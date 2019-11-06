Лавуа отпраздновал решающий гол в стиле Кузнецова. Канадцы провоцируют Россию

Команда Валерия Брагина провела неплохой матч, но допустила ошибку в овертайме. Счёт в Суперсерии стал ничейным — 1-1.

Молодёжная сборная России под руководством Валерия Брагина провела второй матч Суперсерии-2019 со сборной юниорской лиги Квебека (QMJHL). CIBC Canada Russia Series 2019 – традиционный турнир, который с 2003 года проводится в одинаковом формате. Российская команда на нём играет по два матча со сборными трёх сильнейших канадских юниорских лиг.

Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019

На сей раз Суперсерия стартовала в городе Сент-Джон канадской провинции Нью-Брансуик, вполне счастливом для нашей сборной – в 2008 и 2010 годах российская молодёжка здесь уже побеждала.

Вот и теперь сборная России начала турнир за здравие, выиграв у соперника в первой встрече со счётом 4:3.

Канадцы снова увидели русский характер! Молодёжка начала Суперсерию с победы Сборная России отыгралась с 1:3, тройка Соколов—Хованов—Завгородний показала невероятный хоккей.

В той игре солировало «североамериканское» звено россиян: шайбы на свой счёт записали Хованов и Завгородний, оформившие по дублю. На этих ребят у нас, как и у тренерского штаба сборной, особые надежды.

На второй матч в составе России произошли изменения. В четвёртом звене появилась тройка Егор Степанов — Лев Комиссаров — Захар Шабловский, не игравшая в первом матче. Учитывая, что Россия играет в Северной Америке после тяжёлой дороги и акклиматизации, ротация команде Валерия Брагина просто необходима.

В воротах тоже произошло изменение: Даниил Исаев остался в запасе, а с первых минут вышел Амир Мифтахов.

В первом периоде второго матча соперники обменялись заброшенными шайбами. Сперва Лавуа получил пас на ход, с правого края вошёл в зону и нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба прошла под щитком Мифтахова.

Россияне ответили незадолго до сирены на перерыв, совершив быстрый переход из обороны в атаку. Соколов выкатился с правого края, красиво обыграл защитника, вылез на пятак, бросил и сам же добил шайбу в сетку.

Таким образом традиция, что в этой Суперсерии у наших забивает только первая тройка, продолжилась. Кстати, Соколов и Завгородний – третий и четвёртый бомбардиры лиги Квебека.

Во втором периоде канадцы снова вышли вперёд, а России пришлось отыгрываться. Пуарье сместился к центру и сделал передачу на левый край, а Легаре без помех расстрелял ворота россиян.

Но команда Брагина не заставила себя ждать. И снова блестяще всё сделал Завгородний! Форвард первого звена подхватил шайбу в средней зоне, убежал по левому флангу, выкатился на ворота и спокойно переиграл Оливье Родриге. Канадцы просто не знали, что делать с первой тройкой российской сборной.

Впервые в матче Россия повела после гола четвёртого звена – на добивании здорово сыграл «масочник» Грошев. Наконец-то отличился хоть кто-то, кроме трио Соколов – Хованов – Завгородний. Правда, вели россияне недолго. Цена проигранного вбрасывания в зоне атаки оказалась велика: «кленовые листья» моментально рванули вперёд и разыграли отличную комбинацию, которую завершил Мерсер.

Чуть-чуть не повезло Завгороднему, который с убойной позиции бросил в штангу, а затем шайба чудом не попала в пустой угол канадцев – голкипер на тот момент оказался уже отыгран.

В концовке второго периода две минуты схлопотал Подколзин, поэтому заканчивать нашей сборной пришлось в меньшинстве. 3:3 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

В третьем периоде Малышев провёл классный силовой приём против Пеллетье. В КХЛ такие «мельницы» исполняет защитник московского «Динамо» Андрей Миронов.

Несмотря на быстрый и красивый хоккей, отличиться ни одной из команд в третьей двадцатиминутке не удалось, так что пришлось играть овертайм. В нём повреждение получил Подколзин, врезавшийся в чужие ворота и покинувший лёд при помощи врачей. Показалось, что Бержерон фолил, но судьи посчитали иначе.

А уже в следующей атаке Рафаэль Лавya переиграл Мифтахова и принёс канадцам победу. Победную шайбу Лавуа отпраздновал в стиле Евгения Кузнецова, сделав «птичку». Эх, не могут «кленовые листья» без провокаций! Счёт в серии стал равным – 1-1.