Канадский боец снова устроил побоище в России. Его нужно гнать из КХЛ

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Китайский клуб выиграл четыре предыдущих матча и выходил на лёд с торпедовцами явно не в ранге аутсайдера. Тем удивительнее та тактика, которую избрал американский наставник «драконов» Курт Фрейзер.

Не секрет, что в составе «Куньлуня» появился канадский тафгай Гарет Хант. Любитель острых ощущений, который заявил о себе ещё во время предсезонки.

Кто обидит китайцев – точно получит от него по лицу. Новый тафгай в КХЛ Есть один повод следить за матчами «Куньлуня». Гарет Хант бьёт рекорды по штрафным минутам и готов играть за сборную Китая.

Какими-то супергабаритами Хант не обладает, но кулаками размахивает давно. Собственно говоря, больше в хоккее он ничего не умеет. Именно канадец устроил драку с российскими игроками во время предсезонного турнира в Китае.



После матча с «Ермаком» (3:1) в рамках Кубка Возрождения на льду одной из арен Поднебесной североамериканский тафгай вступил в кулачный бой с несколькими хоккеистами соперника, включая голкипера. При этом Хант использовал шлем. В результате один из игроков «Ермака» — нападающий Владимир Михасёнок — уложил канадского хоккеиста на лёд.

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Кстати, никакой серьёзной реакции на действия Ханта не последовало, тогда как в своё время именно «Куньлунь» пострадал от действий тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева. Казахстанский хоккеист легко раскидал всех игроков китайской команды по льду во время предсезонного турнира, а некоторые, банально испугавшись, и вовсе упали сами. В результате Рыспаеву выписали бессрочную дисквалификацию, хотя никакого криминала со стороны Дамира не было.



То есть если тогда «Куньлунь» был в роли пострадавшего, то теперь китайцы сами начали делать то, на что раньше жаловались. Как-то странно, не находите?



Так, в первом периоде матча с «Торпедо», о котором мы упомянули в самом начале, именно нападающий «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант провёл жёсткий силовой приём на защитнике Денисе Баранцеве.



Заступиться за Баранцева попытался Михаил Орлов, но Хант оказался более удачлив в драке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Стоит отметить, что после драки Хант ещё долго не мог успокоиться, выкрикивая оскорбления в сторону трибун. Хант и Орлов получили по пять минут штрафа, также командный штраф «5+20» заработала «скамейка» «Торпедо». Наказание отправился отбывать сервисмен нижегородского коллектива Анатолий Сидаров.

Итак, мало того, что Хант повёл себя агрессивно по отношению к капитану нижегородского клуба, так ещё и трибуны, а также лавку нижегородцев пытался спровоцировать. Всё это могло закончиться серьёзными и далеко не самыми приятными последствиями. Здесь грамотно поступил лайнсмен, который сразу начал оттаскивать канадского нападающего в штрафной бокс.

Откровенно говоря, никакой грязи и умышленных нанесений травм сопернику в КХЛ не нужно. Поэтому таких персонажей, как Хант, нужно гнать из нашей лиги. Сравнения с Рыспаевым здесь неуместны: Дамир дрался с Артюхиным, Меньшиковым, Свитовым. Интересно, кому сможет бросить вызов Хант? Пока мы увидели только то, как он летит на капитана другой команды, который вообще не ожидал такого удара в голову. Подобные эпизоды могут привести к сотрясению мозга.



«Куньлунь» же в итоге выиграл со счётом 2:1, одержал пятую победу подряд и тем самым обновил клубный рекорд. В игровом плане китайский клуб серьёзно прибавил. А вот с дисциплиной у «драконов» непорядок: больше «Куньлуня» в КХЛ не удаляется никто.