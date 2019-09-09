История о том, как на ровном месте можно тормознуть карьеру.

В КХЛ Бурдасов тоже никому не нужен. Надо было меньше слушать агента?

Эпопея с отъездом Антона Бурдасова в НХЛ завершена. Форвард отказался от идеи ехать в Северную Америку и продолжит карьеру в КХЛ. Причина проста – Бурдасову так и не предложили контракт в лучшей лиге мира, а больше ждать Антон не мог. За океаном открываются тренировочные лагери, а у пропустившего их новичка НХЛ перспективы всё-таки подписаться с кем-нибудь ничтожно малы.

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За Бурдасова даже немножко обидно. В том смысле, что крутой нападающий в самом расцвете сил стал жертвой то ли своих завышенных ожиданий, то ли агентских игр. Трудно поверить, что за всё лето Бурдасов вместе со своим агентом Шуми Бабаевым так и не смогли разобраться, есть ли у Антона реальные шансы в НХЛ или нет, и ждали у моря погоды. В результате хоккеист пропустил полноценную предсезонную подготовку, и теперь поиск новой команды для него может затянуться.

Как Бурдасова «пристраивали» в НХЛ

Коротко пробежимся по вехам истории под названием «Бурдасов и НХЛ, межсезонье-2019». Их было немного.

1 мая, в день открытия трансферного окна в НХЛ, Шуми Бабаев на своей страничке в Твиттере написал, что Бурдасов продолжит карьеру в НХЛ, а команда будет названа позднее.

8 июня гендиректор «Салавата Юлаева», последней команды Бурдасова в КХЛ, Александр Курносов сообщил, что у него недавно был разговор с агентом хоккеиста, который сказал, что 5 июля должны объявить клуб НХЛ, где Бурдасов продолжит карьеру.

2 июля Шуми Бабаев рассказал, что в ближайшие дни вопрос с переходом Бурдасова в НХЛ должен проясниться. Агент заявил, что ждёт развития рынка свободных агентов и ведёт переговоры каждый день.

18 июля появилась информация от североамериканского журналиста Сэма Кархиди, что Бурдасовым интересуются «Рейнджерс», «Филадельфия» и «Флорида».

29 августа вариант с «Флайерз» отпал официально, а на следующий день спортивный директор «Салавата Юлаева» сообщил, что Бурдасов до сих пор не определился, где он будет играть.

8 сентября стало известно, что Бурдасов так и не получил предложения из НХЛ и намерен играть в КХЛ.

Вот и всё. Хорошо заметно, что практически вся информация об отъезде Бурдасова в НХЛ шла от одного источника – агента хоккеиста Шуми Бабаева. Назревает логичный вопрос: а был ли мальчик вообще к Антону предметный интерес за океаном?

Возможно ли, что агент из каких-то своих интересов просто морочил голову Бурдасову? Конечно, утверждать мы ничего не можем, но точно знаем, что в мире больших денег реальны самые невероятные сценарии.

Почему к Бурдасову не стоит очередь в КХЛ?

Как бы то ни было, на ближайший год Бурдасов точно распрощался с заокеанской мечтой и вновь обратил своё внимание на КХЛ. Вот только команды нашей лиги не очень-то заинтересованы в весьма недешёвом форварде, пропустившем нормальную подготовку к сезону.

Основным претендентом на Бурдасова какое-то время фигурировал «Авангард», но президент «ястребов» Максим Сушинский прямо заявил, что в омском клубе предлагать контракт хоккеисту не собираются.

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Открестилась от Бурдасова и «Магнитка». «Мы не думаем на тему Бурдасова и не занимаемся этим вопросом», — сказал Геннадий Величкин «Чемпионату».

Ещё одним кандидатом на нападающего назывался «Салават Юлаев», но в уфимском клубе отметили, что «на сегодняшний день никаких конкретных предложений от представителей Антона Бурдасова не поступало». Очевидно, это означает, что проявлять собственный интерес к хоккеисту в Уфе, мягко говоря, не торопятся.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что же получается, Бурдасов никому не нужен и в КХЛ? Удивляться этому не стоит. Антон – крайний нападающий с изумительным кистевым броском, но не самыми лучшими командными и волевыми качествами. Не каждый тренер к такому найдёт подход. Плюс проблем с вингерами в топ-клубах КХЛ не наблюдается, во многих командах укомплектованы не только топ-6, но даже топ-9. Вот был бы Бурдасов центральным нападающим, тогда другое дело.

Но даже при таких раскладах Антон должен найти себе работу. Пусть не в «Авангарде», и не «Магнитке», но есть ведь и другие топ-клубы. Например, «Автомобилист», где травмирован Анатолий Голышев, или СКА, которому не привыкать сначала набирать игроков до отвала, а потом уже думать, куда их всех девать. Впрочем, в нынешнем составе питерского клуба Бурдасов точно не затеряется.

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Варианты у Антона будут, можно не сомневаться, но он по-прежнему не будет ни у кого вызывать конкретного интереса, пока не умерит требования. Бурдасову нужно понять, что сейчас ему нужен клуб, а не какому-то клубу нужен он. И вероятно, форварду следует поменьше слушать своего агента, который уже едва не продлил отпуск своему другому клиенту.

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Бурдасов должен учитывать пример Бутузова и больше думать своей головой. Будет невероятно обидно, если в 28 лет талантливый игрок по глупости пропустит целый сезон.