«Я тебе в Перми машину сожгу». Тренер «Амура» пообщался с судьёй на языке 90-х

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

День рекордов в «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» принимал на своём льду московское «Динамо», которое отправилось в выездное турне по Китаю и Дальнему Востоку. В Пекине хоккеисты Владимира Крикунова уже обыграли местный «Куньлунь», а теперь удачно съездили в Хабаровск.



Бело-голубые не оставили камня на камне от «Амура», забросив сопернику пять шайб и пропустив в ответ всего одну. Вообще, неделя началась для москвичей явно удачно. Динамовцы решили ставить один рекорд за другим. Сперва капитан бело-голубых Вадим Шипачёв отметился двумя результативными передачами, благодаря чему добрался до отметки в 100 очков в составе московского «Динамо».



Вадим стал автором нового клубного рекорда, став самым быстрым игроком в истории КХЛ, разменявшим этот рубеж. Чтобы набрать 100 очков в «Динамо», Шипачёву понадобилось провести всего 93 матча. Прежнее достижение принадлежало шведскому нападающему Маттиасу Вейнхандлю (100 очков за 100 матчей, сезоны 2008/09 и 2009/10).

В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно? Крикунов объявил войну легенде и превращает «Динамо» в аутсайдера. У генерального директора бело-голубых лопнуло терпение.

32-летний нападающий пополнил состав бело-голубых в 2018 году. В первый же сезон в «Динамо» Вадим переписал больше 10 клубных рекордов, в том числе набрав больше всего очков за один сезон в истории отечественных чемпионатов. Благодаря ассистентскому дублю в Хабаровске Вадим стал членом динамовского символического клуба братьев Голиковых.



Кроме того, лучший матч в сезоне выдал форвард Даниил Тарасов, который до этой встречи вообще не забивал. В Хабаровске же нападающего буквально прорвало. Началось с того, что счёт во встрече был открыт на седьмой минуте, когда именно Тарасов и отличился. Второй период гости провели ещё более мощно, обеспечив себе комфортное преимущество. Помимо Максима Афиногенова ещё дважды забил Тарасов. На старте третьего периода форвард «Амура» Гинек Зогорна размочил счёт. Вскоре Тарасов забросил свою четвёртую шайбу, оформив первый покер «Динамо» в истории клуба в КХЛ. Что ж, достижение солидное. Главное для Даниила – не останавливаться и продолжать играть в том же духе.

«Я тебе в Перми машину сожгу!»

Но одними динамовскими рекордами и обилием заброшенных шайб дело не закончилось. В третьем периоде при счёте 5:1 в пользу «Динамо» игрока «Амура» жёстко встретил соперник.



С лавки хабаровчан сразу стали жестикулировать к судьям: дескать, что это такое? Кроме того, послышался отборный набор матерных слов. Далее прозвучала реплика Гулявцева в адрес одного из главных арбитров, пермяка Виктора Гашилова (сам Гулявцев тоже из Перми). «Что, не было, что ли? Не было? Он без шайбы был! Я тебе в Перми машину сожгу!».

Фото: Александр Коркка

«Это была шутка, конечно, сказано на эмоциях. Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил. На самом деле, даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит.



Жаль, что уже просочилась эта информация в прессу, это ведь обычные эмоции были. Сейчас ещё, наверное, Алексей Анисимов мне позвонит, оштрафуют меня», — сказал Гулявцев «Чемпионату».



Понятно, что это была эмоциональная шутка, но тренер уже попадал в похожие истории. Помните, когда он критиковал судей, ещё работая в «Северстали»? Тогда это случайно попало на видео пресс-конференции, моментально разлетевшись по СМИ.

Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули

В результате штраф за него уплатили игроки череповецкого клуба, проявив солидарность с тренером. Интересно, чем закончится нынешняя история? Судейскому департаменту слова тренера точно не понравятся.