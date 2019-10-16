Такими вы их можете не помнить. 15 хоккеистов, когда-то игравших в НХЛ

Среди них есть как действующие спортсмены, так и те, кто завершил карьеру и подался в тренеры или менеджеры.

Накануне нападающий Николай Жердев, когда-то пытавшийся покорить НХЛ, покинул клуб Высшей лиги ХК «Рязань». Мы решили вспомнить, кто ещё из российских хоккеистов в своё время играл в Северной Америке, учитывая и тех, о чьём выступлении за океаном вы могли уже забыть.

Борщ, картошка и котлеты. Чем кормят россиян в НХЛ заботливые мамы и жёны Суп ест и Михеев, и Овечкин, и Тарасенко. Фирменный рецепт от Натальи Малкиной даже печатали в газетах.

н. Николай Жердев

Сейчас: без клуба



Это сейчас хоккеист Жердев никому не нужен, а ведь когда-то он подавал большие надежды и играл в НХЛ. У Николая были отличные руки, великолепная техника, игровое мышление. Эх, если бы не постоянное нарушение дисциплины и слабохарактерность… К примеру, Николай неплохо выступал за «Коламбус». Помним мы его и в «Филадельфии».

Николай Жердев Фото: Harry How/Getty Images

н. Евгений Артюхин

Сейчас: игрок «Витязя»



Этот габаритный нападающий успел поиграть в Северной Америке довольно много времени, выступая в «Тампе», «Анахайме», «Атланте». Это уже потом Евгений решил вернуться на родину и постепенно завершать свою карьеру здесь. С голами у Артюхина всегда были проблемы, но его ценность на льду совершенно в другом. В частности, в умении постоять за партнёров.

Евгений Артюхин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сейчас: игрок «Локомотива»



Свитов, как и Артюхин, габаритный нападающий, который не боится силового хоккея. В НХЛ Александр выступал в «Тампе», которой и был задрафтован в первом раунде под третьим номером, а также в «Коламбусе». Сейчас Свитов является центральным форвардом «Локомотива».

Александр Свитов Фото: Robert Laberge/Getty Images/NHLI

Сейчас: без клуба



В прошлом сезоне Чистов успешно выступал в Высшей лиге за «Ладу». Сейчас Станислав без команды, конец его карьеры близок. Болельщики со стажем должны помнить, как Чистов играл в НХЛ за «Анахайм» и «Бостон». Причём играл вполне успешно. Челябинская школа хоккея даёт о себе знать.

Станислав Чистов Фото: Doug Pensinger/Getty Images/NHLI

Сейчас: завершил карьеру



Пробовал свои силы в НХЛ и легендарный форвард «Магнитки» Алексей Кайгородов, выступая в «Оттаве». Но нападающий быстро понял, что Северная Америка – это не его, в России Кайгородов оказался более востребованным. В результате Алексей завершил карьеру в родном магнитогорском клубе.

Алексей Кайгородов Фото: Phillip MacCallum/Getty Images

н. Максим Сушинский

Сейчас: президент «Авангарда»



Сушинский – ещё один яркий пример «домашнего» хоккеиста. Максим был задрафтован «Миннесотой», поехал в Северную Америку, но заиграть там так и не сумел. В отличие от НХЛ, в России у форварда получилось гораздо лучше. Будем надеяться, что у Кирилла Капризова, который в скором времени тоже поедет в НХЛ играть за «Миннесоту», карьера за океаном сложится успешнее.

Максим Сушинский Фото: Kelly Landis/ALLSPORT

Сейчас: игрок «Трактора»



Сейчас Дмитрий Калинин – один из самых возрастных защитников российского хоккея, капитан челябинского «Трактора». Но многие ли помнят, что Калинин, к примеру, отыграл восемь лет за «Баффало»? Были в его карьере и другие команды НХЛ: «Рейнджерс» и «Финикс».

Дмитрий Калинин Фото: Rick Stewart /Allsport

Сейчас: завершил карьеру



Известный в прошлом центральный нападающий совсем немного поиграл за «Бостон», но небольшой след в истории американского клуба всё же оставил. Однако сравнивать выступление Зиновьева в НХЛ с его суперигрой в «Салавате Юлаеве» и сборной России ни в коем случае нельзя. Это разные планеты.

Сергей Зиновьев Фото: Elsa/Getty Images

н. Алексей Кудашов

Сейчас: главный тренер СКА



Кудашов – один из тренеров новой российской волны. Человек, который нынче руководит СКА и сборной России. Но не стоит забывать, что этот великолепный в прошлом нападающий успел поиграть в канадском клубе «Торонто». Да, бывало и такое, хотя не все об этом знают.

Алексей Кудашов Фото: hhof.com

Сейчас: главный тренер «Салавата Юлаева»



Ещё один молодой российский специалист – Николай Цулыгин – возглавляет уфимский «Салават Юлаев». Будучи профессиональным игроком, Цулыгин был неплохим защитником, а также играл в «Анахайме», которым и был задрафтован в 1993 году.

Николай Цулыгин Фото: Getty Images

Сейчас: завершил карьеру



Зюзин высоко котировался на драфте НХЛ, в 1996 году он был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде под общим вторым номером. Вообще, Зюзин, будучи хоккеистом, исколесил чуть ли не всю планету, играя в различных чемпионатах. Последним местом работы Зюзина был «Салават Юлаев», в котором Андрей занимал должность тренера.

Андрей Зюзин Фото: Otto Greule Jr. /Allsport

Сейчас: тренер ЦСКА



Юшкевич всегда был крепким и обученным защитником, обращая особое внимание на дисциплину. Именно поэтому из Дмитрия вырос строгий и требовательный тренер. Юшкевич прилично поиграл в НХЛ, где выступал за «Филадельфию», «Торонто», «Флориду» и «Лос-Анджелес».

Дмитрий Юшкевич Фото: pensionplanpuppets.com

Сейчас: тренер «Металлурга» (Магнитогорск)



Козлов был задрафтован «Сан-Хосе» в 1993 году и успел поиграть в калифорнийской команде вместе с Андреем Назаровым. Козлов отличался классной работой рук, всегда был нацелен на ворота. Сейчас Виктор пытается себя реализовать в качестве тренера «Магнитки».

Виктор Козлов Фото: Getty Images

Сейчас: тренер вратарей «Динамо» (Москва)



Этот голкипер тоже успел поиграть в НХЛ. На фотографии Еремеев изображён в форме клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» — фарма «Рейнджерс». Согласитесь, фото классное, а такая форма Еремееву очень даже идёт. Цветами она немного напоминает динамовскую.

Виталий Еремеев Фото: wikipedia.org

Сейчас: главный тренер «Витязя»



Помните ли вы Михаила Кравеца таким молодым? Это сейчас главный тренер «Витязя» стал одним из главных открытий регулярного чемпионата КХЛ, а в 90-х играл в НХЛ. В частности, за «Сан-Хосе», которым был задрафтован в 1991 году. Правда, после года в «Шаркс» Кравец отправился выступать в минорных североамериканских лигах.