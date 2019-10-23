КХЛ нужен не зритель, а деньги. Что не так с нашим хоккеем

В первые годы существования КХЛ довольно часто велись утопичные разговоры о том, что наша лига вот-вот сможет хотя бы приблизиться по уровню к НХЛ. Почему утопичные? Всё просто – эти две организации в принципе нельзя сравнивать. Там бизнес, шоу и лучшие игроки мира. У нас хоккей по большому счёту остаётся игрушкой в руках губернаторов и спонсоров и слишком зависим от государственного финансирования. Клубы, в которые вкладывают большие деньги, претендуют на успешность, остальные живут по средствам. И анонсируемое введение жёсткого потолка зарплат не слишком изменит этот расклад. Уровень, возможно, подравняется, но грандиозных изменений ждать не стоит. Чтобы говорить о сравнениях с НХЛ, нам нужны большие, ментальные перемены, но весь российский спорт (а не только КХЛ) к этому будет не скоро готов.



Впрочем, мы играем по этим правилам уже очень давно. Признаем, что НХЛ – другая планета, но всё равно любим и смотрим наш хоккей. И надо сказать, что огромная разница между бедными и богатыми клубами и зависимость от господдержки раньше не мешала КХЛ быть привлекательнее. В последнее же время интерес к нашей лиге падает, в то время как НХЛ завоёвывает новую аудиторию. В чём же здесь причина?

Сейчас в КХЛ худшая результативность за всю историю лиги

Главный ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Когда люди смотрят хоккейный матч, они мало задумываются о каких-то общих процессах или развитии лиги. В основном их интересует результат, а вторым важным параметром идёт зрелищность. Её, как правило, обеспечивает количество заброшенных шайб, и в этом аспекте КХЛ, увы, деградирует. Как по сравнению с НХЛ, так и в соотношении с самой собой образца первых сезонов.



В первые годы создания КХЛ в лиге в среднем забрасывалось примерно 5,5-5,6 шайбы за игру. Этот показатель был сопоставим с результативностью в НХЛ, а в сезоне-2010/11 и вовсе был равным среднему количеству голов в сильнейшей лиге мира.

Но в последние пять лет динамика в КХЛ отрицательная, в лиге в среднем забрасывается не больше пяти шайб за игру, а нынешний сезон и вовсе пробивает дно. Всего 4,7 гола за матч!



В НХЛ всё наоборот. За последние 11 лет средняя результативность там в принципе была не меньше 5,4 шайбы за матч, но сейчас показатели только растут. Сезон-2019/20 и вовсе становится пиршеством атакующего хоккея. В среднем более 6 голов за игру, а в некоторые игровые дни результативность и вовсе зашкаливает.

Средняя результативность игрового дня в НХЛ составила более семи шайб за матч

Так что удивляться нечему. КХЛ, и без того проигрывающая в плане общей организации и спортивной конкуренции, становится всё скучнее, а НХЛ, наоборот, набирает обороты. Естественно, что интерес к хоккею распределяется совсем не в пользу нашей лиги.



Проблема снижения результативности действительно актуальна для КХЛ. Особенно странно, что она возникла именно тогда, когда большая часть команд лиги перешла на уменьшенные размеры площадки. В очередной раз мы убеждаемся, что вовсе не ширина коробки влияет на зрелищность хоккея.

Куда делись мастера? В КХЛ «срезали» площадки, но голов стало ещё меньше Кажется, зрелищность лиги зависит вовсе не от ширины бортов.

КХЛ не хочет заморачиваться насчёт продажи своего контента

Впрочем, обвинять в потере интереса к КХЛ только хоккеистов, которые стали забрасывать меньше голов, неправильно. Да, мы видим в среднем меньше пяти шайб за матч, а самый популярный счёт – 3:2, но даже в таких условиях в нашей лиге есть привлекательные моменты, на которых КХЛ может делать себе рекламу. У нас, как и в НХЛ, случаются крутые матчи, интересные личные достижения хоккеистов, забавные статистические факты. Но наша лига сама себе вставляет палки в колёса, совершенно забывая, что свой контент надо как-то продвигать. И эта проблема посерьёзнее, чем снижающаяся результативность.



Конечно, самый вопиющий факт – отсутствие бесплатных трансляций КХЛ. Мы поднимали эту тему не так давно, но, разумеется, ситуация не улучшилась, и вряд ли этого стоит ждать. Лига пытается заработать на своём зрителе, но не делает ничего, чтобы люди хотели покупать её продукт.

НХЛ – бесплатно, а КХЛ – за деньги. С показом хоккея в России что-то не так За просмотр всех матчей лучшей лиги мира в интернете вы не отдаёте ни копейки, а за трансляцию «Куньлунь» — «Нефтехимик» просят 75 рублей.

С этой ситуацией ещё можно бы было как-то смириться, если бы КХЛ создавала топовый контент, например, в своих соцсетях, но и там не слишком активно подогревается интерес к лиге. Надо ведь понимать, что хоккейных фанатиков, готовых каждый день смотреть матчи и интересоваться статистикой, не так много. Большинство людей нужно ежедневно завлекать яркой обёрткой и вкусной начинкой, а в КХЛ это происходит со скрипом.



Есть официальный «твиттер» лиги, где выкладываются лучшие моменты матчей (голы, драки, сейвы) с небанальными подписями, но зачастую там хромает оперативность. Например, вчерашняя драка в Санкт-Петербурге между Сергеем Плотниковым и Александром Брынцевым была выложена только сегодня. Да и большинство интересных моментов попадают в «Твиттер» со значительным опозданием. В этом ключевое отличие от странички НХЛ. Например, четыре шайбы Тарасова в ворота «Амура» (ярчайшее событие для лиги) были нарезаны в одно видео только к вечеру по московскому времени, хотя игра закончилась ещё в обед. За океаном же покер Давида Пастрняка появился чуть ли не с финальной сиреной матча. В КХЛ стараются не оставлять без внимания самые топовые эпизоды своих матчей, но ещё не научились смаковать момент. Нужно понимать, что на следующий день даже самый шикарный гол уже не так интересен, всё нужно подавать вовремя.

Тройка Шипачёва устроила шоу круче звена Панарина. Но это почти никто не заметил Потому что мы привыкли, что ярко и красиво может быть только в НХЛ. А КХЛ нас не спешит в этом разубеждать.

На самом деле, к «твиттеру» вопросов меньше всего, а вот к кому большие претензии, так это к официальному сайту КХЛ. Честно говоря, без особой надобности я стараюсь на него не заходить. Он тяжёлый, неудобный в использовании и с кошмарным мультимедиа. Да, там часто появляется интересный текстовый контент, но нормально посмотреть банальные обзоры матчей там невозможно. Чтобы добраться до хайлайтов игр, нужно проделать немаленький путь — выбрать матч, видео, затем пролистать до самых интересных моментов матча, при этом пробиваясь через все препоны громоздкого плеера КХЛ. При этом можно отдельно посмотреть какую-либо заброшенную шайбу или удаление, а вот с непротокольными событиями на сайте КХЛ туговато. Например, появления видео с жёсткой травмой Максима Чудинова пришлось ждать до следующего дня (да и то оно было запихнуто в обзор всего матча), часто никак не выделяются крутые сейвы голкиперов.



Но всё же главная претензия — к хайлайтам. Это ведь самое интересное для болельщиков, почему бы не вывести видео с каждой игры на главную страницу сайта? Или заливать обзоры на страницу КХЛ в YouTube, где их смотреть гораздо удобнее? Увы, этого нет.



Что же получается? Если мы не смотрим трансляцию матча целенаправленно, то рискуем пройти мимо всех интересных событий в КХЛ. Иногда выручают клубы, где хорошо работают SMM-службы, но такая ситуация далеко не у всех. И это главная забота лиги. КХЛ должна сделать всё для того, чтобы пользователь, листая ленты соцсетей на своём гаджете, не имел возможности пройти мимо самых шикарных голов, эффектных сейвов и крутых драк игрового дня.

В КХЛ всё отлично. Нам не нужно шоу с участием НХЛ

Подогревать интерес к своему контенту КХЛ необходимо именно сейчас, когда чемпионат вступил в рутинную часть. Естественный ажиотаж, связанный с началом нового сезона, прошёл, он вновь наступит только ближе к концу регулярки и началу плей-офф, а в октябре-ноябре нашей лиге и нужно бороться за зрителя. Придумывать какие-то интересные вещи, проводить те же выставочные матчи, как можно больше говорить о любопытных противостояниях. В КХЛ ведь существуют не только «зелёное» и «армейское» дерби, но много и других классных битв, к которым можно делать качественное и привлекательное превью.



Кстати, о «зелёном дерби». В конце декабря «Салават Юлаев» и «Ак Барс» поедут играть в Давос, и это довольно странный выбор даты. По сути, под Новый год чемпионат КХЛ и так начнёт выходить на финишную прямую, интерес к нему будет возрастать сам по себе. Куда логичнее бы было выехать в Европу в октябре или ноябре, то есть в самом начале регулярки. НХЛ, например, так и делает. Недавно в Чехии были «Филадельфия» и «Чикаго», скоро в Швецию отправятся «Тампа» и «Баффало». Да, КХЛ провела в сентябре несколько выставочных матчей «Барыса» в Алма-Ате, но по большому счёту это событие было интересно только казахстанским болельщикам.

Казахстан созрел. Здесь доказали, что стране нужен второй клуб в КХЛ Алма-Ата приняла два выставочных матча с участием «Барыса». На стадионе был аншлаг.

В сотый и тысячный раз повторю, что КХЛ не хватает медийности. От этого в том числе и теряется интерес к лиге, ведь хоккей и спорт всё больше становится шоу, сама по себе игра не собирает огромные аудитории. Но руководство КХЛ старается не замечать эту проблему. Президента лиги Дмитрия Чернышенко не слышно очень давно, а когда он выступает перед прессой, то неизменно на языке цифр говорит о повсеместном улучшении ситуации. Растут заработки клубов, рентабельность лиги, увеличивается посещаемость и всё такое. Но нам не нужны цифры, нам нужна жизнь. Она в КХЛ кипит совсем не так бурно, как хотелось бы, так ещё и нам об этом не стремятся во что бы то ни стало рассказать.



Вот ещё один показательный момент. Набирают обороты разговоры о том, что НХЛ интересен российский рынок, сильнейшая лига мира хочет провести у нас матч регулярки. Для КХЛ это была бы колоссальная возможность для пиара, но руководители лиги смотрят на вопрос иначе.

Каменский — о НХЛ: никто не может приехать в Россию, диктуя правила игры

Они считают выгоду, уверены в своих рейтингах и, как обычно, хотят что-то заработать на этом проекте. Хотя нам, по-хорошему, следует ещё и доплатить за возможность увидеть в России мировых суперзвёзд и сделать из этого шоу. Можно спорить о том, в каком формате привозить североамериканские команды в нашу страну. Выносить официальные матчи регулярки НХЛ или делать товарищеские игры между, например, «Вашингтоном» и московским «Динамо». Понятно, что НХЛ интереснее первый вариант, но можно пойти и на европейский компромисс: сыграть несколько контрольных матчей с заокеанскими клубами, а затем дать им начать сезон в России.

Но пытаться искать финансовую выгоду в приезде клубов НХЛ просто глупо. Нужно цепляться за эту возможность раскрутить КХЛ на весь мир, приглашать лучших пиарщиков, а не делать вид, что у нас и так всё хорошо и матчи лучшей лиги мира нам не очень-то и нужны.



Они нам необходимы, как и все проекты, которые помогут сделать КХЛ интереснее. Но пока лига будет во всём искать финансовую подоплёку и не начнёт работать на свою же перспективу, успеха ей не видать. Если продолжать существовать в параллельной вселенной, где растут рейтинги и увеличивается посещаемость, и не обращать внимания на критику, то наша лига совсем порастёт мхом и окончательно и бесповоротно проиграет борьбу за зрителя НХЛ. Гораздо более сильному сопернику, с которым, тем не менее, не так давно мы хотя бы пытались воевать.