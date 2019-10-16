Они делали КХЛ ярче и интереснее. Легионеры, по которым мы скучаем

КХЛ уже 11 лет, и за это время в нашей лиге играло и продолжает играть немало классных легионеров. Кто-то, как, например, Линус Умарк, Джастин Азеведу или Найджел Доус, продолжают радовать нас своей игрой, но есть крутые иностранцы, блиставшие в прошлые сезоны, по которым мы сейчас искренне скучаем. Они не обманывали своих работодателей и сам хоккей и были более чем достойны занимать легионерскую позицию.

Вспоминаем лучших иностранцев КХЛ, об игре которых вспоминают с ностальгией. Речь пойдёт о тех хоккеистах, которые раскрылись именно в нашей лиге, поэтому в рейтинге не будет таких игроков, как Яромир Ягр и Павол Демитра, а также тех легионеров, которые приезжали в КХЛ ненадолго во время локаута.

Ян Марек Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 181 игра, 163 (74+89) очка



Где играл до КХЛ: до переезда в Россию Марек выступал исключительно в родном чемпионате Чехии. На его счету было несколько сверхудачных сезонов за «Оцеларжи Тршинец» и «Спарту», после чего на 26-летнего форварда вышла «Магнитка». Сам Марек говорил, что его очень хотел видеть в Магнитогорске главный тренер «Металлурга» Дэйв Кинг. Интересно, что в межсезонье-2006 Ян отклонил двусторонний контракт «Рейнджерс», чьим проспектом Марек являлся с 2003 года.



Как играл в КХЛ: Марек приехал в Магнитогорск ещё в эпоху в Суперлиги и в первый же сезон побил рекорд клуба по количеству голевых передач и набранных очков. Кроме того, в решающем матче финала с «Ак Барсом» весной 2007-го именно чех забросил победную шайбу и принёс «Магнитке» третий в истории титул чемпионов России.



Всего в Магнитогорске Марек провёл четыре сезона, трижды становился лучшим бомбардиром команды по итогам регулярки, а в чемпионате-2009/10 получил серьёзную травму, после которой не смог вернуться на прежний уровень. Ян стал настоящим любимцем болельщиков «Металлурга» и одним из лучших легионеров в истории клуба. За «Магнитку» Марек забросил 95 шайб, и из иностранных хоккеистов уральцев этот показатель смог превзойти только Ян Коварж.



Сезон-2010/11, который стал для Марека последним в КХЛ, Ян начал в ЦСКА, где привычно шёл в лучших бомбардирах, но перед плей-офф чех отправился в «Атлант», став важнейшим винтиком команды Милоша Ржиги, дошедшей до финала Кубка Гагарина.



Где сейчас: после ударного плей-офф в Мытищах Марек подписал контракт с «Локомотивом» и должен был стать важной частью подбиравшегося в Ярославле суперсостава. Но 7 сентября Ян разбился вместе со всей командой в авиакатастрофе под Туношной.

Тони Мортенссон Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 409 игр, 295 (106+189) очков



Где играл до КХЛ: до 22 лет Мортенссон играл за шведский «Брюнас», затем поехал попытать счастья в Северную Америку, но там за два сезона провёл лишь шесть матчей за «Анахайм», после чего вернулся на родину. Следующие четыре сезона Тони был главным бомбардиром «Линчёпинга», а в 2008 году подписал контракт с «Ак Барсом». По словам Мортенссона, чемпионат Швеции ему порядком надоел, а все товарищи советовали ему ехать именно в Казань.



Как играл в КХЛ: впрочем, в «Ак Барс» Мортенссон поехал на правах аренды, и провёл в столице Татарстана только один сезон. Мортенссон был лучшим в казанском клубе после Алексея Морозова и Даниса Зарипова, и помог «Ак Барсу» выиграть первый Кубок Гагарина.



В следующее межсезонье Мортенссон вернулся в «Линчёпинг» и ждал хорошего предложения от «Анахайма», но в результате весь сезон провёл в Швеции, став вторым бомбардиром всего чемпионата. Это достижение, видимо, не слишком впечатлило «Дакс», и в 2010 году Мортенссон снова оказался в КХЛ, на этот раз надолго. В Санкт-Петербурге Тони провёл пять лет и 333 матча, набрал 232 очка, что является лучшим результатом для легионеров СКА за всю историю клуба. В сезоне-2014/15 Мортенссон выиграл свой второй Кубок Гагарина, после чего покинул КХЛ.



Где сейчас: после СКА Мортенссон провёл два года в швейцарском «Лугано», затем был очередной сезон в «Линчёпинге», а с 2018 года Тони играет за команду второго шведского дивизиона «Альмтуну». Мортенссону там вполне комфортно, и даже в 39 лет он набирает там уйму очков.

Марцелл Госса («Динамо» Р, «Ак Барс», «Спартак», «Лев» (Прага))

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 389 игр, 255 (137+118) очков



Где играл до КХЛ: Госса-младший оказался в Северной Америке уже в 17 лет, был хорош в юниорской лиге и смог серьёзно заинтересовать «Монреаль», который выбрал словака под 17 номером на драфте-2000. Но стать звездой НХЛ, по примеру старшего брата Мариана, Марцеллу не удалось. «Канадиенс» отказались от Госсы по истечении его контракта новичка, в «Рейнджерс» дела у форварда вроде бы шли получше, но и там его на третий год обменяли в «Финикс». В результате летом 2008 года Госса оказался в КХЛ, подписав контракт с рижским «Динамо». Словаком интересовались и другие клубы лиги, но решающим для Марцелла стал фактор тренера-соотечественника Юлиуса Шуплера, возглавившего возрождённый для участия в КХЛ латвийский клуб.



Как играл в КХЛ: Госса моментально стал самым результативным игроком «Динамо» и главной звездой симпатичного латвийского клуба. За два сезона он выбил более сотни очков и забросил более 60 шайб за рижан, что, разумеется, вызвало сильнейший интерес к Госсе со стороны топ-клубов. Следующий чемпионат словак начал в «Ак Барсе», но в Казани Марцелл был лишь одним из лидеров, что негативно сказалось на его результативности.



После одного сезона в столице Татарстана Госса перешёл в «Спартак», но уже по ходу регулярки вернулся в Ригу, где вновь принялся «зажигать». Тем не менее Госсу пленили новые вызовы, и следующий сезон он начал в пражском «Льве», но лишь в очередной раз убедился, что его место силы в КХЛ находится в столице Латвии. Третье и последнее возвращение Госсы в Ригу состоялось в межсезонье-2013, Марцелл провёл очередной крутой сезон за «Динамо», следующий начал в качестве капитана, но в январе рижский клуб, испытывавший серьёзные финансовые проблемы, расторг контракт с Госсой и ещё несколькими высокооплачиваемыми хоккеистами. Финальное расставание с Марцеллом получилось не очень красивым, но его достижения в Риге забудут не скоро. Словак провёл за клуб в общей сложности лишь 241 матч, но за это время успел стать третьим бомбардиром в новейшей истории «Динамо» (выше только старожилы Дарзиньш и Микелис Редлихс) и абсолютно лучшим легионером франшизы.



Где сейчас: после ухода из Риги Госса немного поиграл за шведский «МОДО» и чешский «Пльзень», а затем перешёл в родную «Дуклу», где и закончил карьеру в 2018 году.

Маттиас Вейхандль Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 236 игр, 209 (90+119) очков



Где играл до КХЛ: у Вейнхандля вполне стандартный карьерный путь. До 22 лет форвард играл в Швеции, затем поехал завоёвывать место в составе «Айлендерс», которые выбрали Маттиаса в третьем раунде драфта-1999. В НХЛ Вейнхандль провёл четыре сезона, однако подняться выше третьего звена у него не получалось. Обмен из «Айлендерс» в «Миннесоту» тоже не особо помог, и в 2007 году швед подписал контракт с «Линчёпингом», в составе которого стал разрывать местный чемпионат на пару с Тони Мортенссоном. После этого оставалось только ехать в КХЛ, «Линчёпинг» отпустил хоккеиста в аренду в московское «Динамо».

Как играл в КХЛ: Вейнхандль сразу же прижился в клубе Владимира Вуйтека, в первый год стал одним из главных лидеров атак, а в плей-офф Маттиас едва ли не в одиночку дотащил «Динамо» до полуфинала. На следующий сезон аренда была продлена, и Вейнхандль заиграл ещё лучше, набрав в регулярке 60 очков.



После этого бело-голубых настигли финансовые проблемы, дорогостоящего шведа в «Динамо» было не удержать, и форвард переехал в Санкт-Петербурге, где воссоединился со своим бывшим партнёром по «Линчёпингу» Мортенссоном. Первый год получился ярким (50 очков в регулярке), а вот с приходом в СКА Милоша Ржиги швед немного закис. В апреле 2012-го Вейнхандль вернулся из четырёхлетней аренды в «Линчёпинг». Выиграть Кубок Гагарина Маттиасу не удалось, зато он до сих пор является вторым по результативности легионером в истории «Динамо» после Леонида Комарова.



Где сейчас: после ухода из СКА Вейнхандль провёл год в «Линчёпинге», получил сотрясение мозга и пропустил весь сезон-2013/14. Восстановившись, Маттиас решил не рисковать и завершил профессиональную карьеру в 34 года.

Патрик Торесен Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 417 игр, 382 (149+233) очка



Где играл до КХЛ: в 19-20 лет у Торесена было несколько крутых сезонов в юниорской лиге Квебека, но мощного энхаэловского продолжения не получилось. Только в 23 года он, будучи незадрафтованным, дебютировал в сильнейшей лиге мира за «Эдмонтон», но закрепиться в составе «нефтяников» не получилось. В сезоне-2007/08 Торесена обменяли в «Филадельфию», там он не забросил ни одной шайбы за 21 матч и летом вернулся в Европу. Сезон в «Лугано» получился сверхрезультативным (48 игр, 63 (22+41) очка), и норвежцем заинтересовались в КХЛ. Патрик перешёл в «Салават Юлаев» к Вячеславу Быкову, форвард радовался, что попал в хорошую команду, и приличному повышению зарплаты.



Как играл в КХЛ: два сезона Торесен на пару с Александром Радуловым буквально разрывал КХЛ, набирая по 70-80 очков за сезон, а весной 2011-го поднял над головой Кубок Гагарина. За «Салават» Торесен набрал 155 очков в 146 играх и оставался лучшим легионером в истории уфимского хоккея до прихода Умарка и Хартикайнена.



После двух лет в столице Башкортостана Торесен перебрался в Санкт-Петербург, где задержался на четыре сезона. Его результативность чуть ухудшилась по сравнению с уфимским периодом, но он всё же оставался супербомбардиром. СКА Торесен также покинул после выигрыша Кубка Гагарина, затем провёл пару лет в Европе, но вернулся в Северную столицу по ходу сезона-2017/18, однако не смог помочь СКА выиграть «армейский» финал конференции. Торесен – второй по результативности легионер в истории СКА, норвежец уступает лишь шесть очков Мортенссону, но Тони провёл за питерцев на 60 матчей больше.



Где сейчас: после этой небольшой командировки в СКА Торесен вернулся в норвежскую лигу, где ему нет равных по результативности. Патрик второй год является капитаном родного «Сторхамара», и в этом сезоне его клуб снова один из главных фаворитов чемпионата.

Йозеф Вашичек Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 220 игр, 185 (75+110) очков



Где играл до КХЛ: Вашичек приезжал в Россию с хорошим энхаэловским бэкграундом. Чех на протяжении четырёх сезонов был крепким игроком основы «Каролины», выиграл с «ураганами» Кубок Стэнли в 2006 году, но в победном плей-офф провёл лишь восемь матчей и очков не набрал. После «Харрикейнз» в заокеанской карьере Вашичека были «Нэшвилл» и «Айлендерс», но подняться на новый уровень в НХЛ ему не удалось. Зато для КХЛ он был настоящей звездой, и это приобретение «Локомотива» изначально виделось сверхудачным. Агент Йозефа говорил, что перед переездом в Россию Вашичек советовался с Яромиром Ягром, кроме того, в Ярославле Йозефу пообещали, что он займёт привычную для него позицию центрфорварда.



Как играл в КХЛ: Вашичек провёл в Ярославле три сезона, и в каждом его результаты шли по нарастающей. Харизматичный и улыбчивый Йозеф мгновенно полюбился болельщикам «Локомотива», а его мастерством на площадке наслаждалась вся КХЛ. В сезоне-2011/12 Вашичек должен был стать ключевой фигурой в мощном составе «Локомотива» и наконец-то помочь клубу добраться до главного трофея лиги.



Где сейчас: все планы и надежды оборвала авиакатастрофа 7 сентября 2011 года. Вашичек до сих пор остаётся лучшим иностранным форвардом в истории «Локомотива», а по общему количеству очков среди легионеров ярославцев его обогнал только Стаффан Кронвалль.

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 620 игр, 431 (142+289) очко



Где играл до КХЛ: канадский защитник с юных лет показывал отменную результативность в минорных североамериканских лигах, но не смог никого заинтересовать на драфте НХЛ. Тем не менее, без опыта игры в сильнейшей лиге мира он не остался. Даллман поиграл за «Бостон», «Сент-Луис» и «Лос-Анджелес», но везде был хоккеистом ротации. В 2008 году Кевину поступило предложение от «Барыса», которых с первых лет в КХЛ искал счастья на североамериканском трансферном рынке, и Даллман решился на переезд.



Как играл в КХЛ: в первый же сезон Даллман настрелял 58 очков в регулярке – этот результат только через восемь лет смог перебить Крис Ли. А вот рекорд по заброшенным шайбам для защитника в одном чемпионате КХЛ до сих пор принадлежит Кевину – 28 шайб кроме него ещё никто не забрасывал.



Даллман провёл в КХЛ 11 сезонов, из которых девять посвятил «Барысу», став настоящей легендой клуба. Кевин принял казахстанское гражданство и на четырёх чемпионатах мира защищал честь этой страны.



На счету Даллмана 620 игр в КХЛ – это абсолютный рекорд для легионеров нашей лиги, а по количеству набранных очков он уступает только форвардам Доусу, Эллисону и Боченски.



Где сейчас: Даллман играл в КХЛ вплоть до прошлого сезона, но в последние годы в силу возраста его результативность неумолимо стала снижаться. В январе 2019-го Кевин по личным обстоятельствам покинул расположение «Барыса» и больше так и не вернулся в команду. А в августе объявил о завершении игровой карьеры.

Самый результативный защитник в истории КХЛ завершил карьеру Кевин Даллман принял непростое, но единственно верное в сложившейся ситуации решение.

Роман Червенка Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 282 игры, 232 (106+126) очка



Где играл до КХЛ: до переезда в КХЛ Червенка мощно выступал в родном чешском чемпионате. В своём последнем сезоне за «Славию» 25-летний форвард набрал 97 очков в регулярке и плей-офф, и сподвигнул «Авангард» на контрактное предложение. Форвард подумывал о НХЛ, но возможность поиграть с Яромиром Ягром склонила его к переезду в Сибирь.



Как играл в КХЛ: Червенка в первый же год стал главным бомбардиром «ястребов» и лучшим снайпером всей КХЛ. Играя в одном звене с Ягром, Роман набрал 61 (31+30) очко, помог «Авангарду» выиграть Кубок континента, но в плей-офф омичи не сумели пройти далеко. Впрочем, на следующий год Червенка исправился, став лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.



После поражения «Авангарда» в финале от «Динамо» Червенка всё-таки решил попробовать свои силы в НХЛ, а локаут частично переждал в составе пражского «Льва», за который сыграл лишь 5 матчей. В «Калгари» у Романа ничего получилось, уже на следующий сезон он вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА. В Санкт-Петербурге Червенка отыграл два сезона, был не так ярок, как в «Авангарде», зато выиграл Кубок Гагарина.



В Омске же до сих пор с теплотой вспоминают чешского снайпера, больше которого за «Авангард» из легионеров забросил только Ягр.



Где сейчас: в 2015 году Червенка вернулся в Европу и провёл сезон на родине в составе «Пиратов» из Хомутова. После этого Роман переехал в Швейцарию, где выступает уже четвертый сезон. В это межсезонье его новой командой стал «Рапперсвиль».

Мэтт Эллисон («Динамо» Р, ХК МВД, «Торпедо», «Медвешчак», «Динамо» Мн, «Металлург» Мг)

Мэтт Эллисон Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 594 игры, 458 (193+265) очков



Где играл до КХЛ: как и всякий канадец, Эллисон мечтал об успешном выступлении в НХЛ, но не сложилось. Мэтт немного поиграл в «Чикаго» и «Филадельфии», но большую часть времени проводил в АХЛ. Эллисону хотелось большего, и в 2008 году он принял предложение от рижского «Динамо».



Как играл в КХЛ: Эллисон играл в КХЛ очень долго и оставил о себе добрую память во многих командах. В Риге «зажигал» вместе с Госсой, в ХК МВД был важнейшей частью «серебряной» команды Олега Знарка, в «Торпедо», минском «Динамо» и «Магнитке» становился лучшим бомбардиром команды в регулярках. Всего в лиге Эллисон сыграл почти 600 матчей и до нынешнего сезона был лучшим легионером-бомбардиром в истории КХЛ, пока его не обогнал Найджел Доус.

Найджел Доус стал самым результативным легионером в истории КХЛ

Где сейчас: в прошлом сезоне Эллисон настрелял 55 очков за «Металлург» в регулярке, но провалился в плей-офф. Магнитогорский клуб не стал продлевать контракт с 35-летним нападающим, а другие команды лиги не проявили к Мэтту интереса. Сейчас Эллисон без работы, о его намерениях завершить карьеру ничего не известно.

Ян Коварж Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 368 игр, 377 (129+248) очков



Где играл до КХЛ: с юниорского возраста Коварж успешно выступал за чешский «Пльзень», который в сезоне-2012/13 привёл к чемпионству, став лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф. На талантливого бомбардира положил глаз Геннадий Величкин и летом 2013-го привёз Яна в Магнитогорск.

Как играл в КХЛ: Коварж стал незаменимой частью невероятной «Магнитки», которая на протяжении четырёх сезонов доминировала в КХЛ, а звено Антипин – Ли, Мозякин – Коварж – Зарипов стало едва ли не лучшим в истории всего российского хоккея. Чех играл в Магнитогорске пять лет, выиграл два Кубка Гагарина и стал не только самым результативным легионером «Металлурга», но и вообще шестым бомбардиром клуба в истории.



Где сейчас: в 2018 году Коварж поехал покорять НХЛ, но у чеха не сложилось настолько, что он не провёл ни одной игры за «Бостон», перебиваясь матчами в АХЛ. Ждать Ян не стал и уже по ходу сезона уехал в «Пльзень». В это межсезонье ходили слухи, что Коварж вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Авангардом», но Ян выбрал швейцарский чемпионат, где сейчас весьма успешно выступает в составе «Цуга».

Нико Капанен Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 510 игр, 298 (101+197) очков



Где играл до КХЛ: до 23 лет Капанен играл в чемпионате Финляндии, а в 2001 году отправился в НХЛ, где его ждал задрафтовавший финна «Даллас». В «Старз» Капанен провёл три полных сезона, выполняя роль двустороннего форварда, затем в его карьере были «Атланта» и «Финикс», а в 30 лет Нико решил вернуться в Европу и подписал контракт с «Ак Барсом».



Как играл в КХЛ: Капанен никогда не набирал уйму очков в рамках одного сезона, зато всегда был надёжен и крайне полезен в плей-офф. Умение сыграть на обеих сторонах площадки и классная игра на точке сделали из Капанена одного из элитных центрфорвардов в КХЛ. В «Ак Барсе» финн провёл пять лет, выиграл два Кубка Гагарина и долгое время был лучшим легионером-бомбардиром в истории «Ак Барса». Обогнать Капанена смог Джастин Азеведу.



После Казани Капанен немного поиграл за пражский «Лев», а затем на два года перебрался в «Йокерит», где был капитаном. В межсезонье 2016-го дороги Капанена и КХЛ разошлись.



Где сейчас: Нико тогда вернулся на один сезон в «ХПК» и красиво завершил карьеру в составе родного клуба.

Крис Ли Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 335 игр, 245 (54+191) очков



Где играл до КХЛ: Крис Ли никогда не был задрафтован и не провёл ни одного матча в карьере в НХЛ. До 30 лет канадский защитник колесил по ECHL и AHL, затем уехал в Европу, где на его бомбардирские качества и обратили внимание в «Металлурге». На момент перехода Криса в «Магнитку» защитнику было почти 33 года.



Как играл в КХЛ: Ли стал идеальным подносчиком снарядов для тройки Зарипов – Коварж – Мозякин, став со временем одним из лучших защитников-бомбардиров в истории КХЛ. Крис провёл в Магнитогорске пять лет, выиграл два Кубка Гагарина, а в сезоне-2016/17 побил рекорд для игроков обороны по количеству набранных очков за одну регулярку (65 (14+51) баллов за 60 матчей). Кроме того, игра за «Металлург» открыла для Ли дорогу в сборную Канады. В 36 лет он впервые сыграл за национальную команду на чемпионате мира, а через год выступил на Олимпиаде в Корее.



Где сейчас: последним для Ли в «Магнитке» стал сезон-2017/18, в котором Крис много пропустил из-за травмы и набрал всего 10 очков в регулярке. В сентябре 2018-го Ли официально завершил карьеру и вошёл в Зал славы «Металлурга».

Брэндон Боченски Фото: РИА Новости

Статистика в КХЛ с учётом матчей плей-офф: 455 игр, 444 (179+265) очка



Где играл до КХЛ: до приезда в КХЛ Боченски долгое время пытался пробиться в НХЛ, сменил массу команд, но из раза в раз у него получалось давать результат только в АХЛ. В 2010 Брэндону поступило предложение из «Барыса», и в 28 лет он решил круто поменять свою карьеру.



Как играл в КХЛ: в первый же год Боченски стал лучшим бомбардиром «Барыса», а затем всё пошло по нарастающей. Брэндон провёл в столице Казахстана восемь сезонов, стал настоящей легендой клуба и главным бомбардиром в его истории. Боченски никогда не помышлял об уходе из «Барыса» (за что его особенно ценят в Нур-Султане), а также принял казахстанское гражданство и сыграл за сборную на трёх чемпионатах мира. В 2017-м Брэндон объявил о завершении карьеры, пропустил целый год, но затем неожиданно вернулся и существенно помог команде Андрея Скабелки провести один из самых успешных сезонов в КХЛ.



Где сейчас: «Барыс» предложил своему капитану новый контракт, но в июле Боченски объявил о завершении карьеры. Кажется, в этот раз уже навсегда.