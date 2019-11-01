Гусев снова в запасе. В «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке

Никита Гусев остался в запасе на матч с «Филадельфией». Нападающий, получающий $ 4,5 млн в год, пропустит вторую игру подряд, а в «Нью-Джерси» делают вид, что всё в порядке.

Гусев не сыграет с «Филадельфией», он пропустит второй матч подряд

Гусева снова «посадили»

Изначально говорилось о том, что россиянин одну игру посмотрит с трибуны в компании легенды «Дэвилз», а ныне тренера по развитию Патрика Элиаша. Что они вместе понаблюдают за хоккеем со стороны и смогут обсудить какие-то моменты наедине.



«В последних матчах у «Нью-Джерси» нет проблем в атаке, и команда извлекает выгоду из креативности и техники Гусева. На отдельных отрезках у него получается демонстрировать своё мастерство, но «Дэвилз» с трудом выходят из своей зоны, когда он на льду.



«Нью-Джерси» серьёзно увеличит глубину атаки, если найдёт Гусеву подходящих партнёров. Первая спецбригада большинства здорово играет в последних нескольких матчах, и вряд ли Гусев в ближайшее время получит там место. Но он может стать ключевым игроком во второй спецбригаде, которая пока ни разу не реализовала лишнего.



Перед стартом сезона одним из главных вопросов было то, сколько времени потребуется Гусеву и Хьюзу на адаптацию. Хьюз довольно быстро смог добиться успеха, и сейчас «Дэвилз» надеются, что Гусев тоже освоится», — пишет The Athletic.



Издание также отметило плохую статистику Гусева по владению шайбой – в формате «пять на пять» его звено в основном обороняется. Это действительно так – в равных составах по Корси Гусев четвёртый с конца в НХЛ, по соотношению голевых моментов уступает только нападающему «Филадельфии» Крису Стюарту.



Но не всё так просто. У Джека Хьюза тоже не всё так прекрасно, а он играет в первом звене. Первый номер драфта заметно поспособствовал тому, что у «Дэвилз» заработало большинство, но в равных составах он пока не забивал, а соотношение забитых и пропущенных голов у него одно из худших в команде.

Уэйн Симмондс ещё не забил ни одного гола, но из состава не выпадает. У Блэйка Коулмана – одно очко в последних семи встречах, но свои 15 минут за матч он получает стабильно. Две трети четвёртого звена «Дэвилз» пока вообще не набрали ни одного очка. А Гусев до матча с «Тампой» вообще делил первое место в списке снайперов команды, получая крайне ограниченное игровое время и не попадая в первую спецбригаду большинства. Но для него места не находится.

Запасной с окладом в $ 4,5 млн. Гусев пропустил суперматч с «Тампой» Россиянина ругали за слабую игру в обороне, но без него «Нью-Джерси» забил шесть и всё равно не выиграл.

Гусева нет – всё в порядке?

«Нью-Джерси» проиграл «Тампе» 6:7, и Джон Хайнс остался доволен атакующими действиями команды и сегодня не стал делать изменения в тройках. Тренер намекнул, что в ноябре у команды будет более напряжённый график, много спаренных матчей, и уже завтра в составе должны быть изменения (читай – Гусев сыграет).



Но вместе с тем он говорил о том, что ему нравятся два ведущих звена Холл – Хьюз – Палмьери и Заха – Хишир – Братт. Хотя вообще-то Захе, например, куда привычней играть в центре, и с Гусевым он уже выходил в одной тройке. И куда тогда ставить Никиту? Хорошо, если хотя бы в третье, а не в четвёртое к дуболомам.

Странно ещё и то, что отсутствие в составе нападающего с зарплатой $ 4,5 млн не вызывает никакого интереса у местных журналистов и экспертов. После утренней раскатки Хайнса даже не спрашивали о россиянине, да и в принципе никто это решение не обсуждает. Только болельщики «Нью-Джерси», у которых набирает популярность хэштег «Хайнса в отставку».



Помните, как бурно обсуждали Вадима Шипачёва, который тоже приехал в НХЛ в зрелом возрасте на большой контракт и не попадал в состав «Вегаса»? А тут – тишина, как будто это рядовая ситуация, а Гусев – не лучший игрок за пределами НХЛ (как его презентовали летом), а обычный, ничем не примечательный хоккеист на минимальной зарплате.



Статистика Никиты Гусева в сезоне-2019/20



И ладно бы «Нью-Джерси» был одним из лидеров турнирной таблицы, как «Вегас» два года назад, но ведь у них всего две победы в 10 матчах. А Хайнса спрашивают о том, что должна делать команда, чтобы не упускать преимущество в счёте, и почему он доволен игрой Симмондса (который, напомню, не забил ни одного гола).



А Гусев опять в запасе, и никому нет дела до того, что главный тренер команды не может придумать, как использовать талантливого и дорогостоящего игрока. «Нью-Джерси», с вами там всё в порядке вообще?