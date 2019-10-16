Такими вы их можете не помнить. 15 хоккеистов, когда-то игравших в НХЛ

Накануне нападающий Николай Жердев, когда-то пытавшийся покорить НХЛ, покинул клуб Высшей лиги ХК «Рязань». Мы решили вспомнить, кто ещё из российских хоккеистов в своё время играл в Северной Америке, учитывая и тех, о чьём выступлении за океаном вы могли уже забыть.
н. Николай Жердев
Сейчас: без клуба
Это сейчас хоккеист Жердев никому не нужен, а ведь когда-то он подавал большие надежды и играл в НХЛ. У Николая были отличные руки, великолепная техника, игровое мышление. Эх, если бы не постоянное нарушение дисциплины и слабохарактерность… К примеру, Николай неплохо выступал за «Коламбус». Помним мы его и в «Филадельфии».
н. Евгений Артюхин
Сейчас: игрок «Витязя»
Этот габаритный нападающий успел поиграть в Северной Америке довольно много времени, выступая в «Тампе», «Анахайме», «Атланте». Это уже потом Евгений решил вернуться на родину и постепенно завершать свою карьеру здесь. С голами у Артюхина всегда были проблемы, но его ценность на льду совершенно в другом. В частности, в умении постоять за партнёров.
н. Александр Свитов
Сейчас: игрок «Локомотива»
Свитов, как и Артюхин, габаритный нападающий, который не боится силового хоккея. В НХЛ Александр выступал в «Тампе», которой и был задрафтован в первом раунде под третьим номером, а также в «Коламбусе». Сейчас Свитов является центральным форвардом «Локомотива».
н. Станислав Чистов
Сейчас: без клуба
В прошлом сезоне Чистов успешно выступал в Высшей лиге за «Ладу». Сейчас Станислав без команды, конец его карьеры близок. Болельщики со стажем должны помнить, как Чистов играл в НХЛ за «Анахайм» и «Бостон». Причём играл вполне успешно. Челябинская школа хоккея даёт о себе знать.
н. Алексей Кайгородов
Сейчас: завершил карьеру
Пробовал свои силы в НХЛ и легендарный форвард «Магнитки» Алексей Кайгородов, выступая в «Оттаве». Но нападающий быстро понял, что Северная Америка – это не его, в России Кайгородов оказался более востребованным. В результате Алексей завершил карьеру в родном магнитогорском клубе.
н. Максим Сушинский
Сейчас: президент «Авангарда»
Сушинский – ещё один яркий пример «домашнего» хоккеиста. Максим был задрафтован «Миннесотой», поехал в Северную Америку, но заиграть там так и не сумел. В отличие от НХЛ, в России у форварда получилось гораздо лучше. Будем надеяться, что у Кирилла Капризова, который в скором времени тоже поедет в НХЛ играть за «Миннесоту», карьера за океаном сложится успешнее.
з. Дмитрий Калинин
Сейчас: игрок «Трактора»
Сейчас Дмитрий Калинин – один из самых возрастных защитников российского хоккея, капитан челябинского «Трактора». Но многие ли помнят, что Калинин, к примеру, отыграл восемь лет за «Баффало»? Были в его карьере и другие команды НХЛ: «Рейнджерс» и «Финикс».
н. Сергей Зиновьев
Сейчас: завершил карьеру
Известный в прошлом центральный нападающий совсем немного поиграл за «Бостон», но небольшой след в истории американского клуба всё же оставил. Однако сравнивать выступление Зиновьева в НХЛ с его суперигрой в «Салавате Юлаеве» и сборной России ни в коем случае нельзя. Это разные планеты.
н. Алексей Кудашов
Сейчас: главный тренер СКА
Кудашов – один из тренеров новой российской волны. Человек, который нынче руководит СКА и сборной России. Но не стоит забывать, что этот великолепный в прошлом нападающий успел поиграть в канадском клубе «Торонто». Да, бывало и такое, хотя не все об этом знают.
з. Николай Цулыгин
Сейчас: главный тренер «Салавата Юлаева»
Ещё один молодой российский специалист – Николай Цулыгин – возглавляет уфимский «Салават Юлаев». Будучи профессиональным игроком, Цулыгин был неплохим защитником, а также играл в «Анахайме», которым и был задрафтован в 1993 году.
з. Андрей Зюзин
Сейчас: завершил карьеру
Зюзин высоко котировался на драфте НХЛ, в 1996 году он был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде под общим вторым номером. Вообще, Зюзин, будучи хоккеистом, исколесил чуть ли не всю планету, играя в различных чемпионатах. Последним местом работы Зюзина был «Салават Юлаев», в котором Андрей занимал должность тренера.
з. Дмитрий Юшкевич
Сейчас: тренер ЦСКА
Юшкевич всегда был крепким и обученным защитником, обращая особое внимание на дисциплину. Именно поэтому из Дмитрия вырос строгий и требовательный тренер. Юшкевич прилично поиграл в НХЛ, где выступал за «Филадельфию», «Торонто», «Флориду» и «Лос-Анджелес».
н. Виктор Козлов
Сейчас: тренер «Металлурга» (Магнитогорск)
Козлов был задрафтован «Сан-Хосе» в 1993 году и успел поиграть в калифорнийской команде вместе с Андреем Назаровым. Козлов отличался классной работой рук, всегда был нацелен на ворота. Сейчас Виктор пытается себя реализовать в качестве тренера «Магнитки».
в. Виталий Еремеев
Сейчас: тренер вратарей «Динамо» (Москва)
Этот голкипер тоже успел поиграть в НХЛ. На фотографии Еремеев изображён в форме клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» — фарма «Рейнджерс». Согласитесь, фото классное, а такая форма Еремееву очень даже идёт. Цветами она немного напоминает динамовскую.
н. Михаил Кравец
Сейчас: главный тренер «Витязя»
Помните ли вы Михаила Кравеца таким молодым? Это сейчас главный тренер «Витязя» стал одним из главных открытий регулярного чемпионата КХЛ, а в 90-х играл в НХЛ. В частности, за «Сан-Хосе», которым был задрафтован в 1991 году. Правда, после года в «Шаркс» Кравец отправился выступать в минорных североамериканских лигах.
- 16 октября 2019
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