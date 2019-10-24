Марков остался без мечты об НХЛ. Но зачем стареющий Генерал «Локомотиву»?

Защитник Андрей Марков попрощался с мечтой, теперь уже окончательно и бесповоротно. Ему уже не сыграть 1000 матчей в НХЛ, его карьера там уже фактически завершена. Сегодня 40-летний защитник заключил пробный контракт с «Локомотивом».

Андрей Марков заключил пробный контракт с «Локомотивом»

Попытки вернуться в НХЛ

Легенда «Монреаля» по прозвищу Генерал ушёл из команды, хлопнув дверью. Марков посвятил «Канадиенс» 16 лет, но в 2017 году генеральный менеджер «хабс» Марк Бержевен отказался заключать с Марковым контракт на условиях игрока, играть в другом клубе НХЛ защитник не захотел и уехал в Россию.



Первый год в «Ак Барсе» для Маркова сложился крайне успешно – он получал много игрового времени, набирал много очков и помог казанскому клубу выиграть Кубок Гагарина. Но уже на второй сезон в «Ак Барсе» было заметно, что защитник начинает сдавать и уже не так эффективен как в атаке, так и в обороне.

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Марков мог бы летом найти работу в КХЛ, пусть и не в «Ак Барсе», но вместо этого он развернул мощную кампанию по возвращению в НХЛ. Давал интервью канадским СМИ, демонстрировал через агента видео своих летних тренировок. Слухи о том, что Марков сожалеет о возвращении в Россию, начались и того раньше.



Но слова агента об интересе со стороны нескольких клубов НХЛ так и остались словами. Впрочем, это прогнозировалось. Как только Андрей заявил о желании провести ещё год в лучшей лиге мира, сразу же вспомнился недавний пример Сергея Гончара. В 41 год он подписал пробный контракт с «Питтсбургом», играл в предсезонных матчах, но полноценного соглашения не получил. Шансы Маркова получить контракт в НХЛ, скажем прямо, были ещё более призрачными, чем четыре года назад у Гончара. Два года вне лиги, солидный возраст, существенный спад в игре – никакие видео с тренировками были не способны перебить эти факты.

Пробный контракт

Марков и в НХЛ не горел желанием идти на пробный контракт, но полноценного соглашения не смог получить и в КХЛ. И, если честно, есть большие сомнения, что по истечению пробного срока он его получит. Хотя всё может быть.



Дело в том, что практически одновременно с переходом Маркова в «Локомотиве» вновь сменился главный тренер. После Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности стал Александр Ардашев, а теперь этот пост (уже без приставки) доверили Майклу Пелино. Тренер, который в КХЛ сделал себе имя как один из лучших помощников, впервые попробует себя в роли главного, и Маркова брали явно с учётом его пожеланий.



Только вот что может дать Марков «Локомотиву»? Он же не стал вдруг быстрее, свежее и моложе. Да, сейчас у ярославцев травмирован Стаффан Кронвалль, а глубины состава нет (был 21-летний Афанасьев, который при Квартальнове получал по 12-15 минут, а при Пелино был сослан в «Буран»), но делать ставку пусть на именитого, но стареющего ветерана всё равно сомнительное решение. Как ни пытайся, обмануть время невозможно.