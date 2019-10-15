Агент «1,5 млн рублей и ваш сын в НХЛ» излил душу. Винит во всём родителей

Накануне телеграм-канал «Мутко против» опубликовал сообщение, от которого на лоб полезли глаза. Некий агент пообещал родителям юного хоккеиста Рината Газизова пристроить его в НХЛ за 1,5 миллиона рублей. Сообщалось, что бедным родителям пришлось продать квартиру, чтобы собрать средства, а агент взял деньги и пропал. Мошенник! С «Чемпионатом» связался герой этой истории Денис Логинов и рассказал свою версию событий.

Мошенник обманул родителей игрока на 1,5 млн рублей, обещая устроить сына в НХЛ

— Прочитал сообщение, всю ночь не спал. Это бред полный!



— Об НХЛ речи вообще не было?

— Нет, конечно. Я работаю агентом шестой год, сейчас немного отошёл от этой деятельности, просто помогаю молодым хоккеистам в сложных ситуациях. Денег на этом не зарабатываю, у меня в Москве свои рестораны, на жизнь хватает.



— Вы аккредитованный агент?

— Да, был аккредитован, когда агенты относились к КХЛ. Когда они стали переходить в федерацию, не стал продлевать лицензию, работал так.



— А вы раньше играли?

— Играл до 18 лет, потом закончил юридический, стал работать агентом.



— Как вы познакомились с Газизовыми? Вы что, на игрока сразу не посмотрели?

— Встретился сначала с родителями Рината, которые говорили, что хотят играть в МХЛ. Но я же не могу принимать решение по игроку, которого ещё не видел. Предлагал им съездить в молодёжную лигу Казахстана, но они отказались. Сказали, это не их уровень, и они хотят в МХЛ. Я сказал, что могу сделать, как они хотят, но снимаю с себя ответственность.



— Зачем вам вообще такой проблемный игрок?

— Хотел помочь, не знал, что так всё получится. Вроде сначала люди были адекватными, а потом всё так повернулось, что я об этом уже жалею.



— А дальше что?

— У меня была запланирована поездка в Америку, возил двух ребят в USHL на просмотр за свой счёт, потому что у их семей нет денег на это. Предложил поехать и Газизовым, но за свой счёт. Они согласились.

— Они действительно квартиру продавали, чтобы оплатить поездку?

— Ничего они не продавали, это полный бред. Там обеспеченная семья.



— А почему так много денег? Долететь до США тысяч за 30 рублей можно.

— Там же всё за свой счёт – тренировки, физическая подготовка, гостиницы… Если тебя не задрафтовали, то никто тебе ничего оплачивать не будет.



— Но Газизовы в Америку не поехали.

— В «Маскегоне» два сбора, на первый я уехал с ребятами, а Газизовы не успевали по срокам, там же визу надо делать. До этого занимался с Ринатом физподготовкой в течение месяца, и был сильно разочарован, что вообще с ним связался. Игрок был вообще никакой.



— Как он вообще до выпуска дотянул?

— Это вторая лига. Они мне заливали, что случайно туда попали, и что там играют только отбросы, а они – самые лучшие.



— Не легче было отказаться от них?

— Я делал замечания на тренировках, думал, что мы выправим ситуацию. Перед своей поездкой в Америку я дал ему задание, чтобы он занимался по моей программе каждый день. Но в «Маскегоне» я увидел, какой там уровень игроков, и понял, что у Рината вообще нет шансов там закрепиться, и если туда ехать, то деньги будут потрачены вхолостую. Об НХЛ, естественно, речи быть не могло, говорили только о просмотре в USHL, потому что туда может приехать любой, если есть деньги.



— Но вам же передали 1,5 миллиона?

— Да, сборы были оплачены заранее, но их ещё можно было вернуть. Но они хотели идти до конца. Занимался с ним дальше весь июнь, это был полный провал. Тогда уже прямо сказал, что не хочу его везти в Америку и позориться. Тогда мы поехали в молодёжную Экстралигу в Словакию, хотя я их от этого тоже отговаривал, тот уровень он тоже не тянул.



Поехали в итоге втроём – я, Ринат и его дедушка. Дедушка там всё решает. Приехали, начались тренировки. Я предъявляю Ринату претензии, а дедушка мне говорит – что ты лезешь, Ринат привык так заниматься. А он даже с элементарными упражнениями не справлялся. Дед говорил, что я ничего не понимаю, и Ринату просто надо привыкнуть.



Потом мы поехали на товарищеский матч в Чехию, Ринат был одним из худших там. Ни катания, ни броска, ничего. Тренеры сказали, что Ринат очень слабо играет. А дедушка возражал, что он был одним из лучших. Бесполезно было разговаривать с ним. В команду нас не взяли, мы вернулись в Москву.

— Зачем вы до сих пор с ними дело имели?

— Такой я человек, хотел уже найти им клуб, а потом распрощаться. Предложил им клуб в МХЛ-Б, если всё будет нормально, то по ходу сезона можно было бы перейти в МХЛ-А. Он уехал в Белгород, начал тренироваться. Звоню тренеру, а он мне говорит – это жесть, у него даже в МХЛ-Б шансов нет. После этого я уже сказал им, что всё.

— И куда в итоге делись 1,5 миллиона?

— Я их начал возвращать из Америки, на это нужно время. Через месяц мама Рината говорит – мне нужна наличка. А мне деньги пришли на расчётный счёт моей ООО, их оттуда просто так не вывести, нужны отчёты. Я ей предложил выслать на карточку Сбербанка. Но она говорила, что работает в госслужбе, и ей этими деньгами светиться нельзя, нужна только наличка. А встречаться с ней у меня не было желания.



— В какой госслужбе?

— Не знаю, что-то связанное с недвижимостью.



— Ну встретились бы уже, передали эти деньги.

— Так она назначает встречу в Красногорске, а мне вообще далеко и неудобно туда ехать. Естественно, я готов отдать деньги, мне они нафиг не нужны. Сейчас буду переводить на карточку ей деньги.



— Получается, эта история где-то полгода длилась?

— Да, с весны. Я с таким в первый раз столкнулся, не знал даже, что такие люди существуют! Я вчера ей написал в «Вотсаппе», она молчит, ничего не ответила. Ситуация абсурдная, я в жизни никому ничего плохого не делал, и так на ровном месте…



— Вас действительно объявили в розыск, написали на вас заявление?

— Не знаю, но я сейчас сам буду писать на них заявление! Меня облили грязью с ног до головы, про НХЛ наплели, про 1,5 миллиона, что я не выхожу на связь.

— А родители других ваших ребят как отреагировали?

— Все звонили, но со мной никто не отказался работать. Любой, с кем я работал, скажет, что я адекватный человек. Я сам с детского дома, сейчас помогаю детдомам, вы думаете, я такой фигнёй буду заниматься? Мне это нафиг не надо. Не хочу вешать на себя медали, но на хоккее я вообще не зарабатываю.



— Поездку в Словакию они сами оплачивали?

— Гостиницу и питание оплачивал я, а они оплатили перелёты.



— Не хотите им за это счета предъявить?

— Сейчас уже всё предъявлю, посчитаю, сколько я потратил на них и вычту из этих денег, всё они не получат. Напишу заявление в полицию на клевету, в суд, обращусь к адвокату, буду идти дальше. У меня все друзья, родственники прочитали, что я аферист!