставался в стороне, не упустил случая клюшкой сделать подножку игроку «Сан-Хосе». Уже после того, как всё закончилось и арбитры собирали со льда краги и шлемы, он похулиганил ещё раз – поднял клюшку игрока «акул» и передал её болельщику на трибуны. «Она же была сломана, разве нет? Ну, сделаем вид, что была сломана», — пошутил Флёри. Никто не был против. Как будто в НХЛ вернулись старые добрые времена, когда ещё в 90-е игроки не стеснялись лупить друг друга.

Энгелланд, Хаг, Карлссон, Соренсен, Торнтон и Гудроу получили дисциплинарные удаления до конца матча. После игры в «Сан-Хосе» только и оставалось, что признать, что они играют ужасно. «Мы сейчас не соответствуем уровню НХЛ, это разочаровывает. Мы даже не близко к уровню НХЛ», — сокрушался Логан Кутюр.



Ну а болельщики уже наверняка с нетерпением ждут новых встреч. «Вегас» и «Сан-Хосе» сыграют ещё дважды в регулярном чемпионате (в ноябре и декабре). Битвы будут жаркими, это точно, это противостояние уже можно назвать одним из самых горячих дерби в НХЛ.