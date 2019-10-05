НХЛ вернулась в 90-е! «Вегас» и «Сан-Хосе» устроили драку 5 на 5

Помните, как кипели страсти в серии «Сан-Хосе» и «Вегаса» прошлой весной? Тогда между командами зародилась настоящая ненависть, которая в этом сезоне разгорается с новой силой.
Турнирная таблица НХЛ в сезоне-2019/20
Предыстория
«Вегас» — команда молодая, проводит всего лишь третий сезон в НХЛ, но уже успела нажить себе врагов, или, как говорят, принципиального противника. С «Сан-Хосе» «рыцари» два года подряд играли в плей-офф (в 2018 году выиграл «Вегас», в 2019 – «акулы»), и серия прошлого сезона получилась особенно горячей. Проиграв первую встречу, «рыцари» уверенно выиграли следующие три, раз за разом делая дураков из защиты и вратарей соперника. Но «акулы» сумели не только совершить камбэк и довести серию до седьмого матча, но и выйти в следующий раунд. Решающая игра обернулась скандалом – «Вегас» вёл 3:0, а затем Джо Павелски получил травму. Выглядело всё ужасно – разбитая голова и прочее. Судьи приняли роковое решение и удалили Коди Икина на пять минут. «Сан-Хосе» тут же забил четыре гола в большинстве («рыцари» потом сравняли счёт, но уступили в овертайме).
«Голден Найтс» были возмущены нечестной победой «акул» — Маршессо обрушился на судей с жёсткой критикой, а представителям лиги после пришлось извиняться за неверное решение арбитра. «Шаркс», хоть и победили, тоже были злы на «рыцарей» за травму своего капитана Джо Павелски. Повреждение было настолько серьёзным, что нападающий пропустил практически весь второй раунд.
Драка пять на пять
Топор войны после прошлой весны никто и не думал закапывать и, конечно, очные встречи этих команд в регулярном чемпионате тоже уже нельзя назвать обычными. А НХЛ ещё и составила календарь таким образом, что «Вегас» и «Сан-Хосе» открывали сезон двумя матчами друг против друга. В обоих встречах «Вегас» выглядел лучше заклятого соперника по всем параметрам – 4:1 в первой игре, 5:1 во второй. «Шаркс» выглядели совершенно неубедительно и получили две смачные оплеухи – им забивали в равных составах, в большинстве и даже в меньшинстве (три шайбы за две игры). Но самое интересное случилось в концовке сегодняшнего матча матча, когда эмоции уже лились через край.
Драки в хоккее случаются сплошь и рядом, но чтобы пятёрка на пятёрку – это всё-таки редкость. Но не когда ненависть физически ощущается в воздухе. Барклай Гудроу смог размочить счёт под конец третьего периода, и после этого начался махач пять на пять.
Полное видео драки можно посмотреть на сайте NBC Sports.
Дрались все, даже вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, который оставался в стороне, не упустил случая клюшкой сделать подножку игроку «Сан-Хосе». Уже после того, как всё закончилось и арбитры собирали со льда краги и шлемы, он похулиганил ещё раз – поднял клюшку игрока «акул» и передал её болельщику на трибуны. «Она же была сломана, разве нет? Ну, сделаем вид, что была сломана», — пошутил Флёри. Никто не был против. Как будто в НХЛ вернулись старые добрые времена, когда ещё в 90-е игроки не стеснялись лупить друг друга.
Энгелланд, Хаг, Карлссон, Соренсен, Торнтон и Гудроу получили дисциплинарные удаления до конца матча. После игры в «Сан-Хосе» только и оставалось, что признать, что они играют ужасно. «Мы сейчас не соответствуем уровню НХЛ, это разочаровывает. Мы даже не близко к уровню НХЛ», — сокрушался Логан Кутюр.
Ну а болельщики уже наверняка с нетерпением ждут новых встреч. «Вегас» и «Сан-Хосе» сыграют ещё дважды в регулярном чемпионате (в ноябре и декабре). Битвы будут жаркими, это точно, это противостояние уже можно назвать одним из самых горячих дерби в НХЛ.
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