Сборная России провалится на ОИ, в финале КХЛ будут «Йокерит» и «Барыс»

Федерация хоккея России опубликовала состав на Кубок Карьяла-2019. Мы подробно разобрали, кто поедет на первый этап Евротура, отметив, что состав этот во многом экспериментальный и там будет много новых лиц. Впрочем, именно такой и должен выступать на Евротуре за исключением домашнего этапа.

Состав сборной России на Кубок Карьяла. Он держится на четырёх клубах Из СКА и ЦСКА только 10 человек, а всего представлено 12 команд. Но некоторые фамилии всё равно удивят.

Пусть вас не удивляет необычный заголовок, мы не собираемся никого пугать, просто просчитываем тенденции, которые складываются в последнее время в нашем хоккее. Первым на проблему обратил внимание двукратный олимпийский чемпион, эксперт Александр Кожевников.

— Состав на Кубок Карьяла неплохой. Нет лидеров, но их на этом этапе проверять и не надо. Я полагаю, что началась подготовка к Олимпийским играм. И тут нам стоит задуматься. Сейчас в составе нет Сорокина, Григоренко, Капризова, Нестерова. Их не будет и в Пекине, если туда не приедут игроки НХЛ. Так что примерно такой состав у нас будет и на Играх. Как мы выступим с ним? Большой вопрос. Неизвестно, чего мы добьемся. К сожалению, все уезжают. Других Дацюка и Ковальчука у нас не видно, а как будут выглядеть те же Шипачёв, Войнов через два года – большой вопрос. Понятно, что надо развивать игроков. Федерация это делает. На каков будет их уровень через два года? Кто-то может и выстрелит но ведь тоже может уехать.

Высказывание это показалось интересным, тем более что Александр Викторович бывает ярок и экспрессивен в формулировках. Действительно, шанс на то, что НХЛ поедет в Пекин ничтожно мал. Владельцам НХЛ интересны только деньги, руководству лиги нужна хорошая раскрутка по всему миру, она есть и так. Но не помешает еще, особенно если задействован китайский рынок. Однако МОК никак не хочет делиться правами, что категорически не устраивает НХЛ.



«Это не так страшно», — скажете вы, — «больше шансов выиграть». Нет, теперь не больше. Мы можем сколько угодно пускать друг другу пыль в глаза и говорить, что уровень лиги растет. Организационный? В каких-то аспектах, может быть. Но совершенно точно – не уровень хоккея.

КХЛ нужен не зритель, а деньги. Что не так с нашим хоккеем Уровень лиги падает, но желания развиваться не видно. Зато по рейтингам всё хорошо.

Уехать готовы все, кто хоть как-то проявляет себя в нашей лиге. Кожевников прав: без Капризова, Григоренко, Сорокина, Окулов, да и Войнова, скорее всего, тоже, мы будем выступать примерно в таком составе, как на Кубке Карьяла. Если не хуже. Скорее, он будет походить на тот, что был на Олимпиаде-1994 в Лиллехамере. Реальной звездой из того состава стал разве что Андрей Николишин. Остальные, как Валерий Карпов или Андрей Тарасенко, стали яркими игроками внутреннего чемпионата или же добротными игроками выше среднего (по российским меркам) уровня, как например, нынешний главный тренер сборной Алексей Кудашов. Тогда мы заняли почетное четвертое место без каких-либо перспектив на медали. Затем, до 2018 года, все олимпиады были с игроками НХЛ.



Если проигрыш суперзвездной сборной России рабочей команде Финляндии на последнем чемпионате мира был воспринят, как досадное недоразумение, то такое же поражение на Олимпиаде против таких же финнов с престарелым Шипачёвым, Порядиным, Шарипзяновым и Мищенко (если последние трое тоже не уедут) выглядит, как практически неминуемое. Где-нибудь в четвертьфинале. Так что если НХЛ не приедет (95 процентов, что нет), то на успех не надейтесь. Про тезис «а зачем нам это недоолимпиада нужна» уже много раз говорили. В нашей стране все судьбу любого вида спорта решает поддержка спонсоров и государства – не только областных бюджетов, но и госкорпораций. Не будет побед сборной, отвернуться разом все и очень быстро, а хоккей скатится на уровень современного российского баскетбола. Это в лучшем случае, а там и до гандбола будет недалеко.



«А как же сильная и интересная лига?» — скажете вы, хоккейные гики, которых, увы меньшинство. А никак. Тенденцию можно просчитать уже сейчас.

С введением потолка зарплат и отъездом большого числа талантливых молодых игроков уровень упадет еще сильнее. Это станет заметно невооруженным глазом и руководству лиги, помимо легализации аренды, нужно будет принимать более серьезные решения. Выход только один – увеличение лимита легионеров. Сначала до 7. Лигу заполнят дешевые североамериканцы, а затем и немцы, датчане и прочие норвежцы, чей уровень будет весьма далек до Патрика Торесена или Филиппа Ларсена. Лига наконец подравняется, а преимущество будет иметь тот, кто может приглашать легионеров до бесконечности. Рижское «Динамо» не берем – не сдюжит копеечный бюджет, а вот «Йокерит» и «Барыс» — первые кандидаты на роль новых олигархов КХЛ и финал Кубка Гагарина. Интересно? Первое время – да, а затем такая лига в России будет не нужна.

Кто и сколько тратит на зарплаты в КХЛ. Западная конференция Лидеры по эффективности – «Витязь», «Торпедо» и «Северсталь».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чтобы уравнять шансы команд, лимит уберут совсем и про успехи сборной можно будет забыть. Глядя на то, кто попадает в профессиональные клубы КХЛ (канадцы, немцы и датчане), родители бросят неблагодарное дело отдавать своих детей в хоккей, чтобы из них готовили максимум игроков для высшей лиги. В России перестанут появляться какие-либо яркие хоккеисты, к лиге окончательно потеряется интерес, в НХЛ и без того тонкий поток иссякнет и лавочку можно будет закрывать. Притянуто за уши? Но эта тенденция прослеживается уже сейчас.



Что же делать? Первое — лиге срочно нужно работать над идеологией. Все знают, что НХЛ — это лучшая лига в мире, но она совсем необязательно может быть мечтой. Мечтой для российского паренька должен быть Кубок Гагарина, если получится – то золотые медали ОИ и ЧМ. А Кубок Стэнли – для разнообразия, если будет любопытно съездить в НХЛ к 28 годам. Помните первые ролики КХЛ с Ягром? «Я приехаль в Кахаэль…» Они, конечно, были очень сырыми, наивными а, порой, откровенно смешными. Но даже они в свое время сделали большое дело. Сейчас же стоит задуматься о новой волне популяризации лиги, которая в последние три года невероятно просела.

Ягр: я уже недостаточно хорош для КХЛ. Забил бы 5-6 голов за сезон

НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так За просмотр всех матчей лучшей лиги мира в интернете вы не отдаёте ни копейки, а за трансляцию «Куньлунь» — «Нефтехимик» просят 75 рублей.

Второе – отложить до лучших времен потолок зарплат, который все равно будет фикцией. В футболе его нет – и посмотрите, какой интересный в последнее время стал чемпионат. Нужно возвращать игроков, пусть деньгами, пусть престарелых, хоть каких на первых порах. Пусть Овечкин и Малкин к 2022 году будут собственным тенями прежних себя, но вспомните, как воспринимали мы возвращение Федорова, Зубова, Дацюка и Ковальчука, приезд Гашека и Ягра.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Кстати, первым об увеличении лимита заговорил… Игорь Есмантович. Потому что он понимает, с чем останется в следующем сезоне после отъезда своих основных звезд. Мало кто заметил, что сейчас на ЦСКА ходят по 8 с лишним тысяч человек, причем на рядовые матчи. А совсем недавно на такие же игры ходили по полторы. Президент ЦСКА предвидит, что интерес зрителей просядет.

Роман Ротенберг в СКА не говорит об увеличении лимита только потому, что отвечает и за российский хоккей. Если бы он не работал в ФХР, будьте уверены, он первым бы пролоббировал увеличение лимита и накупил бы сэкстонов, митчелов, холландов и прочих. Благо североамериканский хоккей дает массу игроков уровня «в полшага от НХЛ», что для нынешней КХЛ в самый раз.

Но сэкстоны нашему хоккею не нужны. Нам нужны наши, российские звезды. Именно звезды. Зрители скорее готовы радоваться стареющему Шипачёву, чем десятку одинаковых набрасывателей на ворота и копателей у ворот. Такой хоккей нам не нужен.